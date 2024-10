Gabriel Abalos

El cine maestro

Tengo la impresión de haber sido cinéfilo desde pequeño, pero en lo inmediato me acuerdo de una experiencia a los veinte años. Creo que fue en el cine General Paz donde no me esperaba una experiencia tal, con una película llamada El espíritu de la colmena. Una especie de ceremonia de cine no parecida a ninguna otra. Yo llegaba, por supuesto, tarde a mucho del gran cine anterior que vería después, pero ese estreno español me abrió puertas de la percepción a las posibilidades poéticas, narrativas, visuales y en particular a un empleo del tiempo que no tenía que ver con ninguna moda, ni corriente. Era la sincronización de un tiempo interior completamente necesario para acercarse, por ejemplo, a las conversaciones en susurro de las dos niñas protagonistas, Ana e Isabel en la noche, antes de dormir y enfrentar el sueño con la criatura de Frankenstein que habían visto en el cine ambulante ese día. Un tiempo real, incluso cuando el director abrevia poéticamente la toma de las niñas corriendo hasta un lejano depósito abandonado donde hallarían a su propio monstruo, un republicano herido que se había refugiado allí, “en un lugar de la meseta castellana hacia 1.940…”. Desde sus títulos con dibujos infantiles y su música tan simple, moderna y bella de Luis de Pablo, anticipa cual cajita de música una atmósfera inquietante como muchas veces lo es la infancia. La forma de demorarse la cámara allí donde queremos que lo haga y esa conversación que entabla con el yo interior del espectador, un sauna de emociones, eso es la película de Víctor Erice. Obra maestra total e invariablemente establecida en un pedestal para grandes creaciones artísticas, que en este caso solo podía provenir del cine. No es, por cierto, el tipo de cine que se pueda contar.

El Cineclub Municipal la ofrece hoy, a las 20.30, en función única, una gema del ciclo Espanorama 2024, 10ma. Muestra de Cine Español en la Argentina. También se verán los otros títulos de su filmografía breve pero certera: El sur (1982), El sol del membrillo (1992) y Cerrar los ojos (2023), su reciente regreso a filmar tras veinte años de silencio. El ciclo se completa con una serie de buenos filmes españoles de los últimos años. Todas las funciones tienen entrada libre y gratuita por invitación del Centro Cultural España Córdoba, con el apoyo de la red AECID.

El inicio del ciclo tiene un plus: se estrena la nueva pantalla microperforada del Cineclub Municipal, de 7,60 x 3,70, junto al sistema de proyección DCP ya existente, que mejora la experiencia audiovisual de nueva generación a un nivel internacional.

Un poco más temprano, a las 16 y en el Auditorio Fahrenheit del Cineclub, habrá una charla abierta sobre el cine de Víctor Erice, a cargo de Alejandro Cozza: La obstinación poética. Sin costo, en Bv. San Juan 49.

Lo que canta el agua

Se repone en el Teatro Real (San Jerónimo 66) la Cantata del Agua, hoy a las 20. Esta puesta musical recorre canciones y poesías referidas a los cursos del agua de Córdoba, cuyo descenso comienza en la Pampa de Achala, con lloviznas y lluvias que se encauzan por los arroyos y ríos serranos, que arrastran historias y leyendas, hasta hundirse en la planicie pampeana “como metáfora de muchos sueños y proyectos aquí nacidos que no llegan al mar”. La dirección es de Ariel Borda, que pone en movimiento un torrente coral donde fluyen muchos corazones artistas, las voces del Coro de la Universidad Blas Pascal, el Coral Interludio del CPC Argüello, el Coro de María y el Coro Otro Cantar; los instrumentistas Bicho Díaz (charango, vientos andinos), Ceci Fandiño (teclados, acordeón y flauta), Esteban Gutiérrez (percusión) y las canciones y guitarras del Trío Borda Sosa Korn. Los relatos están a cargo de Mario Luna.

Entrada general $ 6000, en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Noche azul de Lorca

En el Aula Magna de Ciencias Exactas (Av. Vélez Sarsfield esquina Duarte Quirós) se presenta hoy a las 20.30 el Coro de Cámara de la Provincia dirigido por el maestro Juan Manuel Brarda, en un concierto gratuito titulado Sobre la noche azul, que resuena al Poema del Cante Jondo de Federico García Lorca. Es justamente la poesía de este andaluz grandioso y trágico la que le insufla vida a las canciones que se oirán esta noche. El repertorio musical está dedicado enteramente a la obra poética de Federico García Lorca, y cuenta con ese gran actor que es Giovanni Quiroga en escena. Allí sonarán canciones compuestas por los músicos Einojuhani Rautavaara (Finlandia), Dante Andreo (Argentina), Francesc Vila i Ginferrer (España) y Mauro Ferreira (Argentina). Al piano, Marina Acuña. Entrada libre y gratuita.

El ballet elegante

Desde hoy hasta el domingo se podrá disfrutar del Ballet Oficial de la Provincia presentando Ecos de elegancia, un programa coreográfico clásico y neoclásico con dirección artística de Patricia Baca Urquiza. Se asistirá a la Suite del Ballet Raymonda, coreografía de Marius Petipa y música de Alexandre Glazunov. También a Bastones dorados, idea y coreografía del argentino Leonardo Reale sobre música de Antonio Vivaldi y sonoridades del jazz de Duke Ellington, Benny Goodman y W. C. Handy. Entradas disponibles por Autoentrada y en boletería, platea $ 8000, cazuela $ 6000, tertulia $ 4500, y paraíso $ 3500.

Película de seis cuerdas

Se estrena en el Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275), en el Espacio INCAA a las 22, El sonido de antes (Argentina, 2024), un documental de Yael Szmulewicz dedicado a la guitarra, objeto cultural por antonomasia argentino, como del mundo. La directora se contagió de la pasión de Patricio Crom, un luthier que se aprontaba a restaurar una guitarra boca de estrella, cuyo diseño y sonoridad remiten a los años del propio Carlos Gardel. El proceso de restauración, la guitarra salvada de la mudez y jóvenes guitarristas que celebran una tradición de la música argentina latente en sus músicos y en los instrumentos que responden a sus dedos. Entradas $ 2000, jubilados y estudiantes descuento 50%.