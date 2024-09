Por Bettina Marengo





Un día después de la breve visita de Javier Milei a Córdoba, en la que no bajó a tierra ni saludó a los bomberos, La Libertad Avanza se abstuvo en la votación por la emergencia ambiental por los incendios en Córdoba, y evitó acompañar el proyecto de los tres senadores de esta provincia, Luis Juez, Alejandra Vigo y Carmen Alvarez Rivero.

La iniciativa conjunta, una rareza teniendo en cuenta la rivalidad entre el líder del Frente Cívico y el schiarettismo/llaryorismo, logró media sanción gracias al acompañamiento de los otros bloques: Unión por la Patria, UCR y PRO.

Juez y Vigo daban por descontado el apoyo unánime del Senado porque así se había planteado antes de la sesión, en un acuerdo por el que la emergencia salió sobre tablas, es decir sin despacho de comisión, lo que implica tener los dos tercios del cuerpo. La decisión libertaria de no acompañar provocó la reacción de Juez en plena sesión. “¿Qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo? ¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta dirigentes políticos que hay gente que perdió todo, todo?”, lanzó, para luego recordar que hace “nueve meses” que viene bancando al presidente Milei. ¿Un quiebre en la relación con el libertario o Juez mostrándose como defensor de los cordobeses ante los incendios, cuando el gobernador Martín Llaryora sufre el impacto público del desastre ambiental y le tocó acompañar al seco Milei que sobrevoló las Sierras el miercoles?

Juez y el jefe de Estado habían hablado el miércoles, cuando el libertario volvía de Nueva York, donde habló ante la Asamblea de la ONU y anunció que la Argentina rompería la tradición histórica de la neutralidad. Como sea, el senador ya le había “cedido” protagonismo a la peronista Vigo, que fue quien presentó el proyecto al inicio de la sesión que tuvo como tema central la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos.

Según supo este diario, el cambio de posición de los senadores de LLA lo hizo en plena sesión el presidente del bloque, Ezequiel Atauche, quien recibió una llamada luego de cerrar el acuerdo del tratamiento sobre tablas con Juez, jefe del bloque PRO, Vigo y los jefes de los bloques de Unión por la Patria, José Mayans, y de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi. Fue en el mismo momento en que Milei grababa una nota con Susana Gimenéz en la Rosada, ocasión en que ambos se mostraron en el histórico balcón. El senador jujeño argumentó para la abstención que la emergencia no tenía partida presupuestaria, lógica que Guadalupe Tagliaferri (PRO) contrarrestó diciendo que el mismo bloque había aprobado otros temas sin asignación de fondos. Al final, se abstuvo el jefe del bloque, y los senadores Vilma Bedia y Bruno Olivera. Otros, como Bartolomé Abdala, Juan Carlos Pagotto e Ivanna Arrascaeta, estuvieron ausentes.

Nada sorprendente lo de la LLA teniendo en cuenta que más temprano, el vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado que el gobierno nacional no declararía la emergencia en Córdoba.

No fue el único anti gesto a Córdoba del espacio nacional, la provincia duende Milei arrasó. El jefe de Estado viajó a la Provincia brevemente el miércoles para mirar en primera persona el escenario del fuego, en una visita y una explicación de los incendios que terminó siendo un derrape. No hubo palabras presidenciales para aliviar el trauma de los cordobeses, no hizo anuncios de fondos o recursos extra, y no saludó ni felicitó a los bomberos que en Córdoba tienen estatus de héroes. A las horas, el presidente usó su cuenta de X (ex Twitter) para validar la acusación de algunos de sus tuiteros preferidos (el “gordo Dan” en este caso) en relación a que los incendios en las Sierras fueron provocados por “los kukas” y militantes de La Cámpora. Tuvo que salir el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, hombre del entorno de Schiaretti, el más anti K de todos los peronistas, a desmentir todo. Lo mismo hizo, incluso en medios porteños, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, hoy muy cerca de Patricia Bullrich. Las aclaraciones no le alcanzaron al vocero Adorni, quien dejó crecer la especie en su conferencia de prensa de ayer en la Casa Rosada, horas antes a que el Indec informara oficialmente que la pobreza subió al 52,9%, la más alta en veinte años, dato que el funcionario explicó también por la “herencia K”. Tal vez esos datos duros y las encuestas que empiezan a marcar un cansancio social por la crisis económica, explican el gesto seco de Milei en Córdoba y la tangente del rechazo cordobés a los K para explicar el fuego.

En concreto, el proyecto que ayer tuvo media sanción del Senado declara la emergencia “ambiental, económica y habitacional”, por ciento ochenta días, prorrogables por igual plazo, en las zonas incendiadas de los departamentos Colón, Calamuchita, Santa María, Pocho, San Alberto y San Javier de esta provincia e indica que el PEN destinará “una partida extraordinaria para intervenir y asistir inmediatamente a los fines de la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas afectadas”, con reasignación de partidas presupuestarias. Ahora va a Diputados donde es posible que se unifique con otros proyectos similares. ¿Se viene el tercer veto?