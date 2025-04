Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Figuretti”

El militante peronista conversaba con el periodista sobre la aparición de un ex llamosista en las filas libertarias de la ciudad.

Informante: El otro día estaba revisando los videos de la reunión de La Libertad Avanza en Río Cuarto y vi algunas cosas. Además del tipo que metieron para hacer limpieza espiritual del encuentro, me sorprendió una cara conocida en el evento.

Periodista: ¿A quién vio?

I: Mire, acá la muestro. Este hombre hablando con Laura Soldano (coordinadora de LLA en Río Cuarto), ¿no le suena?

P: No se ve bien, pero puede ser…

I: Yo ya lo chequeé, así que le digo directamente. Es Gabriel Benítez. ¿Lo tiene?

P: ¡Claro! Trabajaba en la Municipalidad.

I: Viene de hace tiempo buscando lugar. Arrancó en la Municipalidad como chofer de Juan Manuel (Llamosas), como premio por lo que había trabajado en la campaña. Después lo fueron sacando, creo que porque andaba metido en un lío. No me pregunte cuál, porque no sé (risas).

P: ¿Y cómo terminó con Soldano?

I: Se ve que los libertarios ahora lo han reclutado, la partecita de “casta” que les hace falta.

P: Yo lo he visto en la última campaña. ¿Puede ser?

I: Sí, pero no del lado oficialista. Anduvo revoloteando por varios lugares, el nazarismo, los radicales y ahora recaló entre los libertarios. Muy figuretti…

P: ¿Ah sí?

I: Muy. No sé si los libertarios saben a quién metieron. Tengo una anécdota que me contaron de él, del tiempo de la primera campaña de Llamosas. Acto de cierre con épica en Banda Norte, locro incluido. Cerraba el Juan (Llamosas) y después subían todos los candidatos de la lista al escenario. A los codazos, este Benítez se mandó al frente de la foto. Como le digo, un figuretti.

Visita confirmada

La cronista dialogaba con el militante radical sobre la reunión partidaria que tendrá lugar este martes en la Casa Radical de Río Cuarto.

Militante radical: Mañana (por hoy) viene Marcos Ferrer. Imposible adelantar algo concreto porque la verdad es que hay varias posturas sobre el tema electoral. Pero sí le puedo asegurar que en algún momento se va a picar (risas).

Periodista: Siempre se puede picar (risas). ¿Vienen dirigentes de la región?

M R: Sí. Está previsto que estén las autoridades de los circuitos de Río Cuarto y del departamento.

P: Salvando las distancias, me recuerda un poco a lo que pasó hace menos de dos años. Las reuniones pre ballotage.

M R: Aunque ahora nadie se puede hacer el “neutro” con lo que está pasando. Se está hablando de si se debe cerrar con Macri o con Milei. Y aunque usted no lo crea, hay unos cuantos que piden una lista pura radical, independientemente de si es “estratégico”. Por otro lado, no descarte que haya algún que otro palito a Ferrer por la reunión del otro día con De Rivas (risas).

P: Es fácil salir de esa chicana. Fue una actividad institucional entre intendentes, ¿no?

M R: Claro, pero no se olvide que hace tiempo que se viene esperando esta reunión con los propios y se ve que no hubo tiempo en ese momento. Lo bueno es que ya está por darse y hay mucho por debatir. ¿Se acuerda del asado de Rodrigo de Loredo a fines del año pasado?

P: La foto del diputado con Gabriel Abrile, como olvidarlo.

M R: Exacto. La foto y los guiños de De Loredo hacia el Gabi. Y sobre todo, las ausencias de la gente de Evolución que durante años había bancado fuerte a Rodrigo. Bueno, con Marcos (Ferrer) no me consta que el vínculo esté tenso porque varios “ex deloredistas” lo fueron a bancar cuando asumió la presidencia del partido. Me da la impresión de que el diálogo va a ser bueno pero… en algún momento se va a picar.