Por Gabriel Marclé

El pasado jueves, Guillermo De Rivas celebró su primera victoria política tras la aprobación de la ampliación presupuestaria y el aumento de su capacidad de endeudamiento, parte del proyecto que tuvo tratamiento durante casi un mes en el Concejo Deliberante. Pero, como indican los vertiginosos tiempos políticos y económicos que corren, inmediatamente después debió concentrar su atención en la siguiente batalla legislativa, la que sucederá tras la presentación de un Presupuesto 2025 que enfrenta más de una complejidad: los datos de la economía son difíciles de definir con exactitud, la tendencia superavitaria parece lejos de volver y la oposición podría iniciar la primera escaramuza de la era De Rivas.

Con eso en mente, el jefe de Hacemos comenzó la semana con una serie de reuniones para enfilar el proyecto presupuestario y su llegada al Concejo. En la tarde-noche del lunes, recibió en su despacho a los representantes legislativo de Hacemos Unidos por Río Cuarto, liderados por la presidenta del Concejo, Ana Medina; y por el presidente del bloque oficialista, Leandro Carpintero; además del titular de la Comisión que abordará el tema, Augusto Lago. A priori, el intendente buscó que sus representantes en el Concejo se ciñan al plan de juego y aseguren un tratamiento poco revoltoso de un tema que a priori se percibe como candente, ideal para que opositores busquen copar el protagonismo y “complicar” el caso.

Antes de haber comenzado con la charla motivacional sobre lo que vendrá tras la presentación del Presupuesto, el intendente le transmitió al bloque oficialista su gratitud por el tratamiento de la ampliación presupuestaria y el endeudamiento, que salió por lectura doble con el acompañamiento de dos de los tres bloques opositores (menos el libertario). Sin embargo, la palmadita también llegó de la mano de un ejemplo a no repetir durante octubre -se estima- cuando sea la hora de votar.

“No hagamos una de más”, la frase que se repite en Hacemos tras la experiencia del pasado jueves, cuando todo el arco opositor tuvo su momento para poner en duda algún rasgo del nuevo Gobierno, desde cuestionamientos por el endeudamiento solicitado hasta la acusación de que se utilizaron fondos para “inflar a De Rivas” en la campaña. Ante cada puntada de radicales y nazaristas contra De Rivas, un concejal de Hacemos salía a responder. Esa situación fue considerada poco ideal por el intendente, quien esperaba un tratamiento menos “picado”. Los concejales tomaron nota y entendieron el pedido del intendente, aunque se encuentran a la espera de un proyecto que se enfrenta a la dificultad de cerrar los principales números.

Desafíos

Aunque no se recorrieron detalles y especificidades de lo que contendrá el cálculo presupuestario del 2025, durante la reunión entre el intendente y sus concejales circuló la idea de que quizá no sea el momento ideal para experimentos y grandilocuencia. Por el contrario, primarán la precisión -pensada a favor de la austeridad- y el detallismo de las partidas que se repartan en cada área. En ese sentido, se percibe que los números en la mente de Guillermo De Rivas y Pablo Antonetti (secretario de Economía) no están cerca de garantizar parámetros inflacionarios para el 2025 a la altura del optimista 18,3% anual del presidente Javier Milei.

Aunque todavía no se habla del cálculo de cuáles serán las erogaciones e ingresos estimados en un contexto de déficit como el actual, lo que sí está en claro para el Ejecutivo es que varias cuestiones deberán cambiar para revertir los números en rojo.

Una de ellas tiene que ver con las políticas de Seguridad y el exclusivo financiamiento municipal de la Guardia Local -hoy por hoy, de las políticas mejor valoradas por el Mójica. Según cuentan desde el oficialismo, el intendente está intentando “buscarle la vuelta” a esta política que se lleva una parte grande los fondos y que llevaría incluso a iniciar un diálogo con el gobernador Martín Llaryora para que Provincia aporte una rueda de auxilio. También está la obra pública, cuestión prioritaria de la administración municipal -pese al pedido de ajuste de Nación.

Por otro lado, no puede pretenderse un presupuesto más óptimo y sin grandes recortes si no se mejora la recaudación, algo que hasta el momento no se ha conseguido en los dos meses y medio de gestión derivista. De hecho, el intendente todavía mantiene en pausa la promesa de bajar los impuestos: si decide hacer lo contrario y subirlos para paliar los costos del 2025, es probable que la oposición y los vecinos se lo reprochen con fuerza. En ese sentido, De Rivas sostiene que lo mejor es seguir incentivado a los contribuyentes cumplidores y optimizar los cobros. Allí aparece el EMOS, donde se enfocaría la etapa más fuerte del saneamiento.