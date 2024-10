Por Redacción Alfil

“No tengo mucho para ampliar, es cierto y reconozco el hecho”. Esta fue la última declaración de Diego Brisuela, exdirector de Transporte durante la gestión de Facundo Rufeil en La Calera y quien fue acusado por agresiones físicas y verbales del actual intendente, Fernando Rambaldi. Tras la declaración del propio Brisuela, el tribunal sentenció la culpabilidad: “con la confirmación por parte del acusado existe sobrada prueba”, dijeron en la Justicia.

“La verdad siempre sale a la luz y en este caso no fue la excepción. Tal como prometimos en campaña y desde que asumimos la responsabilidad de dirigir esta ciudad, nos propusimos agotar todas las instancias necesarias para buscar la verdad y garantizar la justicia” dijeron la semana pasada desde el entorno de Rambaldi y agregaron que: “apenas cuatro meses han pasado desde que Diego Sebastián Brisuela, ex Director de Transporte durante la gestión de Facundo Rufeil, fuera condenado por agresiones físicas y verbales perpetradas junto a Sergio Gustavo Campos y en contra de Fernando Rambaldi. Al momento de la sentencia, Brisuela no tuvo más opción que admitir su culpabilidad y reconocer los hechos tal como sucedieron”.

Los actuales funcionarios de La Calera manifestaron que “este logro no es aislado”. “Es el fruto de un trabajo constante, un compromiso firme y una determinación inquebrantable por hacer lo correcto. Con cada paso que damos, nos acercamos más a nuestros objetivos de erradicar de La Calera cualquier vestigio de corrupción y prácticas mafiosas. Seguiremos en este camino hasta ver nuestra ciudad libre de aquellos que la perjudican”.