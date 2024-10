Día de la Lealtad: ¿por qué Natalia de la Sota no estuvo en el acto?

Por Yanina Soria

El acto por el día de la Lealtad Peronista organizado por el PJ Capital buscó algo más que darle a la militancia ese baño de liturgia justicialista que venía demandando entre tanto Partido Cordobés. La ratificación del peronismo como eje vertebrador de ese nuevo cordobesismo sirvió para calmar ciertas ansiedades de quienes ven con preocupación como escalan a pasos agigantados los extra partidarios en la estructura oficialista ocupando hoy lugares primordiales. Encima, con clarísima proyección para lo que se viene.

Aunque sea por un rato, sonó a todo volumen en el Club San Vicente de la seccional quinta, la Marcha Peronista y no hubo restricciones para levantar en alto los dedos en “v”.

Son embargo, más allá de cumplir con la militancia y la dirigencia, lo que se buscó dejar en claro por si alguno tenía duda, es cómo se compone el “triángulo de hierro” que gravita en el PJ Córdoba.

Con el vértice en el gobernador Martín Llaryora, no hay dudas que las cargas del PJ Capital siguen recayendo en la senadora Alejandra Vigo y ahora también naturalmente en Daniel Passerini como intendente de la ciudad. De hecho, el acto fue organizado por el legislador viguista Leonardo Limia y el passerinista, Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno de la Municipalidad.

Lo cierto es que en la foto de unidad estuvieron todos, o casi todos. Hubo una ausencia llamativa, la de la diputada Natalia de la Sota. Su inasistencia sobresalió, quizá, por dos aspectos: por un lado, porque es una dirigente con presencia política también en el territorio capitalino; y por el otro, porque precisamente es una de las principales voces que viene reclamando dentro del Partido Cordobés volver a las fuentes y recuperar la identidad justicialista. Es decir, si había un acto que cumplía con esa demanda interna, era justamente el del jueves. Sin embargo, no estuvo.

¿No fue invitada o no quiso ir? De parte de la organización aseguran haberle enviado un mensaje de WhatsApp con un flyer de invitación; desde el entorno de la diputada, dicen que hubiese correspondido un llamado telefónico de quien conduce hoy en las formas el PJ capitalino, el intendente Passerini. Con quien la parlamentaria habla regularmente porque, más allá de los roles que ambos hoy ocupan, comparten una historia política de militancia dentro del delasotismo. Sin embargo, aseguran que el jefe comunal no llamó, pero tampoco atendió.

Desde el lado de la diputada, hablaron de un destrato y no camuflan las tensiones internas que ya son obvias públicamente. La autonomía con la que se mueve desde siempre la parlamentaria y que se cristaliza con mayor fuerza dentro del Congreso, planteando una voz disonante en el esquema cordobesista, tienen sus costos. Dentro del propio bloque cordobesista la relación es distante, sobre todo con la diputada Alejandra Torres y el schiarettista Carlos Gutiérrez; y en la estructura local pasa algo parecido con el gobernador Martín Llaryora y el ex mandatario Juan Schiaretti.

Aunque no se dice por lo alto, dentro del PJ capitalino se murmura el poco feeling de Vigo hacia la diputada. Si bien ambas encabezaron la campaña legislativa del 2021 sin sobresaltos, entre diciembre del año pasado y marzo de este 2024, la cosa se puso tensa. Dicen, que fue por la decisión del ex gobernador Schiaretti de inclinarse por la radical Myriam Prunotto para acompañar a Llaryora en la fórmula.

De hecho, la hija del tres veces gobernador de Córdoba tiene en claro que desentonar con la línea que marca el Partido Cordobés puede que le valga no integrar la lista de diputados el año próximo y hasta, quizá, no tener cabida en el gobierno de la Provincia o la Municipalidad, por ejemplo. Sin embargo, la diputada repite cada vez que puede que seguirá abonando sus ideas que hoy la ubican en las antípodas del mileísmo por lo que seguirá siendo crítica del gobierno nacional. También remarca que su lugar es dentro de Hacemos Unidos por lo que no asoma hoy como una probabilidad irse del espacio que fundó su padre.

La diputada que riega vínculos con distintos dirigentes del peronismo nacional, mantuvo la semana pasada contactos en el marco de la gran interna nacional del PJ que se desarrollará el mes que viene. Si bien, decidió mantenerse al margen por considerar que el partido necesita una renovación seria y profunda, fue contactada y sondeada por dos alfiles directos de las ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; mientras que también recibió el llamado de uno de los principales operadores del gobernador riojano, Ricardo Quintela.