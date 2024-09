PRESUPUESTO - Caja, obras, retenciones y ajuste, las preocupaciones de Llaryora

Por Bettina Marengo

En el Panal recién empiezan a sopesar las implicancias del Presupuesto nacional 2025 que el domingo presentó el presidente Javier Milei en el Congreso, pero entre excels, anexos y cuentas ya marcaron en rojo algunos datos: que no hay baja de retenciones a las exportaciones ni del impuesto al cheque, que no queda claro qué fondos recibirá la Provincia para la Caja de Jubilaciones, y que el ajuste de 60 mil millones de dólares que reclamó el jefe de la Rosada a las provincias es una invitación para que los gobernadores bajen Ingresos Brutos y Sellos en sus distritos.

Hay adrenalina en Rosario de Santa Fe 650: algunas versiones hablan de un posible fallo favorable a Córdoba en la Corte Suprema de Justicia. Son demandas que se hicieron contra el gobierno de Alberto Fernández, pero su eventual resolución explicaría la predisposición de Panal de aceptar pagos de Anses de 2019 sin ajuste por inflación. Todo esto estará sobre la mesa en el toma y daca Nación-provincia.

Tal como adelantó este diario en su edición del viernes, el diputado Ignacio García Aresca fue el enviado del gobierno de Martin Llaryora al particular acto presidencial en el prime time del domingo, de cuya baja performance televisiva y en plataformas tomó nota el Panal como un signo a tener en cuenta. El diputado que es mano derecha del mandatario es el secretario tercero de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja y como tal “tiene firma” en el dictamen que dará paso al debate en el recinto. Pero falta mucho para eso.

Con Llaryora en Nueva York, fue la vicegobernadora Myrian Prunotto quien participó ayer post almuerzo del zoom que armó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para contener a los gobernadores aliados y dialoguistas que, como señalaron en Córdoba, se encontraron más con un discurso de balance de gestión que con números concretos de la ley madre, con la excepción del ajuste mencionado en las provincias. Una cifra, los 60 mil millones verdes que, según Oscar Agost Carreño, diputado también de Encuentro Federal con origen en el PRO Córdoba, supera “los presupuestos de todas las provincias juntas”, lo que ubicaría al reclamo de Milei en el marco de la ficción. Nobleza obliga, José Luis Espert, desde la jefatura de la comisión de Hacienda, rebajó el dato a 20 mil millones. Al lado.

Según supo este diario, Prunotto dedicó su participación en el zoom al reclamo por los flujos para la Caja, con un pedido para que se revea el artículo 53 de la ley presupuestaria, “que como está planteado implica un retroceso de lo conseguido en el presupuesto 2023”, planteó la vice. El mencionado artículo indica que en 2025, la Anses dispondrá este año de un crédito de 254.421 millones de pesos para financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales. Ya hay estudios, como el de la consultora Politikón Chaco, que indican que no sería suficiente para compensar los rojos del año.

También preguntó sobre las obras públicas acordadas entre Llaryora y el jefe de Gabinete para Córdoba, con financiamiento nacional. Desde la Nación aseguraron que esos compromisos se van a cumplir y adujeron “alguna dificultad administrativa” que lentifica los trámites. Según trascendió, hubo buena disposición de Francos del ministro de Economía, Luis Caputo, presente en la reunión, para el diálogo.

Del zoom participaron en forma presencial los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Misiones, Hugo Passalacqua. Por videoconferencia estuvieron, además de Prunotto, Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Por CABA, el jefe de Gabinete Néstor Grindetti. Por Corrientes y por Neuquén estuvieron los ministros de Hacienda. Todas, provincias firmantes del “Pacto de Mayo” que hoy la Nación usa como argumento para reclamar el ajuste millonario. En cambio, no estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Zilioto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Hay muchas dudas sobre el proyecto en el entorno de Llaryora, que evitó una charla virtual de la que podría haber participado desde EE.UU. La vice lo hizo en un impasse de su recorrido entre Río Cuarto y Las Peñas, en el sur provincial.

Cuando comience el debate en comisión, el cordobesismo asegura que “pedirá lo que lo que corresponde a la provincia”, pero con la promesa de acompañar al oficialismo nacional y no “poner palos en la rueda”. Hay prioridades, que es donde el bloque Córdoba Federal pondrá el énfasis en la negociación.

Como se dijo, los fondos para la Caja son centrales. En el Presupuesto 2025 figura un aumento del 107% para las cajas no transferidas respecto a este año, pero en el llaryorismo se preguntan en base a qué la suba, si en 2024 la Provincia no recibió un peso del Anses pese al acuerdo preexistente. Otro ítem es el transporte, que no figura con subsidio alguno. “Pagamos el impuesto al combustible en todo el interior: que la Nación lo saque, al menos así abarata el costo o que con ese impuesto subsidie la demanda”, desafían entre planillas, con la negociación abierta con cámaras del transporte y gremios de choferes interurbanos para sostener el Boleto Educativo Gratuito. La duplicación de los ingresos por retenciones abrió un signo de pregunta y un desafío: si quieren que recortemos tanto, que nos dejen en Córdoba las retenciones, reaccionó un legislador nacional. Programas de salud y de educación de financiamiento nacional siguen en la lista de prioridades. “¿Todos los que se cayeron de la prepaga y obra social, o aquellos a los que el Pami ya no les subsidia los medicamentos, dónde te pensas que se van a atender?, razonan.