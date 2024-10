Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El intendente que faltaba

La periodista recibía un mensaje del dirigente político, quien le hacía notar la ausencia de uno de los intendentes del Gran Río Cuarto en la Marcha en Defensa de la Universidad Pública.

Informante: ¿Me pareció o faltó el intendente de Las Higueras a la marcha?

Periodista: En una marcha tan convocante, yo no me atrevería a afirmar la ausencia de nadie. A usted no lo crucé y sin embargo sé que fue (risas).

I: Y lo sabe porque compartí imágenes en mis redes sociales, ¿verdad? Bueno, yo no vi que Lucchesi haya compartido algo. Ojo, capaz se me pasó, pero no creo que haya asistido y no haya estado junto con los otros dos intendentes del Gran Río Cuarto. Guille De Rivas y Maxi Rossetto marcharon juntos. Salen en varias fotos y durante la lectura del documento, estuvieron ahí detrás de la rectora, en la entrada de la Municipalidad.

P: Quizás tuvo otro compromiso. Estaban con varias actividades por el Octubre Rosa. en Las Higueras. Me comprometo a averiguar qué pasó.

I: Seguro hay una buena razón para haberse ausentado. No deja de ser llamativo que el intendente en cuya localidad está emplazada la Universidad no haya estado junto a sus pares del Gran Río Cuarto en esta marcha tan convocante. O que no haya compartido alguna reflexión en redes. Hoy, las redes son claves para dejar registro de muchas cosas. Yo no vi nada al respecto.

P: Bueno, no se puede decir que el intendente de Las Higueras tenga un mal vínculo con la uni. Al contrario. Se han reunido para varias gestiones conjuntas. Así que claramente no pasa por ahí…

I: No tengo dudas que el compañero Lucchesi valora la importancia de la UNRC para su localidad y la región. Lo que sí me permito especular, como pasó con otros intendentes de la zona que no dijeron ni mu, es que quizás no quieren quedar pegados a una “marcha política”, Que no tiene nada de malo, porque todos hacemos política ¡y más los gobernantes! Pero muchos se cuidan para no herir susceptibilidades y no hay que olvidar que hay libertarios en el oficialismo en Las Higueras. Puede que venga por ahí. Sea cual sea la razón, fue una lástima no ver a los tres intendentes marchando juntos.

Bomberos celosos

El periodista recibía el mensaje de un informante, quien hacía llegar el comentario de un sector cercano a Bomberos Voluntarios.

Informante: Che, ¿vio que la vicegobernadora (Myrian Prunotto) estuvo por la zona?

Periodista: Estuve al tanto. El martes estuvo en el CECIS (Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios) porque asumieron las nuevas autoridades. Sé que anduvo también en Las Higueras con los Bomberos de esa localidad…

I: ¡Eso mismo! Le quería comentar que hubo enojo entre los Bomberos Voluntarios de Río Cuarto porque la vice fue con fondos para el cuartel de Las Higueras y felicitó a los efectivos que habían estado ayudando con el combate del fuego en las sierras. ¿Se habrá olvidado de los que hicieron lo mismo desde Río Cuarto?

P: ¡Ah! Entiendo.

I: Hay celos, pero justificados. A los del cuartel riocuartense les pareció mucho que Prunotto haya hecho esto justo cuando hay tensión con Provincia. El reclamo por los de la ETAC que están administrativos, el pedido de más fondos y los problemas que están teniendo para sostener la actividad. También está lo del cuartel de Banda Norte, que viene atrasado, aunque el gobernador prometió terminarlo. A ver, lo que quiero decir es que pareciera no haber buen timing con esto. Pasó por la ciudad, no visitó al cuartel y encima se fue al de Las Higueras para darles plata.

P: ¿Y hubo reclamo público?

I: Por ahora, comentarios internos. Pero me parece que se están guardando para salir con algo fuerte en estos días.

P: Todavía no hubo reunión con el Ejecutivo, ¿no?

I: Creo que no. Ahí también creo que puede haber alguna acción próximamente. Están esperando el momento justo, pero también tienen que poner un cortafuego porque en Bomberos están bastante enojados.

Territorialidad al palo

El periodista consultaba con su informante sobre un adelanto que Alfil realizó el miércoles.

Periodista: Nos confirmaron que este jueves se iba a reunir el Gabinete Social de la Municipalidad, pero tengo la información de que el intendente (Guillermo De Rivas) está en Córdoba. ¿Se hizo igual?

Informante: ¡Si! En la sala de situaciones se juntaron. Sin el intendente, obvio. Hubo repaso del operativo de La Muni en tu Barrio que se hizo en Jardín Norte el viernes de la semana pasada.

P: ¿Algún dato del que se haya enterado?

I: A mí no me llegaron, pero seguro hubo data. El informe fue presentado por la Subsecretaría de Estadística, así que no deben haber faltado números. El repaso fue más de los casos detectados. Se dio a conocer el informe del relevamiento que hicieron en el barrio. A partir de ahí, el gabinete va a elaborar estrategias para abordar los casos importantes que encontraron. En seis meses, van a relevar de nuevo para ver cómo se movieron los indicadores y si funcionaron las acciones que se van a implementar.

P: ¡Ah! ¿Y se sabe cómo seguirá el programa?

I: Tengo entendido que la semana que viene se realiza otra edición del programa este, creo que más en la zona del oeste. Van a avanzar de la misma manera, territorialidad al palo y con un abordaje bien profesional. Llegada al barrio, dato, diagnóstico, abordaje y seguimiento. Ese es el paso a paso. De Rivas quiere que este Gabinete sea la joyita de la gestión.

“Mario a1flojó”

El informante del Concejo Deliberante le comentaba a la cronista sobre un hecho acontecido en la sesión del día de ayer. Con los votos de todos los concejales presentes, se declaró de interés la participación del colectivo organizador de Río Cuarto en el 37° “Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries”, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de octubre en la localidad de San Salvador de Jujuy.

Informante: Usted debe saber que dentro de poco es en el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no?

Periodista: ¿El que se hace todos los años? Sí, entiendo que es en Jujuy.

I: Bueno, en el Concejo se declaró de interés la participación de un grupo de activistas locales que van a estar formando parte. Se votó por unanimidad. Lo que nos quiere decir que…

P: Todos levantaron la mano. O sea, ¿también el Partido Libertario?

I: Nos vamos entendiendo (risas). Estoy tan sorprendido como usted. Sorprendido para bien. Igual, Mario viene acompañando algunas iniciativas que nos dejan a varios con la boca abierta. Quizás no quiera que lo “cancelen” o, lo que sería aún mejor, quizás reflexionó después de haber arrancado su mandato con el pie izquierdo y haber posteado un comentario homofóbico en sus redes. ¿Habrá “aflojado”?

P: Quizás está pasando eso, ¿por qué no?

I: Se puede ser optimista, claro. Aunque no podemos pedir tanto. Votó a favor pero no se sumó a la típica foto que se sacan los concejales, con un representante por bloque, junto a miembros de las organizaciones e instituciones.

P: Bueno, algo es algo (risas).