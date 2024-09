Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







“Menos rosca, más trabajo”

En busca de conocer el pulso de la actividad en el Palacio de Mójica, el periodista dialogaba con el dirigente del oficialismo.

Periodista: Movida la jornada, ¿no?

Dirigente: No existe la palabra descanso en este dojo (risas). Pero bueno, se ve que las encuestas y los rankings de intendentes son más importantes que el trabajo para mejorarle la vida a la gente…

P: Diga que estoy atento y pude esquivar el palo que me acaba de tirar, sino estaría desmayado en el piso (risas).

D: Para que quede claro, el intendente (Guillermo De Rivas) hace política desde la gestión y no le interesa meterse en el chiquitaje. Entiende más de administración que de rosca y va a intentar capitalizar desde ahí. Desde ahí, plantea hacer mucho laburo para adentro y que luego los resultados sean contundentes. Menos rosca y más de agarrar la pala, ¿entiende?

P: Lo anoto (risas). ¿Afectan las encuestas?

D: Ni un poquito. Los números que importan son los que tenemos para medir el día a día del laburo de gestión. Con eso a mano, todo va a ser fácil de confirmar. Sabremos si le hemos pifiado o si vamos por el camino correcto y a partir de ahí se tomarán decisiones. Es gestión pura y dura, gestión profesional. Nada más que eso…

P: Entonces, ¿confirma que el intendente no mira las encuestas?

D: Las que hablan son las urnas y Guillermo seguramente ha tomado el mensaje de la gente, que no quiere más de las trampitas de la vieja política. Las encuestas, las operaciones, las roscas que no llevan a ningún lado, ¿en qué benefician a los vecinos? Por eso no creo que le afecte que lo midan cuando recién está arrancando su camino. Además, qué mejor que empezar “en rojo” como dijeron por ahí…

P: ¿Cómo es eso?

D: A ver, cómo le explico…De Rivas tiene una mente formada en el deporte, dónde sabe que lo importante es el resultado al final del campeonato y no tanto el resultado del partido. Es entrenar y estar lo mejor posible para competir. Estamos jugando la primera fecha recién. Por eso, No queda más que mejorar, amigo. Cuando cumplamos lo que vinimos a hacer, la gente lo va a reconocer y no hace falta que sea dentro de cuatro años en las urnas. Se va a notar en la calle…







Más de la interna en la Universidad

Buscando información sobre el quiebre de la representación gremial de los docentes universitarios, el periodista recibía el mensaje de un informante.

Informante: Che, leí que se enteró de lo que pasó con AGD (Asociación Gremial Docente).

Periodista: Justo estoy averiguando sobre ese tema. ¿Tiene data?

I: No más de lo que seguro usted tiene. Hubo gente que se cortó sola y salió a armar su propio gremio. El tema es la reacción que generó esto. Justo estaba viendo stories en Instagram y me crucé con una que puede ser reveladora.

P: Cuénteme.

I: El nuevo gremio (GUDI) sacó flyer propio convocando a la marcha universitaria del miércoles que viene. Resulta que, entre la gente que lo compartió, estaba la secretaria adjunta de ATURC (Asociación Trabajadores Universidad Río Cuarto).

P: ¿Y qué entiende por eso?

I: Lo que se comenta hace tiempo es que entre el gremio docente y el nodocente también está tensa la cuestión. Que la adjunta de ATURC comparta la publicación de la competencia de AGD puede complicar la cosa. Es más, en este contexto de fragilidad, mire si ATE empieza a meterse de nuevo en la Uni.

La delgada línea

El informante del Concejo Deliberante le compartía a la cronista las declaraciones del concejal nazarista, Guillermo Natali, a FM Gospel. El edil recordó que la ordenanza vinculada a la sobretasa del 2% en EMOS e Inmobiliario (para contribuir a la Asociación de Bomberos) plantea que la institución rinda cuentas de manera bimestral.

Informante Concejo: “Meterse con bomberos es como pegarse un tiro en el pie”. ¿Ha escuchado esa frase?

Periodista: Demasiado en el último tiempo. Entiendo que se dice por el prestigio que tiene la institución y en estos tiempos además no la están pasando nada bien.

I C: Bueno, ahi está el tema. Natali dijo algo que es cierto. La ordenanza de la sobretasa plantea que Bomberos tiene que rendir cuentas de manera bimestral y no lo ha hecho en lo que va del año. Es un hecho, punto. Pero también entiendo que esto genera enojo en algunos sectores. Cuando los tipos están exponiendo su vida y colaborando con los incendios en otros puntos de la provincia, se los pone contra las cuerdas.

P: Es una línea delgada. Entiendo ambos planteos. Lo que dice la ordenanza y también el enojo que puede haber en la sociedad cuando se enteran de estas cosas. Seguro pensarán que, antes que a Bomberos, habría otras cosas que auditar.

I C: Lo cierto es que, en todo esto, se sigue alimentando la polémica pero el oficialismo no se ha metido de lleno en este barro. De hecho, le diría que la oposición está diciendo lo que el oficialismo quizás no se anima.

P: Bueno, claramente con todo lo que está pasando, no es momento oportuno para auditar.

I C: La comisión de Bomberos dijo que no tiene ningún problema de mostrar los números. Veremos quien da el primer paso pero, por lo que dijo Natali, el Municipio debería intimar a la institución, según lo que plantea la ordenanza.







UEPC y posibles renuncias

La periodista recibía un mensaje del informante cercano al ámbito sindical.

Informante: Le adelanto que en UEPC está que arde todo.

Periodista: ¿Qué pasó?

I: No le diría que fue algo puntual. Es una serie de hechos que vienen ocurriendo hace tiempo. Desde febrero más o menos.

P: Apa. Pero la actual conducción ganó hace poco más de un año. ¿Tan mal vienen las cosas?

I: Es así. No puedo decirle mucho aún porque no es oficial pero sí le puedo adelantar que se habla de renuncias. Varias. Una sería la del propio secretario general, Darío Grabina. Es una opción que se estaba barajando hasta hoy (por ayer).

P: Todavía no me dice el motivo.

I: Insisto, no puedo contarle mucho. Pero para darle una pista, parece que hay una cuestión de una “conducción paralela” que estaba poniendo palos en la rueda o, según me llegó el comentario, iba a contramano de lo que la propia agrupación propuso en campaña.

P: Fuerte. Más sabiendo que esta nueva conducción llegó después de varios años de (Juan) Simes y generaba expectativas de renovación.

I: Lo sé. Veremos qué pasa en estos días pero se puso “heavy” todo. Días difíciles para los gremios docentes de la ciudad…