Por Yanina Soria

A horas de las elecciones municipales de la ciudad de Córdoba donde el peronismo se juega mucho más que su continuidad en el Palacio 6 de Julio, el gobernador Juan Schiaretti en modo precandidato presidencial, volvió sobre un tema urticante para gran parte del PJ Córdoba: el acercamiento político a Horacio Rodríguez Larreta.

Aun cuando tras las provinciales el propio Martín Llaryora consideró un desacierto que el mandatario coqueteara con el Jefe de Gobierno porteño en plena campaña local, incluso gran parte de los intendentes peronistas también se lo facturó con los resultados del 25 de junio, Schiaretti dejó en claro ayer que está decidido a avanzar por ese camino.

“Argentina necesita de la unión nacional, con una base grande sustentación para tomar las medidas adecuadas”, dijo en Radio Mitre y respondió “se perdió una oportunidad” cuando se le preguntó sobre el paso en falso que terminó siendo ese approach a la fórmula paloma de Juntos por el Cambio.

De cualquier modo, el candidato de Hacemos por Nuestro País no sólo defendió el diálogo político abierto con Larreta, sino que avisó que después de las generales del 22 de octubre y asumiendo que habrá segunda vuelta, insistirá sobre el tema. ¿El propósito? sellar un gran acuerdo nacional que, a su entender, será el único camino para “sacar a la Argentina adelante”.

“Las coaliciones en el mundo se hacen antes de las elecciones. Hubiera sido lo más lógico. No se pudo dar, creo que la oportunidad será ahora después de la primera vuelta, creo que es el momento de volver a sentarse en una mesa y hacer los planteos de un gobierno de coalición en serio”, agregó.

Schiaretti blanqueó también que, junto a Larreta, Gerardo Morales, Facundo Manes “y otros dirigentes de Juntos por el Cambio” se pudo a avanzar en acuerdos programáticos y que fueron el ex presidente Mauricio Macri y la precandidata presidencial Patricia Bullrich quienes se opusieron al frente de frentes. Los responsabilizó además de fomentar la grieta.

Claro que cuando el habla de armar un gobierno de concertación lo hace pensando que con Larreta sería mucho más factible que con Bullrich, quien ha sido muy crítica del peronismo cordobés y reticente a sellar un romance con el oficialismo provincial.

“Si ella está dispuesta, se verá. Yo lo que observo es que en esta campaña se exacerba la grieta, lo hace Cristina y pero Patricia Bullrich también”, disparó.

Horas antes, la precandidata presidencial había estado en Córdoba apoyando la candidatura municipal de Rodrigo De Loredo y encabezando una cena para recaudar fondos. Sin rodeos, Bullrich responsabilizó a su retador interno por haber abierto diálogo con el jefe del PJ Córdoba justo cuando Luis Juez enfrentaba a Martín Llaryrora en las urnas. Y hasta le atribuyó a ese accionar de Larreta el resultado adverso cosechado por los aliados en la segunda provincia más importante del país.

En el Panal ven en Bullrich a la principal adversaria política que tendrá Schiaretti en Córdoba para las PASO del 13 de agosto; lugar que hasta hace poco se lo reservaban a Javier Milei. Por eso, el gobernador fue enfático ayer al destacar que a “la maldita grieta” la alimentan tanto dese el Frente de Todos como también el ala dura de Juntos que encarna precisamente la ex funcionaria y el ex presidente.

Sobre Massa

El gobernador de Córdoba también se refirió a la candidatura del ministro de Economía Sergio Massa: "Ella (Cristina Fernández de Kirchner) lo decidió y falta a la verdad diciendo que está proscripta. Cuando no le dan los números busca alguien que aparenta no ser kirchnerista. Pero en otro país no puede ser candidato un ministro de Economía que tiene una inflación del 130 por ciento”, disparó.