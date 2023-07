Con la ejecución presupuestaria nacional de abril, los números muestran que la caída de ingresos no se explica solo por la sequía. Por supuesto que hubo un baja de los impuestos al comercio exterior (0,36 puntos porcentuales), pero también a la merma de los ingresos no tributarios (0,24 puntos porcentuales). Es decir, los recursos tributarios explican el 56% de la caída, mientras que los no tributarios el 44% restante.

Los datos corresponden a un reporte del Iaraf, dirigido por Nadín Argañaraz. Debido a que el impacto en los tributos al comercio exterior tiene causa conocida y visible (dólar soja y sequía), resulta importante analizar los cambios dentro de los ingresos no tributarios. Dentro de los mismos, el rubro con mayor participación es el de rentas de la propiedad netas. Estos ingresos cuentan con la particularidad de que en el 2022 incluían rentas por colocaciones de emisiones primarias hasta el mes de abril, por un valor equivalente a 0,3% del PIB.

A partir de abril del 2022, estas rentas resultan excluidas de la ejecución al haber alcanzado el límite fijado en el acuerdo con el FMI de 0,3% del PIB para 2022 y completamente eliminadas para el corriente año. El hecho de no contabilizar más estas rentas, deriva en una caída de las rentas netas de 0,25 puntos porcentuales del PIB. Casi que en un cuatrimestre se agotó la caída prevista de rentas para todo el año.

Además, en el presupuesto en ejecución se estimó una caída en el rubro Otros ingresos corrientes de 0,5 puntos porcentuales (p.p) del PIB. En lo que va del año esta caída todavía no empezó a materializarse. De no darse, abre un camino más favorable para los ingresos de los próximos meses.

Por el lado del peso del gasto primario en la economía, los tres rubros con mayor aumento fueron Programas Sociales (0,14 p.p.), Salarios (0,06 p.p.) e inversión real directa (0,05 p.p.). Por otro lado, los rubros que más cayeron fueron subsidios a la energía (0,18 p.p.), jubilaciones y pensiones contributivas (0,09 p.p.) y asignaciones familiares (0,09 p.p.). Como resultado de estas variaciones, el gasto primario cayó 0,26 p.p.

Teniendo en cuenta los valores acumulados al primer cuatrimestre del año, los ingresos totales cayeron 0,55 puntos porcentuales del PIB, mientras que el gasto primario lo hizo en 0,26 puntos porcentuales. Como resultado, el déficit primario acumulado en el primer cuatrimestre ascendió a 0,62% del PIB y tuvo un aumento interanual de 0,29 puntos porcentuales del PIB. Con todo, el déficit primario terminó aumentando.

Del análisis surge que los ingresos totales tuvieron en abril una variación del interanual real negativa de 17,7%. Por el lado del gasto primario, este cayó un 9,7% interanual real. Se destaca la caída interanual de los intereses netos, que fue de 45,8%. El gasto total en abril tuvo un descenso del 11,6%. De los ingresos y gastos, surgió un déficit fiscal primario de $331.000 millones, 100,4% mayor en términos reales.

En el acumulado del año, los ingresos totales cayeron un 12,9%, mientras que el gasto primario cayó un 6,6% interanual real. Como resultado, el déficit acumulado en el primer cuatrimestre ascendió a 0,62% del PIB.

Respecto de los gastos, los subsidios experimentaron la mayor variación real positiva en comparación interanual, con un aumento del 84,5%. Les siguieron los otros gastos corrientes y las transferencias de capital a provincias, con incrementos del 27,7% y 23,3%, respectivamente.

Entre las caídas reales interanuales más significativas se destacan los subsidios al transporte con un 45,9%, los bienes y servicios con un 43,1% y las asignaciones familiares con un 38,4%. Sin embargo, desde la perspectiva del mayor ahorro de recursos, la disminución real más significativa se observa en el rubro de jubilaciones y pensiones contributivas.

A partir de estas fluctuaciones tanto positivas como negativas, se registró una caída promedio real interanual del 9,7% del gasto primario en el mes de abril.