De Loredo pide liderazgo colectivo en la oposición a Llaryora (gane quien gane)

Por Gabriel Silva

¿Quién será el opositor a Martín Llaryora después de la elección del domingo?, fue la pregunta al candidato a la intendencia de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, ayer por la mañana en Pulxo 95.1FM. La respuesta, con alguna pausa de por medio, fue la siguiente: “será un liderazgo colectivo nutrido de una gran cantidad de dirigentes que tenemos afecto y que supimos sortear muchos momentos complicados”. Respuesta envuelta en un contexto que el propio De Loredo no desconoce, y que sabe, deberá sortear con otro fuerte personalismo como es el de su socio Luis Juez. Más aún si el escenario –no esperado por el radical- es el de una derrota el próximo domingo.

Por eso, como para que no haya margen de dudas en la ascendencia que tiene dentro del radicalismo, el propio De Loredo agregó de inmediato: “tenemos la responsabilidad de una Legislatura que debe controlar, pero también dando las herramientas a Llaryora para que pueda gobernar”. Para luego entrar de lleno en la siguiente respuesta, ante la consulta de cómo se imagina la convivencia con el gobernador electo si llega a ser él quien lo suceda en el Palacio 6 de Julio desde diciembre.

“Imagino la mejor convivencia con Llaryora. Entiendo igual lo que está haciendo él en este momento de campaña, aunque no lo comparto”, dijo en referencia a la teoría oficialista de lo difícil que sería el vínculo entre ambos desde diciembre y sostuvo: “es más, voy a trabajar junto a Llaryora para que el Gobierno nacional no discrimine a Córdoba en materia de subsidios y baje el porteñocentrismo”, frase que fue cruzada en horas de la tarde por el PJ a raíz de los reclamos que hizo el schiarettismo en el Congreso por la distribución de los servicios al transporte. Y donde De Loredo, quien compartió recinto en la Cámara baja con ellos estos dos años, no respaldó.

En una extensa entrevista, el hombre de Juntos también abordó el tema polémico de las últimas semanas vinculado a la relación con causas de narcotráfico de dos familiares directos de candidatos al Concejo de su lista: el radical Cristian Chesarotti y la mujer del PRO, Jéssica Rovetto Yapur. A quiénes respaldó amparado en la firma de ficha limpia que hicieron ambos cuando aceptaron la candidatura, pero sobre los que sostuvo “no pongo las manos en el fuego”.

“Chesarotti tiene 22 medio hermanos y hay que ver cómo termina esa causa que se está instruyendo. Y Rovetto es una chica en la que están investigando a su pareja y me entero sobre la campaña de una causa que no sabemos cómo terminará; donde ella perjura que la pareja es inocente. De igual modo, cualquier vinculación de algunos de los candidatos con estos temas, no me duran nada. Los echo a patadas”, agregó De Loredo y comparó además la presencia de candidatos a concejales en la lista del oficialismo como Diego Casado o Martín Aráoz. “Uno reparte tarjeta como abogado de narcotraficantes y el otro fue televisado pidiendo coimas en una causa que hace diez años denunció Liliana Montero. Tienen la cara de fierro”, lanzó visiblemente incómodo.

Sin dudas, la polémica sobre la presencia de Chesarotti y Rovetto Yapur en la lista de JpC incomoda a De Loredo. Y así lo demostró en la entrevista radial de ayer. “Le vamos a dar a la Ciudad la gestión más transparente de la historia”, enfatizó.

El radical, en otro pasaje de la conversación aprovechó para tratar de indagar en la interna del peronismo al señalar que “Llaryora va a respaldar a (Juan) Schiaretti en las Paso y a (Sergio) Massa en la elección general” y que él ve “a Juntos por el Cambio gobernando el país desde diciembre. Con Horacio Rodríguez Larreta o con Patricia Bullrich”, dijo casi como buscando evadir una postura en la interna de la alianza. De hecho, anteayer estuvo con la presidenciable del PRO y en las próximas horas lo podría hacer con el rival, el jefe de Gobierno porteño.

Larreta llega esta noche a Córdoba y no está previsto que participe del cierre de campaña. Es más, a esa hora de la actividad en Atenas, el alcalde de Caba podría estar en Forja con Carlos ‘La Mona’ Jiménez, quien apoyó a Passerini en las últimas horas.

Por otra parte, a De Loredo se le planteó el vínculo que avizora con el Suoem y por qué no acompañó a Llaryora en los recortes al gremio que la actual gestión impulsó en 2020. “No me presté a trampas parlamentarias que el PJ acostumbra. Si apoyabas esa decisión había que apoyar un cambio del reglamento. Cuando ellos llevaron eso les pedí que trataran ese tema solo y por eso no votamos en contra, nos levantamos de la sesión por ilegal”, dijo.