Por Franco Cervera

El titular del Pami y referente de La Libertad Avanza (LLA) en San Francisco, Federico Montes, renunció a su cargo este martes, horas después de recuperar la libertad en el marco de la denuncia por estafa en su contra.

La causa, cabe destacar, es investigada por la fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco, luego de que el fin de semana un reconocido gastronómico de la ciudad lo denunciara por presunta estafa con compras en su local del microcentro de la ciudad cabecera del Departamento San Justo.

Durante la mañana, el propio Montes confirmó su renuncia e hizo su descargo, donde indicó que es víctima de una “operación política” y que lo ocurrido con las compras fue un error que ya está subsanando con el comercio desde donde se efectuó la denuncia.

Descargo

La denuncia fue realizada por el propietario del comercio afectado, desde donde se remarcó que con este ardid Montes compró más de una vez en el local. Lo que hacía, siempre según la denuncia, era pedir comida y bebida por delivery, y entregar un comprobante falso o repetido de una billetera virtual de un banco. Pero, la transferencia nunca llegaba.

“Fue un error grave, pero parte de un mal entendido porque la buena fe siempre estuvo presente”, explicó el abogado denunciado.

En su descargo, Montes reconoció una equivocación en el uso de la aplicación del banco que utiliza, con la que enviaba los pagos. Según explicó, cuando hacía una compra enviaba el dinero a otro negocio cuya razón social era similar –diferían en una letra- pero que no correspondía a la pizzería sino a un transporte de Córdoba.

Otro error que admitió fue enviar siempre el mismo comprobante de pago, porque se aseguraba que el dinero había salido antes y era controlado por el comercio, diciendo que lo tenía a mano y que si había diferencias lo arreglaba con otra transferencia o pago en mano.

Operación política y apoyo de la LLA

En otro momento de la charla, Montes manifestó que fue víctima de una “operación política” que pone en duda su honor y honestidad: “con un llamado del dueño diciéndome que el dinero no llegaba yo me iba a lugar y lo solucionábamos. Fue un error de mi parte, pero no hubo mala fe”, explicó.

Recordó que es el referente de San Francisco de La Libertad Avanza y que contó con la confianza del jefe del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, referente a nivel provincial de la fuerza política que llevó a Javier Milei a la presidencia.

“Fue un error por el medio de pago elegido y la forma de enviar el comprobante. Quedó como que era apócrifo el comprobante, pero lo voy a resarcir al comercio a través de un acuerdo y se retirarán los cargos en mi contra”, agregó.

Lo curioso, fue que, al ser consultado sobre por qué cree que se trató de una operación política, el ex titular del Pami San Francisco entró en un raro entramado de la conspiración. En la que no creen, ni siquiera aquellos que no forman parte del peronismo.

“No puedo decir de quién sospecho, estamos en la tierra del gobernador (Martín Llaryora), pero no solamente sufro yo embates sino otros compañeros de La Libertad Avanza de otros lugares con operaciones burdas. No minimizo el hecho, pero por cinco lomitos no entiendo todo lo que pasó y se podría haber solucionado de otra manera. Se está tratando de desarmar un armado que viene fuerte, hay gente interesada en que esto no crezca”, apuntó.