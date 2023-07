Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Abrile inaugura sede

El periodista dialogaba con uno de sus informantes en las líneas del radicalismo local.

Periodista: ¿Qué me cuenta de la campaña por la interna radical? Era verdad que todos iban a estar metidos en las PASO.

Informante: Lamentablemente, cuando termine la PASO, solo habrá un mes para dedicarse exclusivamente a la interna. Pero no vaya a creer que está frizada la cosa. Hay movimientos.

P: Lo sé. Hay precandidatos que participan de la campaña nacional para posicionarse en lo local. ¿O no?

I: Sin dudas. Me llegaba el otro día la imagen de Gonzalo Luján con Patricia Bullrich. Se notaba que estaba más direccionada a lo local. Lo raro es que Luján todavía no ha presentado bunker propio. En eso ya se le adelantó el resto.

P: Claro. Gonzalo Parodi y Evolución tienen la suya. Ahora, de Gabriel Abrile no vi nada.

I: Pero lo verá. La semana que viene. Va a estar presentando su sede en calle Alvear al 100. Hará un mitin con su equipo y de paso dirá unas palabras. Será una especie de lanzamiento, aunque seguro no quieren llamarlo así para no mezclar tantos con las PASO.

P: Entonces, un lanzamiento que no es lanzamiento.

I: Claro. El “no lanzamiento” (risas). Por lo pronto, se lo verá más activo al doctor. Está haciendo mucha fuerza para seguir sumando en las encuestas.

Comienza el juicio al “médico trucho”

El periodista recibía un mensaje de su informante en el justicialismo, quien le comentaba sobre el inicio del juicio a Ignacio Martín, el joven que durante la pandemia se hizo pasar por médico y terminó cumpliendo tareas en el COE y también en el equipo de salud de la Municipalidad de Río Cuarto. Martín fue imputado por homicidio por dolo eventual; lesiones graves por dolo eventual; usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina; uso de documento privado falso; defraudación calificada reiterada; falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa.

Informante: ¿Vio que adelantaron el comienzo del juicio contra el “médico trucho”? Estaba previsto que arranque más adelante, pero será el viernes en los Tribunales.

Periodista: Me parece que se comentaba algo como eso, pero no tenía la confirmación. ¿Dónde lo leyó?

I: Está saliendo en todos lados. Ya le irá a llegar. En la Municipalidad también están al tanto. De hecho, es un momento que genera cierta tensión.

P: No es para menos. Están como querellantes, ¿no?

I: Así es. Le aseguro que quieren que esto se vaya lo antes posible. Quieren que pague y que la Justicia les dé la razón, que fueron estafados. Es más, les conviene que esto vaya a juicio abreviado y que pase fugazmente por la agenda, que no salgan los fantasmas de eso que pasó y se vuelva a poner la mira en las responsabilidades del Gobierno. La oposición ya está a full con ese tema. ¡De nuevo!

P: Eso suele ocurrir.

I: De alguna manera, el fallo le pondría oficialmente un final a este drama. Se ha perdido mucho en el camino. Hay funcionarios que quedaron muy golpeados por esto, como Marcelo Ferrario (secretario de Salud). No se olvide que también fue el hecho que distanció un poco a la Municipalidad con el Centro Cívico.

P: Es algo que niegan. Constantemente.

I: Tantas cosas han negado. Y sin embargo…El viernes le cuento cómo sigue esto.

¿Estudiantes vs Fuentes?

La cronista le consultaba al trabajador del Concejo Deliberante sobre la sesión de hoy, en la que se aprobaría el aumento del boleto de transporte urbano.

Periodista: Todo indica que se votaría mañana (por hoy) el aumento, ¿verdad?

Trabajador Concejo: Eso parece. Por lo pronto, hay mucho enojo de los jóvenes con (Darío) Fuentes. Los estudiantes no se guardaron nada y ya anticiparon un poco la bronca con una bandera que colgaron afuera del Concejo, con una frase en contra del aumento.

P: ¿Hubo comisión al final?

T C: Se iba a hacer pero la idea de un grupo de estudiantes era pedir la banca del ciudadano. De hecho, lo hicieron y el oficialismo no se las dio. Técnicamente, cuando el expediente ya tiene despacho y no está “en tratamiento”, no se puede dar la banca. Pero, para calmar un poco las aguas, los habían convocado a una reunión de comisión. Como para que puedan expresarse. Pero parece que se caldearon las cosas.

P: Ya que lo menciona, ¿qué onda el tema de la banca? ¿Qué tendría que haber pasado para que se las acepten?

T C: Era muy difícil en este contexto porque el despacho salió muy poquito después de que ingresara el expediente. Entonces, la etapa en la que podían llegar a solicitarla fue muy breve. Salvo que hubiesen metido ahí el pedido, no había forma. Al menos desde lo técnico y lo que argumenta la presidencia del Concejo.

P: Entonces se va a “picar” hoy…

T C: Quizás. Porque hace rato que no rige el protocolo de la pandemia en el que no se dejaba entrar a muchas personas al recinto. No se debiera negar la entrada a nadie.

P: ¿Insinúa que la van a negar?

T C: No, pero los estudiantes vienen masticando bronca hace rato así que no va a estar tranquilo. Si no fuera por ellos y algún que otro gremio, sería como una jornada más en el Concejo.

El después de las presidenciales

La periodista se encontraba con el informante, quien le hacía un comentario luego de la última publicación de Alfil sobre el ordenamiento del massismo en la ciudad y región.

Informante: Así que los massistas se están ordenando. Vi lo que publicaron ustedes y me llamó la atención, para bien, que algunos nombres interesantes estén dentro de ese armado. Desde los más kirchneristas como Fernando Bossio (titular del PAMI), la ex legisladora Vilma Chiapello, Martín Toselli (intendente de Bulnes) hasta el delasotismo en el que está Marcos Farina o Darío Peralta.

Periodista: Por ahora pinta que será un armado bastante híbrido. Incluso a nivel provincial, dicen que se podrían sumar más intendentes o dirigentes delasotistas.

I: Veremos cómo se da la convocatoria del lunes pero quizás, después de muchos años, al fin veamos un salón repleto con dirigentes peronistas de distintas vertientes para laburar una campaña presidencial en serio. Lo que se vio en los últimos años con el Frente de Todos fue muy pobre, lamentablemente. Mucha resignación de parte de las bases y con mucha razón. No solo por cierta decepción con el gobierno nacional sino con algunos dirigentes de la provincia.

P: Uff, esa es una novela de nunca acabar.

I: Peeeero, ¿quién le dice que, si las cosas no salen tan mal, este armado termina siendo el salto para un proyecto municipal de este sector del peronismo? Yo no lo descartaría. No será sencillo pero seguramente están en el radar de posibles “terceras fuerzas” del 2024. Pero bueno, en terreno hostil como Río Cuarto no es nada fácil.