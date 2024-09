J.C. Maraddón

Si bien su aparición alá por 1969 parecía completamente fuera de lugar debido a la evolución que estaba teniendo la música de rock en ese entonces, eso no impidió que los Carpenters aportaran un éxito tras otro en los formatos de álbumes y singles, dentro de un repertorio suave, melódico y muy cuidado en sus arreglos. Mientras el viejo rocanrol de los años cincuenta daba paso a un estilo más experimental en el que sobresalían la complejidad de las composiciones y el virtuosismo de los instrumentistas, este dúo californiano puso el acento en la vocalización y en la elección de las canciones a interpretar.

Con estas herramientas, Karen y Richard Carpenter se ofrecieron como un puente entre el sonido juvenil, ruidoso y contestatario, y el oído mejor predispuesto a las sutilezas del público adulto, que los adoptó como sus favoritos y enarboló sus temas como la máxima aproximación que podían tolerar al fenómeno rockero. Gracias a esa ventaja, desarrollaron una carrera prolífica en la que grabaron diez discos, hasta la muerte de Karen en 1983 debido a las consecuencias de la anorexia, cuando contaba con tan sólo 32 años de edad y todavía tenía mucho de su talento en potencia.

Tras un primer álbum con mayoría de canciones propias que no logró despegar, en 1970 los Carpenters publicaron “Close To You”, una obra que sería su definitiva consagración nacional e internacional, con la cosecha de varios premios Grammy y el arribo a los puestos de vanguardia de los charts de ventas. En esta segunda incursión de la dupla en los estudios, la mayoría del material elegido correspondía a otros autores, con especial énfasis en las piezas provistas por el reconocido Burt Bacharach, de cuya desbordante creatividad se extrajeron tres de los títulos que iban a aparecer en este disco que ha sido colmado de elogios.

Una de esas gemas escritas por Bacharach, en este caso junto al letrista Hal David, era “Close To You”, el track que dio nombre al álbum y que como single alcanzó el número uno del Hot 100 de Billboard, en una versión en la que la voz de Karen Carpenter se lucía con plenitud. Con el nombre “(They Long To Be) Close To You”, la canción había sido grabada por primera vez en 1963 en la interpretación de Richard Chamberlain, para luego volver una y otra vez según los abordajes de otros cantantes, hasta que los Carpenters la convirtieron en un hit.

En sus reiteradas incursiones como crooner, Lady Gaga ha demostrado que no le faltan dotes de vocalista para encarar standars jazzeros o melódicos a los que no muchos se atreven. Y en el flamante disco “Harlequin”, publicado la semana pasada como anticipo del estreno de la película “Guasón 2” donde es coprotagonista, recorre esa clase de composiciones, entre las que destaca “When The Saints Go Marching In”, un himno tradicional estadounidense en tono de góspel al que luego tocaron bandas de jazz y que se estableció como un clásico de ese género gracias a Louis Armstrong.

Pero, además, Lady Gaga no se priva allí de versionar “Close To You”, con una soltura envidiable, recuperando así aquel encanto con el que Karen Carpenter la registró hace más de medio siglo. No cualquiera puede darse esos gustos y someterse a una comparación que otros tratarían de evitar. Sin embargo, Lady Gaga sale airosa del desafío y, como ya demostró en sus duetos junto a Tony Bennett y en la banda de sonido de “A Star Is Born”, acredita méritos suficientes para salirse de su rutina de estrella pop y deslumbrar a ese público que tal vez no la disfrutaba tanto en su otra faceta musical.