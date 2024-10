Por Gabriel Abalos

La 38ª Feria del Libro Córdoba ha iniciado su segunda y última semana de despliegue de actividades culturales y ofertas de libros en las carpas de la plaza que nadie deja de llamar de la Intendencia, y nadie empieza a llamar Héroes de Malvinas. En ese emplazamiento que ha llevado el foco de la Feria de la plaza San Martín a la llamada “Supermanzana” que forma con el Paseo Sobremonte y (aunque separada por el arroyo La Cañada) con la plaza Italia, y en otros espacios, transcurren las horas y los días de un gran evento cordobés. Dos ciclos atraviesan la FLC2024 este martes, alumbrando temáticas sobre aspectos de la literatura y de las artes. Uno es Narraciones Crónicas. Periodistas y viajeros, un ciclo sobre no ficción entre la literatura y el periodismo. A las cuatro de la tarde, en el espacio Vicente Luy, las queridas compañeras periodistas Bibiana Fulchieri, Ana Mariani y Graciela Pedraza, se juntan a conversar con la coordinadora de la mesa, próxima como ellas a ese oficio y al libro, Andrea Guiu. El tema es Género y memoria: cronistas mujeres en Córdoba, y las tres invitadas se destacan por su fuerte vínculo histórico con el periodismo local y por sus invalorables aportes a las historias de vida y a la memoria de las mujeres, y a los derechos humanos.

Ana Mariani, periodista, editora y escritora, realizó investigaciones sobre derechos humanos reconocidas a nivel internacional, escribió La vida por delante (2006), en coautoría La Perla. Historia y testimonios de un campo de concentración (2012) y La Cuca (2018), donde expone la vida de Mirta Graciela Antón, feroz torturadora y única mujer condenada a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Bibiana Fulchieri es una reconocida fotógrafa, periodista, gestora cultural y autora del libro El Cordobazo de las Mujeres (2018), que completa una historia siempre contada por la mitad, coordinadora del volumen Cartografía de la Lengua y guionista del documental Las Brujas del Cordobazo (2022). Graciela Pedraza es también una histórica periodista cordobesa, editora y autora del libro Mujeres bravas al frente de movimientos sociales (2015), donde recoge testimonios de mujeres comprometidas en la lucha por sus derechos. ¿De qué estábamos hablando? (2023) es otro libro suyo que contiene entrevistas e historias de nueve personalidades de la cultura.

El mismo espacio Luy, color rojo, contiene hoy a las 17.30 un taller de crónica de viajes a cargo de Marianela Jiménez, autora de la novela Verde tortuga oscuro. Y a las 19, la autora y académica Daniela Spósito, dictará el taller Introducción a la crónica de non fiction inspirada en la experiencia de Leila Guerriero.

Otro ciclo que asoma este martes, y no a la Supermanzana sino al Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) es Cine y Literatura. Cómo se escriben las películas cordobesas, que presenta la proyección hasta el viernes, siempre a las 19, de cuatro títulos de la filmografía cordobesa reciente. Larga esta tarde con Siete perros (2022), dirigida por Rodrigo Guerrero, sobre edificios, mascotas y dueños emplazados. Tras la proyección, la guionista Paula Lussi y el director dialogarán con Sofía Ferrero Cárrega.

Momento a destacar de la jornada en curso, a las 17 en el Espacio Daniel Salzano, Color Naranja, es la presentación del libro Gregorio Bermann y la Misión Argentina de Neuropsiquiatría en la Guerra Civil Española, actividad en la que participan Marta Philp, Ezequiel Grisendi y Fernando Ferrari. Reconstruye el itinerario del médico psiquiatra Gregorio Bermann, quien integró en 1936 una Misión Médica Argentina solidaria con la República que trabajó en el frente y en la retaguardia de los escenarios bélicos de la guerra civil española. Basado en registros periodísticos, cartas y archivos clínicos, se analiza el accionar de Bermann y su equipo en la creación de un hospital neuropsiquiátrico y en la promoción de la higiene mental del combatiente. Fernando Ferrari fue investigador director del proyecto que trazó una biografía intelectual de Bermann (1894-1972).

Por el lado de la actividad musical en la FLC2024, hoy a las 19 estará cantando en el escenario Nury Taborda sobre el Paseo Sobremonte la cantautora catamarqueña radicada en Córdoba Bren Coll. Y en el mismo horario, en el Espacio Graciela Bialet, habrá un momento dedicado al jazz y al rock vinculados al género policial, donde Pablo Aguiar Cáu -creador del policía cordobés Inspector Sablich- analizará junto a Jorge Kasparian las músicas que le hicieron fondo a los grandes detectives de la historia.

Y a las 19, todavía, en el Espacio Cristina Bajo sigue el ciclo Sopa de letras: Literatura, Cocina e Identidad, con Comé o me mato, la familia como eje de la cocina judía. Degustación de recetas tradicionales a cargo de Bernardo Jusid y Edgardo Litvinoff.

A las 20, en el Espacio Salzano, la referencial autora argentina Liliana Heker será entrevistada por Graciela Ferrero, en una conversación sobre la escritura, la memoria y la (auto) ficción. Se hablará en torno al libro más nuevo de Heker, Noticias sobre el iceberg, y sobre la extensa trayectoria de la escritora.

Un solo anuncio para mañana: la presentación en la Feria el miércoles a las 18, en el stand de Tinta Libre Ediciones, espacio Barón Biza, del primer libro de la comunicadora Natalia Elías, una novela titulada Partir no es irse, escritura para descubrir y develar hechos que la memoria no retuvo. En su primera experiencia literaria, la autora intenta una versión no ficcional de lo que fue el proceso de perder a sus padres, para rearmar su propia vida.