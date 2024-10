Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Radicales ¿peronizados?

El informante radical se comunicó con la cronista para hacerle un comentario sobre los radicales aún enojados con los prunottistas de la gestión municipal.

Informante radical: ¿Notó que nadie ha hecho mención a los radicales que están con el PJ en la ciudad? No noté que lo hicieran en los actos de asunción o en las primeras declaraciones de las nuevas autoridades. Salvo algunos pocos, la mayoría quiere pasar de página con ese tema. “No darles entidad” dicen. Es cierto que nuestros problemas más graves no pasan por ellos pero yo creo que se pueden hacer algunas observaciones.

Periodista: ¿Usted es de los que “no pasó página”?

I: Me tiene sin cuidado lo que hagan. No voy a salir con el “radicalómetro” a esta altura. Ahora, algunos ya parecen “más papistas que el papa”.

P: ¿Cómo es eso?

I: Claramente se perdió una parte de la última sesión del Concejo. El concejal (Augusto) Lago le envió un saludo a los peronistas por el Día de la Lealtad. Le faltó hacer la V y ya estábamos (risas). Ya sé, no tiene nada de malo pero fue el primero en hacer mención a eso. Podría haber esperado a que un peronista tirara el centro antes. ¿O quizás ya se siente uno más?

P: Claramente, algo de esa alianza todavía “molesta”.

I: Y… no le voy a mentir. No es que se “pasó página” tan rápido. Es que algunos prefieren fingir demencia. De todos modos, no le voy a caer solo a los correligionarios. Hay un sector del PRO que la juega bastante de callado pero se supo acomodar bien en esta gestión. De hecho, yo casi que me había olvidado que estaban en el gobierno pero, hace unos días, el propio intendente me hizo acordar. En una entrevista destacó el trabajo de su equipo de Transporte, y mencionó a Matías Paloma. Ahí se me pasó un poquito el enojo con los prunottistas (risas).

Reunión de gabinete

El periodista recibía el aviso de su informante sobre una importante reunión que tuvo lugar en la Municipalidad de Río Cuarto.

Informante: ¡Atención! El intendente (Guillermo De Rivas) convocó a su gabinete para una reunión en el Palacio.

Periodista: ¿Tema?

I: Dicen que es reunión de rutina. Se abordan diferentes temas, cada funcionario hace un diagnóstico de sus agendas y después hay devolución, comparten datos, se planifica alguna cosa más, etcétera.

P: Imagino que también se habló del presupuesto…

I: Obviamente, estuvo Pablo Antonetti (secretario de Economía). No sabría decirle cuánto de la reunión fue destinado al tema, pero el escenario económico actual formó parte de la charla.

P: ¿Quiénes asistieron?

I: Todos los de primera línea. Secretarios. También estuvo el titular de EMOS (Juan José Osés), a quien seguro se le pidió información sobre cómo vienen las cuentas del ente. El intendente llevó adelante la charla, pero Antonetti y Karin Bogni (Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana) tenían las computadoras.

P: ¿Filminas?

I: No. A tanto no llegaron (risas).

P: ¿Algo más?

I: Presentes la presidenta del Concejo (Ana Medina) y el presidente del bloque oficialista (Leandro Carpintero). Se pusieron al tanto de los temas que van a ir llegando al Concejo por estos días. Son los que controlan el relato oficialista en el plano Legislativo…bastante control.

P: ¿Qué me quiere decir?

I: Que Medina lleva bastante el control de la rosca entre el Ejecutivo y el Concejo. Casi de manera exclusiva. Todo lo que se haga, tiene que pasar por ella. Como se pensaba, adoptó un rol político mucho más activo. Nada que ver con Darío Fuentes…

P: ¡Me hizo acordar! ¿Qué habrá sido del ex presidente?

I: Me dijeron que andaba revoloteando para meterse en el equipo de Juan Manuel Llamosas. Otro de los que estaba esperando que se cumplan los compromisos de campaña después de quedar afuera del Gobierno de (Guillermo) De Rivas.

Mensaje borrado

El informante le comentaba al periodista sobre un error no forzado que podría terminar en conflicto dentro del Ente Municipal de Obras Sanitarias.

Informante: Después le voy a compartir las capturas que me pasaron de una quilombito que se armó dentro de un grupo de Whatsapp del EMOS. Me dicen que alguien que representa al directorio tiró un mensajito que debió borrar casi inmediatamente…

Periodista: ¿Qué decía el mensaje?

I: Era un video sobre el trabajo de una colonia de hormigas, pero el tema es la frase que puso esta persona. “Cuando el trabajo en equipo se hace sin sindicalismo”. Se prendió fuego solo…

P: Entonces, ¿lo borró?

I: Sí, pero ya le habían clavado captura. Hay gente rápida…

P: ¿Se puede decir quién es el que compartió esto?

I: Solo voy a decirle que hace unos días estuvo siendo nombrado en los medios. ¿Se acuerdo lo de los aumentos que se dieron algunos?

P: ¡Ah! Mire usted… ¿habrá llegado al sindicalismo esto?

I: Obvio. No le dieron mucha bola, pero lo tienen marcado seguro al que escribió y borró. Lo único que sé del Sindicato es que la semana pasada confirmaron un nuevo aumento. Es del 3,5 por ciento, ajustado a la inflación de septiembre que informó el INDEC. Pero del temita este, no dijeron nada.

P: Che, que cosa el EMOS. ¿Soy yo o todos los días algo nuevo?

I: No es usted. Es un lugar de disputa, como siempre. El tema es que ahora está cruzado por los que quieren hacer las cosas de un modo diferente y se olvidan de las dinámicas de la política. Acá es matar o morir (risas)

Multas: ¿el comodín?

El informante le envió un mensaje a la cronista para hablar sobre los aumentos en las multas para quienes no desmalecen sus terrenos.

Informante: ¿Vio que se van a aumentar las multas por el tema del desmalezado? Se estaría tratando en estos días.

Periodista: El intendente dijo algo de eso hace unos días, ¿no?

I: Y ahí está el tema. Me parece bien que el Estado se ponga firme para hacer cumplir las ordenanzas y preserve la salud de los vecinos. Ahora, si me pongo un poco bicho, diría que también puede ser una forma de buscar aumentar la recaudación en un contexto en el que no se prevé que más gente pague sus tributos. Más bien, lo contrario. Y en un fin de año que será muy crítico para las cuentas municipales. Sé que no suena muy bien pero varios lo advertimos y no sacamos esto de un repollo. La Muni tomó deuda en letras hace poco y se viene la presentación de un presupuesto que va a estar muy condicionado por el contexto en el que estamos. Las multas, aunque suene mal, terminan siendo una especie de comodín para esto.