Por Bettina Marengo

El llayrorismo puso a jugar a la juventud en la Capital a través de un sanfrancisqueño, el diputado nacional Ignacio García Aresca, mano derecha del gobernador y en proceso de hacer más visible su lugar en el esquema de Martín Llaryora. Operativiza José Ignacio Scotto, el presidente de la Agencia Córdoba Joven que le responde, con la intención de bajar cada quince días a las seccionales con discusión política pero también con acciones.

El viernes pasado hubo reunión en la 11, en el barrio Puente Blanco. Dos semanas antes se había hecho un encuentro de militancia en la Seccional 12. En la medida de lo posible y de la agenda, dicen los organizadores, García Aresca participará de las juntadas. La iniciativa complementa la orden de Llaryora de hacer presencia en los departamentos del interior para recuperar lo perdido en 2023, orden corre para todos los miembros del gabinete: todo tiene aroma a candidatura en 2027.

Lo que salen a vender es la gestión de Llaryora y la figura misma del gobernador como jefe del proyecto cordobesista, lo que explica por qué otros sectores del PJ o de la juventud no se quejan tanto (como lo hicieron con la visita de la vicegobernadora radical Myrian Prunotto a un centro vecinal de la seccional Quinta) por la caminada “foránea” en los territorios. La iniciativa de mover a la juventud no es original del llaryorismo. Tanto Luis Juez como Karina Milei, o la propia Cristina Kirchner, están haciendo política a través de un grupo etario al que le adjudican capacidad de activar la discusión pública en un momento especialmente antipolitica. En el caso del llaryorismo con un doble frente abierto. En la escena nacional, Milei copando el interés joven (no el universitario, pero sí en lo barrial), y en lo doméstico, el líder del Frente Cívico. Juez hace rato volvió a mirar y a activar en la ciudad de Córdoba a través de reuniones con su militancia del Frente Cívico, y no sale a pegarle al intendente Daniel Passerini, el jefe natural de la ciudad, o no sólo a él, sino a la gestión de Llaryora que el comando Aresca ahora sale a militar.

El destinatario es Llaryora pero el diputado que encabeza Córdoba Federal en la Cámara baja también suma a su propia cosecha, tanto para incorporarse al Ejecutivo más adelante como -última versión dentro del oficialismo- para encabezar la lista de Hacemos Unidos el año que viene, ante la certeza del Panal de que el exgobernador Juan Schiaretti no será candidato en el medio término. El diputado ya había activado con la juventud universitaria de La Fuerza, espacio estudiantil que banca al “partido cordobés” en la previa de la sesión en Diputados contra el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Fue bastante novedoso y marca el interés del oficialismo en las distintas zonas del elector sub-35, que en algunos distritos conforman hasta el 50% del padrón electoral.

En línea con esto, la versión de Aresca candidato se enmarca en la nueva máxima del llaryrorismo tras la ausencia ¿disidente? de la diputada Alejandra Torres sobre el veto presidencial. Tal máxima dice que la expertise política indica que el 70 u 80% de los candidatos deben ser propios.

Se habló de acciones en territorio de parte de los Aresca’s boys. En el último encuentro se impulsó un relevamiento de ONGs y comedores del área, tarea que es campo de la gestión municipal, lo que puede pisar callos. “Esta todo bien entre Garcia Aresca y Passerini, que entiende el proceso generacional del “partido cordobés”, aseguran y mencionan al director de Juventud y Programas Culturales, Estanislao Forbes, como nexo.

“Trabajamos para el gobernador, militamos su gestión y no escapamos a discutir política”, comentaron para aventar el siempre posible hate interno, más en un territorio como la Capital, donde las internas son de seccional a seccional. La orden, en caso de objeciones de dirigentes que respondan a Alejandra Vigo, a otros sectores llaryoristas, o a funcionarios como Juan Domingo Viola, es avisar al diputado nacional para que éste “avive” al que corresponda de que quien banca y usufructúa es el “uno”. “Se trasladó un mensaje claro de conducción del gobernador y se predispuso a darle capilaridad a la militancia territorial de juventud en cada seccional y subcircuito de la ciudad, reiterando lo transversal que es la militancia que dan los espacios jóvenes”, se explayó un dirigente que está en el armado.