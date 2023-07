Por Bettina Marengo

Faltan horas para el inicio de la veda electoral que pondrá fin a la campaña para las elecciones para Intendente de la ciudad de Córdoba del domingo y las dos fuerzas mayoritarias ajustan al máximo sus pasos. Son horas clave. Hay todo un segmento de población que constituye un gran signo de pregunta para los armadores de campaña y para los encuestadores, personas que no responden a sondeos y de los que no se sabe si van a ir a votar el 23 de julio. Algunos calculan que representan el 30 por ciento del padrón electoral. En Hacemos Unidos por Córdoba, la orden del intendente y gobernador electo Martin Llaryora fue mover todo y a todos para apuntalar al candidato oficialista Daniel Passerini. Hay autocrítica sobre un cierto “relaje” en la Capital para las elecciones provinciales, donde si bien Llaryora superó por siete puntos a Luis Juez, se especula que la diferencia podría haber sido más amplia. Los reproches van en varias direcciones pero las razones más que políticas serían, aseguran en los corrillos llaryoristas, que los funcionarios y la dirigencia que tenía que movilizar para abajo, confiaron excesivamente en la “varita mágica” de la gestión municipal y dieron por ganada la contienda.

En las últimas horas el clima en el oficialismo cambió. Aseguran haber encontrado un flanco en Rodrigo de Loredo, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, por las denuncias a dos concejales de su lista que supuestamente están vinculados, ellos o su entorno, en causas de narcotráfico. “No supo sortear la primera crisis que tuvo que enfrentar”, sintetizó una fuente llaryorista, en relación al “bombardeo” que le hizo Hacemos Unidos por Córdoba al radical para dejarlo pegado a los dos “narcoconcejales”. En ese nado sincronizado de denuncias participó hasta el gobernador electo, que planteó el tema incluso ante un nutrido grupo de empresarios que fueron a escucharlo a un conversatorio organizado por la Fundación Mediterránea. “Surtió efecto”, aseguran. De Loredo tuvo y tendrá una semana de fuerte apoyo de los referentes nacionales del espacio amarillo, Patricia Bullrich el martes, Mauricio Macri ayer, mediante un video, y Horacio Rodríguez Larreta la semana pasada y en las horas del cierre.

En la búsqueda del voto por voto, el sanfrancisqueño no dejó puerta sin tocar. Participó de múltiples reuniones para rastrillar votos. Una de ellas fue la del voto evangélico, presente en barrios como Villa el Libertador, de la seccional 10°, donde hubo contactos con la dirigencia de Medea, la importante iglesia pentecostal con sede desde hace 35 años en ese territorio. En el circuito Villa El Libertador, diez mil de 27 mil electores no fueron a votar el 25 de junio. Y el oficialismo, que en ese barrio duplicó a Juntos por el Cambio, cree que ese voto ausente (que estadísticamente no se emitirá el cien por ciento) es suyo, y que el domingo hay que ir a buscarlo. El uso del aparato será importantísimo el día de la votación.

La otra puerta que tocó Llaryora es la del Consejo Pastoral de las iglesias evangélicas, con el que el Palacio 6 de Julio gestó buena relación, presupuesto de por medio. El Consejo tiene como principal referencia al pastor Carlos Belart, creador de la influyente iglesia Cita con la Vida, que tiene sus reproches para con el aún intendente de la ciudad porque en el sistema de salud municipal aplican la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Más allá de eso, el gobernador electo se reunió con el encumbrado pastor en al menos una oportunidad reciente, aunque hay fuentes que hablan de dos encuentros. Se trata de una disputa del voto religioso y/o “pañuelo celeste” que tiene su representación en la candidata a viceintendenta de De Loredo, la diputada del PRO Soher El Sukaria. Para el oficialismo, con números ajustados para los comicios en Capital como los que habría a un día y medio del cierre de campaña, todo voto vale, y el celeste no es de despreciar. Por caso, Encuentro Vecinal Córdoba, partido con voto conservador, sacó más de tres puntos en las elecciones provinciales, más o menos la diferencia por la que Llaryora superó a Luis Juez. Si el candidato vecinalista Aurelio García hubiera cerrado un acuerdo con Juntos por el Cambio, como se especuló en algún momento, tal vez el resultado final el 25J hubiera sido distinto.