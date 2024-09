Por Julieta Fernández

A seis años del fallecimiento del tres veces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, integrantes de La Militante y agrupaciones afines a la ex candidata a intendenta, Adriana Nazario, rindieron homenaje al ex mandatario que vivió sus últimos años en Río Cuarto. A diferencia de los aniversarios previos, el delasotismo local optó por una modalidad distinta a la tradicional misa en conmemoración del ex gobernador y lo recordó a partir de un acto en la rotonda Wittouck, al pie de la autovía Río Cuarto - Córdoba, una de las obras más emblemáticas de su último tramo de gestión.

“Paradójicamente, allí lo perdimos”, reflexionaban desde La Militante en el marco de la actividad que, además del núcleo duro del delasotismo riocuartense (con Franco Miranda, Leticia Paulizzi, Cristian Evangelista, entre otros) también reunió a dirigentes que se acoplaron a Adriana Nazario en el último año y la acompañaron en la carrera por la intendencia: el concejal Guillermo Natali; el dirigente del Partido Solidario y candidato a defensor del Pueblo, Sebastián Tonelli; el ex intendente y ex rector de la UNRC, Alberto Cantero; el ex presidente del PJ Río Cuarto, Hugo Abraham, entre otros.

La ausencia de las autoridades del PJ local (principalmente del ex intendente y presidente del partido, Juan Manuel Llamosas), además del actual intendente, Guillermo De Rivas, no pasaron desapercibidas pero tampoco sorprendieron. Aunque esto puede enmarcarse en la división del peronismo en la última elección municipal, la relación entre el llamosismo y el delasotismo comenzó a debilitarse en la segunda gestión del ex mandatario municipal. A diferencia del 2016, el delasotismo había dejado de ocupar los mismos lugares preponderantes en el gabinete o el Concejo Deliberante. No obstante, las diferencias se ensancharon a raíz de la contienda municipal que, aunque la diferencia en favor de De Rivas fue bastante amplia (13 puntos encima del radical Gonzalo Parodi), Nazario logró 20 puntos en un contexto de baja participación y en el que, además, no contó con el aparato del PJ a su favor. Además, en la representación parlamentaria, el nazarismo quedó a la misma altura que la primera minoría con cuatro bancas.

El nombre de la Autovía

El acto de este domingo en la rotonda Wittouck implicó la plantación de seis árboles autóctonos (por los seis años desde el fallecimiento de De la Sota) y se anticipó el proyecto que se presentará en el Concejo Deliberante pero también será transmitido a la Legislatura Provincial para renombrar la autovía que une a Córdoba y Río Cuarto (Ruta 36) para que lleve el nombre de Gobernador José Manuel de la Sota.

En el acto, con la palabra de Adriana Nazario y varios de los dirigentes del sur que fueron parte del “semillero” del ex gobernador, ponderaron los últimos años del ex mandatario. “Tenía mucho para dar en la política argentina”, reflexionaron y remarcaron el hecho de que haya declarado a Río Cuarto como Capital Alterna y haya “devuelto la identidad del sur provincial”. “Queremos recordar, más allá de su figura política, que fue un vecino de esta ciudad. Que eligió vivir sus últimos años en Río Cuarto”, enfatizaron desde la agrupación.

En diálogo con FM Al Toque, el jefe del bloque La Fuerza del Imperio del Sur y ex legislador, Franco Miranda, fue consultado por la ausencia de las autoridades partidarias en el acto. “Eso deberán responderlo las autoridades. Hay que desempolvar un poco la institución, que carece de debate y discusión actualmente. No sorprende que esto haya pasado a un segundo plano o quizás al olvido. Por eso queremos mantener la memoria activa. No esperamos de las instituciones como el PJ una exclamación pero si de las fuerzas vivas de la ciudad que nos van a acompañar en este proyecto. Los que dejaron esto en un segundo plano deberan responder ellos que pasó”, manifestó Miranda.