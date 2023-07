Con caras nuevas, intendentes PJ arman para Massa en interior

Por Bettina Marengo

La campaña para las PASO en Córdoba recién tomará volumen luego de las elecciones de este domingo en la Capital, fecha que definirá el tablero final de la política provincial. Mientras tanto hay movimientos: vino Patricia Bullrich ayer para acompañar al candidato capitalino Rodrigo de Loredo pero también para reforzar sus puntaje en Córdoba tras la derrota de su apuesta en Santa Fe, Carolina Losada, vendrá probablemente antes del domingo el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que ensanchó las espaldas con el amplio triunfo de Maximiliano Pullaro en esa provincia, el gobernador Schiaretti anuncia hoy sus propuestas de campaña en Río Cuarto y, por el lado de Unión por la Patria, un grupo de intendentes de Marcos Juárez y de Unión, dos departamentos que el schiarettismo/llaryorismo acaba de perder, empezó a organizarse detrás de la candidatura de Sergio Massa.

Los unionenses integran el esquema del villamariense Martín Gill, quien le había adelantado al ahora gobernador electo Martin Llaryora, cuando se acopló a su campaña electoral, que en las primarias jugaría del lado del PJ nacional y no para la precandidatura de Schiaretti. El lunes, un grupo se reunió con el jefe del PJ departamental, el histórico apoderado partidario Domingo Carbonetti, tras lo cual, sin objeciones a la vista, resolvieron lanzar tres encuentros: el jueves en Cintra, donde fue reelecto el intendente Enrique Méndez Paz, el fin de semana en Idiázabal, donde continuará el peronista Juan Vacia, o Justiniano Posse, y el martes en la localidad de Canals. En esta localidad hace dos meses ganó ampliamente su reelección el delasotista Edgar Bruno, con fuerte apoyo del Panal, desde donde se consideró en su momento la elección de Canals como el comicio local ideal. Como sea, se trata de una nueva incorporación para la campaña del PJ nacional, junto a Tania Kyshakevych.

Estas acciones se suman a las que el lunes protagonizaron unos ocho jefes comunales de Marcos Juárez, en un encuentro en la localidad de Cavanagh donde estuvieron, entre otros, el frentetodista Fabián Francioni, de Leones, y su par de Cruz Alta, Agustín González, entre otros que viajaron la semana pasada a reunirse con Massa. En la ciudad del este juarense, anunciaron que formarán las mesas Massa Presidente en todos los circuitos del departamento, para militar la campaña del tigrense. Más allá de la filiación política frentetodista o afín de los actores, en el caso Marcos Juárez el análisis debe incluir también un pase de facturas al histórico Carlos Massei, el hiper schiarettista que se quedó con la candidatura departamental y la perdió, y en toda la zona, el malestar con el gobernador y su mesa chica, al que responsabilizan por las derrotas locales como resultado de la ley que impidió la re reelección de decenas de intendentes y jefes comunales. En todo caso, la impresión sobre la precandidatura de Schiaretti es que sigue siendo una apuesta provincial, como el cordobesismo, y no nacional, con el objetivo de asegurarse un número determinado de diputados nacionales y fortalecer su posición de cara a una negociación en la primera vuelta o en el balotaje. “Entonces nosotros vamos por el voto útil porque queremos apoyar a un candidato presidencial del peronismo”, indicó un cacique.

En el Panal saben de estos movimientos en el interior y ya han salido a replicar a algunos referentes. No todavía Llaryora, que está enfrascado en una batalla voto a voto con De Loredo, y mandó a absolutamente todos los dirigentes capitalinos y provinciales, no importa el origen territorial ni su ámbito de acción, a trabajar para achicar diferencias entre Daniel Passerini y el radical. Cree el sanfrancisqueño que para las elecciones provinciales no hubo suficiente militancia ni movilización del aparato en Capital, ni del peronismo ni de los funcionarios con responsabilidades, porque se dio por ganada la contienda frente a Luis Juez.

Lo han hecho los lugartenientes de Schiaretti. El argumento es que la militancia para un peronismo que no sea el provincial no tiene futuro, limita las posibilidades de crecimiento político y que es una opción que puede ser útil localmente para obtener obras o financiamiento, pero no para desarrollarse dentro del oficialismo. “Los ejemplos abundan”, señaló a Alfil una fuente segura, y recordó lo que Schiaretti le dijo a los legisladores e intendentes que convocó al Centro Cívico tras las elecciones provinciales: que al finalizar el año electoral, solo quedará en pie el PJ cordobés dentro de la franja del centro del país. Esto, más allá de los trece departamentos que Hacemos Unidos por Córdoba perdió el 25 de junio y las varias ciudades, algunas importantes, que pasaron de control peronista a gobierno de Juntos por el Cambio, a lo que se agrega las grandes dificultades que el oficialismo avizora para retener Villa María el 1 de octubre y Río Cuarto el año que viene.

En esa línea, el todavía jefe del Panal inicia hoy en Río Cuarto una serie de pasos de campaña dentro de la provincia, donde aspira a ganar individualmente las PASO el 13 de octubre con entre 25 y 30 puntos. Luego, se verá. La de hoy será una actividad en la Sociedad Rural de la capital alterna, donde presentará sus propuestas ante la Mesa de Enlace del sector rural. Según trascendió, se evaluó en la mesa de campaña que Schiaretti no encabece actos proselitistas tradicionales sino encuentros con fuerzas institucionales y sociales de las principales ciudades de Córdoba. Luego de Río Cuarto hay una agenda que incluye Río Tercero, San Francisco, Villa Maria, y alguna localidad del departamento Colón. En cuanto al resto del pais, incluida el AMBA, la idea es hacer medios. Después de todo, dicen, Luis Juez adquirió conocimiento y ganó en trece departamentos del interior provincial con campaña a través de TN, La Nación + y otras señales nacionales.