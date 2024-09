Enroque Corto

Passerini, Vigo y mujeres de la política

Se desarrolló en Córdoba el Foro Suprarregional “Mujeres y Política” que concentró a intendentas, jefas comunales, y dirigentes en general.

Informante: Cómo le anticipé en su momento, lo organizó la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez, pero quien ocupó la centralidad política fue la senadora Alejandra Vigo.

Periodista: ¿Pero dice que estuvo el intendente (Daniel) Passerini también?

I.: Sí, fue el anfitrión. Dio el mensaje de bienvenida, pero la cosa quedó para las mujeres después. Se especulaba que pudiera estar también el Gobernador, pero con el tema de los incendios fue imposible.

P.: ¿Y Vigo?

I.: La senadora destacó que mujeres de toda Argentina y de otros países de América participaran del Foro. En su discurso puso a Córdoba como ejemplo de una provincia que levanta las banderas por de las mujeres y que es pionera en políticas para la igualdad.

Lorenzatti al Concejo

El informante del Concejo le compartió al periodista la invitación que los concejales recibieron por la visita del Secretario de Administración y Capital Humano a la Comisión de Economía.

Periodista: Querido, ¿qué me mandó?

Informante: Estimado, esa es la invitación que los concejales recibieron para la visita que Sergio Lorenzatti va a hacer este martes el Concejo. Más precisamente a la Comisión de Economía.

P.: Se confirmó.

I.: No sólo se confirmó. También se conoció el motivo de la visita. Lorenzatti va a ir a presentar el Presupuesto del Concejo Deliberante para el año 2025.

P.: Para que no queden dudas, ¿no estamos hablando del presupuesto municipal, no?

I.: No, no. Es el presupuesto del Legislativo Municipal. Del Presupuesto Municipal todavía no sabemos. Y bueno, lo que ya habíamos conversado… la oposición le va a preguntar por la Cuenta de Inversión 2023.

P.: El martes a la tarde lo llamo y me cuenta.