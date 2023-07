Por Gabriel Marclé

En el cierre del domingo electoral en la capital provincial, Juan Manuel Llamosas y la mayor parte del arco peronista de Río Cuarto celebraron una victoria que parecía difícil de conseguir, una definición a puro nervio que guardaba la resaca de las diferencias cortas -desfavorable en el caso de la capital alterna- del pasado 25 de junio. Daniel Passerini es el nuevo intendente de la ciudad de Córdoba y, de esta manera, la Provincia y sus dos capitales permanecerán gobernadas por “el mismo equipo”. Al menos así será hasta el 2024, cuando Río Cuarto elija un nuevo intendente, lugar que Llamosas y el PJ pretenden dejarle a uno de los suyos.

“Vienen años durante los cuales escribiremos los mejores capítulos de nuestra historia”, expresó Llamosas durante la celebración -aunque no desde el escenario- del flamante intendente capitalino, aquel que fuera su superior cuando estuvo al frente de la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social. En este escenario, se confirma una triada peronista que trabajará en conjunto al menos un año, hasta que Río Cuarto tenga nuevo intendente. ¿Será de su equipo? Es la ambición del armado que ya metió dos de dos y espera lograr el hat-trick en 2024 con un sucesor justicialista en el Imperio.

No es ningún secreto que la gestión Llamosas venía de algunos golpes en las últimas semanas, con un punto de origen ubicado en la derrota local de Hacemos Unidos por Córdoba durante el domingo de las provinciales, aun cuando el intendente encabezaba la lista de legisladores. La recuperación de ese traspié se hizo en base a negar el plebiscito de la gestión, pero luego vinieron cambios de gabinete y el arranque de una etapa “full llamosista” para el Palacio de Mójica que hicieron notorio el efecto de las urnas. En ese sentido, la victoria de Passerini reforzó el sentido de unidad y equipo, cuestión necesaria para afrontar las épocas de campaña que se vendrán para la capital alterna.

“Es un paso importante para lo que viene”, declaran desde el entorno del intendente riocuartense, a sabiendas de que esta composición política para Córdoba será necesaria para sostener su buena imagen en la ciudad y exportarla al candidato -o candidata- oficialista que elija para el año próximo. En el mapa de la provincia, Río Cuarto seguirá teniendo un rol importante para el sostén del proyecto provincial como faro del sur, esa fórmula exitosa que se repitió en los últimos cuatro años, los únicos en los que Río Cuarto, capital y la provincia fueron gobernadas por el oficialismo cordobés. El objetivo es que la sinergia peronista se mantenga.

Es por eso que, de alguna manera, la confirmación de las urnas capitalinas tendrá repercusiones inmediatas en el armado local. Llamosas sabe que cuenta con una posición ventajosa al formar parte de ese equipo que gestiona en los puntos clave de la provincia y que buscará retener la ciudad para sostener ese dominio ideal que construyeron. Asimismo, reconoce que su ascenso provincial lo pone en la difícil tarea de elegir al mejor candidato posible en una ciudad a la que no le importa la rosca provincial y capital, “gente que vota un proyecto de ciudad”, aseguran desde el llamosismo.

Más allá de que en la Municipalidad de la capital alternaconsideran que la victoria de Passerini refuerza el proyecto PJ de Llamosas en la ciudad, en todo momento aclaran que no se puede avanzar en definiciones profundas hasta que no esté reconfigurado el tablero nacional. Es decir, sin nuevo presidente, nuevas alianzas y nuevas roscas en Córdoba, difícilmente se pueda llegar a descifrar el nombre del sucesor llamosista antes de octubre.

Por lo pronto, este lunes habrá sonrisas en la Municipalidad riocuartenses, de las que hace rato no se veían. Aunque la performance peronista en la capital generó entusiasmo, no sería lo más festejado por los llamosistas -el resultado no es trasladable a las características de Río Cuarto. Sin embargo, el PJ local le da valor al golpe emocional que sufrieron desde Evolución, quienes se presentan en la ciudad como una de las opciones más combativas de la oposición y que tuvo a varios deloredistas del Imperio fiscalizando en Córdoba. “Se dieron un golpazo”, reflexionaban desde el llamosismo ayer. Los radicales esperan que lo del 2024 sea una revancha.