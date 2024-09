HUxC insistirá con boleta única cordobesa y mix en Aerolíneas

Por Bettina Marengo

Comenzó ayer en Diputados el debate en comisiones de los proyectos para privatizar Aerolíneas Argentinas que impulsa el presidente Javier Milei y sus aliados, y el cordobesismo ensaya la ruta del equilibrio que no le dice “no” al libertario, pero busca salvar el principio del “estado con funciones”. “Primero que digan qué quieren hacer, de qué se trata”, estiraron desde el sub bloque Córdoba Federal. No habrá debut en este tema. Salvo la diputada Natalia de la Sota, los otros cuatro cordobesistas votaron a favor de la privatización de Aerolíneas cuando se trató la ley Bases en Diputados, pero el Senado luego cambió el proyecto y achicó las lista de empresas privatizables, con lo que la firma de bandera quedó afuera. Sin esos cambios, la ley no salía.

La sesión sería el jueves próximo. Ese mismo día se trataría el proyecto de Boleta Unica Papel que fue aprobado con cambios en el Senado y que volverá a la cámara baja. En este tema, los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora y al ex Juan Schiaretti van a insistir con el modelo cordobés de boleta única, tanto en diseño como en relación al casillero de voto lista completa.

Hay que recordar que la cámara alta hizo modificaciones al proyecto original y aprobó el diseño que se usa en Mendoza, con diferente disposición de cargos y candidatos, y sin la opción de que un solo tilde defina la votación en todos los cargos. Fue a pedido de gobernadores con partido provincial. Si no, la sanción no salía. “Fuimos parte del proyecto original y planteamos el modelo como se vota en Córdoba”, señaló un cordobesista. El tema está abierto y en Córdoba Federal admiten que habrá que pelear los votos.

En el tema Aerolíneas, lo cierto es que aunque los diputados del oficialismo cordobés reclamen más información, ya se sabe lo que la Casa Rosada quiere. El diputado Herman Lombardi, del PRO, autor de una de las iniciativas, dijo que el proyecto tiene “dos patas”. Una es la “desregulación de nuestros cielos”; la otra “el cambio de tenencia accionaria” de la empresa estatal. “Una cosa sería impensable sin la otra”, sostuvo el macrista.

El oficialismo nacional pretendía tener ayer mismo dictamen de comisión de la iniciativa que ubica a la aerolínea de bandera como sujeto de privatización, pero no lo logró y el despacho quedaría para el martes que viene. Todo a velocidad de jet, con los gremios aeronáuticos protestando en las afueras del Congreso, y el mismo día que la Justicia federal le puso un freno a la privatización del Banco Nación porque el DNU 70, dijo el juez de La Plata Alejo Ramos Padilla, no habilita al gobierno nacional a evitar la sanción de una ley.

Ayer hubo reunión del bloque que preside Miguel Angel Pichetto, donde están los cordobesistas. Cuando comienzan las negociaciones por los fondos del Presupuesto 2025, los de Córdoba Federal buscan ganar tiempo y esperan que La Libertad Avanza y sus aliados definan qué quieren hacer exactamente con Aerolíneas, pero adelantan que están de acuerdo con un mix público/privado. Por ejemplo con management encabezado por la parte privada pero incorporando la parte pública. “Recién se empieza. Tendrán que explicar cómo va a ser la privatización, de qué forma va a ser el proceso, por licitación, compulsa o en forma directa, el programa de años de privatización, entre muchos otros temas de la parte operativa”, indicó una fuente alta del sub espacio Córdoba Federal. Esa es la posición mayoritaria, plasmada por el diputado Nicolás Massot en la sesión de comisiones de ayer. Hay matices, como el de De la Sota, que hizo saber que está a favor de que Aerolíneas Argentinas cubra rutas federales que los privados no van a tomar porque no son rentables.