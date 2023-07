Por Julieta Fernández

Distintas vertientes del peronismo se reunirán el próximo lunes en el salón de la Sociedad Sirio Libanesa para comenzar a robustecer el esquema “Massa presidente” en Río Cuarto y la región. Distintos sectores del kirchnerismo e incluso del delasotismo comenzaron a manifestar que trabajarán territorialmente por la fórmula Massa-Rossi. En Río Cuarto y el sur provincial, este esquema reuniría una hibridez de dirigentes. Desde organizaciones que integraron el Frente de Todos local en las últimas elecciones nacionales hasta espacios afines al ex gobernador de Córdoba como “La José Manuel”.

El encuentro estará encabezado por referentes de La José Manuel como Marcos Farina (secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación) y participarán dirigentes afines al kirchnerismo como Martín Toselli (intendente de Bulnes y candidato a diputado nacional de Unión por la Patria). También se espera la participación del titular del PAMI local, Fernando Bossio (alineado a Gabriela Estévez) y el titular de ANSES Río Cuarto, Darío Peralta (perteneciente a La José Manuel).

Entre los invitados a este encuentro también se podría mencionar a dirigentes como la ex legisladora provincial, Vilma Chiapello; el ex candidato a intendente de Berrotarán y dirigente delasotista, Alejandro Storello, entre otros nombres de Río Cuarto y la región. La “hibridez” en el armado inevitablemente lleva a pensar en aquellos espacios como La Militante, que no participan de este esquema y se muestran alineados a la consigna “Schiaretti presidente”.

En diálogo con Puntal AM, Farina planteó que el armado provincial del massismo tendrá a varios intendentes, jefes comunales y ex candidatos a intendentes que no se sienten identificados con otros candidatos presidenciales y resaltó que “hay compañeros delasotistas que, no tengo dudas, van a trabajar para que Massa sea presidente”. En este sentido, la agrupación “La José Manuel” fue una de las primeras a nivel local que comenzó a clamar por la candidatura de Massa e incluso compartieron una imagen del ministro de Economía junto al ex gobernador José Manuel de la Sota. “Así como José Manuel veía un aliado político para transformar la Argentina, nosotros vemos en Sergio Massa un camino claro para tener un buen futuro. Celebramos la candidatura de Massa y Rossi, reflejo de un peronismo unido que deja de lado las mezquindades para triunfar”, lanzaron desde la agrupación.

Apoyo dividido

En la ciudad, el delasotismo referenciado en Adriana Nazario (La Militante) no forma parte del esquema Massa-Rossi. Algunos de sus referentes en el departamento y la ciudad (como Maximiliano Rossetto y Cristian Evangelista) participaron del lanzamiento de la fórmula Schiaretti-Randazzo. En este escenario previo a las PASO, cabe preguntarse a quién apoyará Adriana Nazario el próximo 13 de agosto.

La ex diputada -cercana a Massa- aún no se ha pronunciado concretamente respecto del candidato de Unión por la Patria. Previo a las elecciones provinciales (y cuando aún no se sabía de la candidatura del líder del Frente Renovador), Nazario manifestó a LV16 que Schiaretti “tiene todas las características para ser un buen presidente. Ha demostrado que sabe gestionar y que es una persona de diálogo”.

El posicionamiento que pueda adoptar la líder de La Militante no será algo menor en un contexto en el que su nombre también suena fuerte para ser la posible sucesora de Juan Manuel Llamosas en las elecciones municipales del 2024. Por lo pronto, el delasotismo riocuartense dividiría su apoyo en las PASO nacionales.