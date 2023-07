Por Bettina Marengo

Este domingo se vota en veinte localidades del interior provincial además de la Capital, en el último superdomingo electoral del 2023 para los cordobeses, que sin embargo no agota el calendario de las urnas. Quedan algunos platos fuertes. El más importante tal vez es Villa María, que tiene comicios el 1 de octubre. Ese día también se vota en Bell Ville, cabecera de Unión. En la capital del departamento San Martín el peronista Martin Gill no puede ser reelecto y el escenario es complicado para el oficialismo local y para el PJ provincial, luego de una derrota ruidosa en las elecciones provinciales del 25 de junio, tanto en el tramo gobernador como en el de legislador departamental. Sin definiciones aún, no se sabe si Eduardo Accastello jugará como candidato o impulsará, por ejemplo, a Inglese, si Gill buscará imponer a su sucesor, con Pablo Rosso en primera fila para el puesto, o cómo se definirá el tema en una danza de nombres donde también está el secretario de Comunicaciones de la Provincia, Marco Bovo, que tiene buena consideración del gobernador Juan Schiaretti. Lo local será fundamental en la rosca, como también el ojo del electo mandatario Martín Llaryora. Lo cierto es que en el gobierno provincial consideran a Villa María una fecha difícil y ven muy posicionado al legislador Darío Capitani, el dirigente del PRO que suena como aspirante de Juntos por el Cambio ya recibió apoyo de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta. Este, el comicio de la ciudad de Río Cuarto, que será en marzo o abril del año próximo, y donde también perdió Hacemos Unidos por Córdoba el 25 de junio, son las verdaderas preocupaciones electorales de Llaryora a futuro y tras el turno de Capital de este domingo, en el marco del avance amarillo en el interior y de una ola de voto antiperonista a nivel nacional de la que, dicen los funcionarios, la provincia de Cordoba se salvó de milagro.

Antes de Villa María hay otros turnos. Alta Gracia y Las Varillas, por caso, votan el 17 de septiembre. Ayer se cerraron las alianzas para las elecciones en ambas ciudades. En la localidad del este, una de las más importantes del departamento San Justo, de donde es oriundo Llaryora y al que pertenece también el vicegobernador Manuel Calvo, hubo algunas novedades. Una de ella fue la ruptura del oficialismo con la salida de la dirigente kirchnerista Luz Calvetti, actual Secretaria de Gobierno del municipio, quien se referencia en la diputada Gabriela Estévez dentro del departamento. Ayer, la funcionaria afirmó que no integrará la coalición que se anotó con el nombre “Sigamos Juntos” pero que ganó las elecciones de 2019 con “Todos Juntos por Las Varillas”. El espacio impulsará la reelección del actual intendente Mauro Daniele. Según informó Calvetti, las razones de su ruptura están vinculadas a la “mezquindad política” del jefe comunal. “Nación aportó mucho en materia de obra pública, vivienda y flota vehicular para el municipio de Las Varillas y el intendente Daniele se encargó de invisibilizarlo durante toda la gestión. No podemos seguir en alianza con este nivel de mezquindad política”, dijo en un comunicado. Ahora, en el entorno de la kirchnerista aseguran que comenzará una etapa de negociaciones con el peronismo local, donde mandan Llaryora y Calvo, a fin de integrar listas.

Sin embargo, Hacemos Unidos por Córdoba no anotó alianza y los voceros de los mencionados caciques indicaron que el oficialismo provincial “apoyará a dirigentes”, en plural, mas sin lista con designación propia. Es decir, jugará en más de una canasta, como en otras localidades. Eso, pese a que en Las Varillas, Llaryora ganó las elecciones para Gobernador, aunque por escaso margen, y en ese momento la dirigencia local del PJ se mostró optimista para los comicios municipales de septiembre. Esa misma noche del 25 de junio, el peronismo varillense, con el presidente partidario Omar Basso, la concejala Cecilia Baldrich y la dirigenta Marina Daniel, enfocaron el agradecimiento en Calvo. Baldrich es hoy una de los nombres que podría tener el apoyo del PJ provincial para pelear la intendencia.

Por otra parte, un segmento de la UCR, juecistas, el PRO y el Encuentro Vecinal Córdoba de Aurelio García Elorrio se presentarán con la versión local de Juntos por el Cambio, denominado «Las Varillas Cambia» para competir en la puja por el gobierno comunal, con la candidatura de Jorge Cravero. Se trata del actual secretario de Salud del municipio, cuyo oficialismo quedó partido. El ex intendente peronista Daniel Chiocarello, que fue derrotado en 2019 por Daniele, dijo que al no participar Hacemos Unidos por Córdoba en la elección, su apoyo será para Cravero y su frente electoral.