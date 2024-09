Por María Florencia Coria

En el epicentro político de Villa María, el Concejo Deliberante se ha transformado en un campo de batalla donde se libra una creciente pugna sobre la participación de la oposición en la toma de decisiones legislativas. Mientras el oficialismo mantiene las riendas sobre la agenda y la aprobación de proyectos, las voces disidentes emergen con fuerza, exigiendo un mayor protagonismo para sus propuestas y una dinámica más inclusiva en el proceso legislativo.

Críticas desde la oposición

El edil Manuel Sosa, de Uniendo Villa María, lanza dardos sin contemplaciones al denunciar lo que considera una marginación sistemática de las iniciativas opositoras. "Los únicos proyectos que son aprobados son las declaraciones de interés porque son cuestiones que el costo político no es alto", declara Sosa con evidente indignación.

El edil enumera una serie de propuestas presentadas por el espacio que representa, según él, “están durmiendo una siesta” en los cajones del Concejo: “Proyectos centrales de la política como la Ficha Limpia, boleta única, el refugio nocturno (hay cerca de 100 personas en situación de calle), banca ciudadana, proyectos de resolución que hablan sobre cuestiones como la realización de rampas, mantenimiento de espacios verdes” dijo.

Sosa no solo arremete contra la falta de tratamiento de estos proyectos, sino que también pone en tela de juicio la coherencia en la gestión del oficialismo. Trae a colación el caso del estacionamiento medido, una ordenanza aprobada por unanimidad con el compromiso de constituir una comisión de control, promesa que, en palabras del edil, ha quedado en letra muerta. "Salió la ordenanza y no constituyeron la comisión e hicieron un desastre", sentencia, refiriéndose a la implementación de esta medida.

Una visión más conciliadora

En contraste, el concejal Felipe Botta, del bloque Juntos por el Cambio, adopta un tono más conciliador, aunque no exento de reproches. Botta reconoce un “diálogo fluido” con el oficialismo y pone de relieve la juventud de los actores políticos en el legislativo local. “Lo que ha tenido de bueno la política villamariense es que ha habido un reemplazo dónde somos todos actores jóvenes, sobre todo en el legislativo, todos es la primera vez que ejercemos”, subraya.

No obstante, el edil referente del radicalismo local no pasa por alto que “se han aprobado en su mayoría, proyectos del oficialismo” y que las propuestas de la oposición merecen mayor consideración. Botta hace hincapié en la solidez y pertinencia de los proyectos presentados por la bancada opositora. “Los proyectos que nosotros presentamos ya vienen siendo trabajados y lo habíamos propuesto como eje de campaña, quiero decir que no son improvisados”, argumenta, defendiendo la seriedad de las iniciativas de su bloque.

Proyectos pendientes y llamados a la acción

Entre las propuestas destacadas por Botta, sobresale una que busca eximir a jubilados y pensionados que perciben la mínima del pago de ciertas tasas municipales, iniciativa que, hasta el momento, no ha obtenido respuesta. Asimismo, menciona avances sobre el OIM (Ordenamiento e Inspección Municipal), una tasa que grava el consumo de energía eléctrica de comercios e industrias.

A pesar de los cuestionamientos, Botta mantiene un discurso optimista y conciliador. “Nosotros no queremos “poner palos en la rueda a la gestión, lo que queremos es aportar la solución”, explica, enfatizando la disposición de la oposición a colaborar constructivamente. El concejal insta a “sacar el piloto automático del ejecutivo” y a abordar “cambios disruptivos pero con un fuerte contenido social” que, en su opinión, la ciudad demanda con urgencia.

Desafíos para la democracia local

La coyuntura en el Concejo Deliberante de Villa María es un reflejo de una dinámica recurrente en numerosos cuerpos legislativos: la tensión entre la mayoría oficialista y una oposición que pugna por hacer oír su voz. Mientras el oficialismo defiende su gestión y su capacidad para implementar su agenda, la oposición reclama un mayor espacio de participación y la debida consideración de sus propuestas.

El llamado de ambos concejales opositores a un mayor diálogo y apertura por parte del oficialismo resuena como un eco de demandas similares en otros niveles de gobierno. La capacidad de los actores políticos locales para encontrar un equilibrio entre estas fuerzas contrapuestas será crucial para el futuro político de Villa María y para la salud de su democracia local.

Botta reflexiona sobre este desafío: “Creo que la esperanza es lo último que se pierde y que en algún momento el ejecutivo va a entender que las elecciones son cada cuatro años y después que pasan las elecciones estamos todos trabajando en un mismo barco para solucionar los problemas cotidianos de la gente”.

En un contexto nacional donde los consensos políticos son cada vez más difíciles de alcanzar, el desafío para Villa María es claro: encontrar un camino que permita avanzar en la gestión de gobierno sin por ello silenciar las voces disidentes

Para cerrar este debate, el concejal radical Felipe Botta lanza un llamado a la acción que resume el sentir de gran parte de la oposición: “Se tiene que terminar esa rosca de dimes y diretes para poder concentrarnos en lo que realmente hace falta concentrarnos”. El edil, en su primera incursión en un cargo público, no escatima críticas al contrastar las promesas de campaña con la realidad política actual. “El mismo intendente hizo entender cómo iba a ser la vida cotidiana de la política que hoy no vemos", señala Botta, evidenciando una brecha entre las expectativas generadas y la praxis gubernamental.

El concejal profundiza en su análisis, tocando una fibra sensible en la narrativa política local: “Habló de que éramos el cambio, que los jóvenes veníamos a generar el cambio y el futuro de la dirigencia en Villa María. Uno recoge el guante porque tenemos esa responsabilidad, pero en la práctica vemos que por ahí no se da”.