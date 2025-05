Por Gabriel Abalos

Con todo el peso de la memoria

En el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) prosigue desarrollándose el ciclo El Cine según Chris Marker, programado con la colaboración del Institut Français d’Argentine, con cuatro largometrajes y dos cortos del escritor, fotógrafo, cineasta, artista multimedia y viajero francés, programados hasta mañana miércoles. Hoy a las 18 se podrá ver uno de los títulos de este importante como inclasificable autor: El fondo del aire es rojo (Francia 1977), un documental dividido en dos partes que se titulan Las manos frágiles y Las manos cortadas. El filme abordaba, a distancia de una década, asuntos como la guerra de Vietnam, la revolución cubana, la muerte del Che, incluyendo la revuelta obrera-estudiantil desatada en París en mayo de 1968. La narración introduce contrapuntos entre escenas de El acorazado Potemkin de Eisenstein y diversas filmaciones documentales de los años sesenta, con testimonios de actores políticos de la época. Allí aparece lo heroico, pero también las miserias políticas y militares. Un baño de historia que nos hace reflexionar sobre los días que vivimos, casi sesenta años más tarde. El otro filme de Chris Marker va a las 23. Su título: Nivel cinco (Francia, 1997) un ficcional que no quita los ojos de la tragedia histórica. Una joven trabaja en el diseño de un video juego basado en la batalla de Okinawa, Japón, ocurrida en 1945, y lo real se va infiltrando con el peso de la memoria. Citando el comentario de Eduardo A. Russo, “La batalla de Okinawa es uno de los episodios más feroces y menos recordados de la Segunda Guerra. 150.000 muertos nativos de la isla -muchos por suicidios en masa–, una civilización prácticamente arrasada, son los datos históricos que preludiaron a Hiroshima (un fantasma que atraviesa toda la obra markeriana).”

Más temprano y en dos funciones, la sala proyecta Un pastel para dos (Irán, 2024) codirigida por Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha, a las 15.30 y 21.15. Una historia donde el amor de una mujer mayor, viuda y sola, por un taxista, desafía la moral de su país, por su condición de mujer y por su edad.

Deseos, emociones, revelaciones

Por su parte, el Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) propone para este martes desde las 17, la exhibición de Misericordia (Francia, España, Portugal, 2024) dirigida por el destacado Alain Guiraudie. Esta película bien recibida por la crítica, constituye un “thriller rural empapado de los tintes negros del cine de provincias de Claude Chabrol”, más evocaciones de Hitchcock, según el catálogo de la SEMINCI de Valladolid. Un joven regresa a su pueblo al entierro del panadero que fue su primer patrón. Sin un motivo especial se va quedando y se inscribe en una trama extraña, alguien desaparece, se manifiestan lazos de deseo sin concreción entre varios personajes que giran en torno a la acción.

A las 19 proyecta Unidos por la música (Francia, 2024) dirigida por Emmanuel Courcol, exitosa comedia dramática sobre un renombrado director de orquesta internacional que debe enfrentar novedades impactantes. Primero, le diagnostican leucemia, por lo que necesita un donante familiar directo para ser operado. Entonces descubre que sus padres no eran sus padres, que su hermana no es su hermana. Y que, además, tiene un hermano a quien no conoce. Este, totalmente distante de la fama y el éxito, ha sido criado por una familia con menores recursos. Como es trombonista en una banda, su hermano profesional se propone ayudarlo a superarse.

Musical sobre el Cordobazo

En el Teatro Real, Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66) la Comedia Cordobesa y la Infanto-Juvenil se unen para presentar Cordobazo, la mesa de las tres patas, una obra donde se busca sintetizar los principios y actores de esa gesta social y política local. Se retrata a los líderes sindicales de ese movimiento que fueron detenidos: Atilio López, Agustín Tosco y Elpidio Torres, en una puesta donde lo musical y producciones en video invaden la escena. A través de canciones, Cacho Piña, Alex Macía y Horacio Burgos contribuyen a dar un ritmo a esta propuesta que recuerda las jornadas de mayo de 1969 protagonizadas por obreros y estudiantes, en la semana en que se cumple un nuevo aniversario de los hechos que marcaron el inicio de la ofensiva popular contra la dictadura de Onganía. A las 18, entradas sin cargo a retirar por boletería, hasta 2 por persona.

Fotografías del día después

En el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622) se podrá apreciar hasta el domingo la muestra El día después del Cordobazo, registros tomados por Guillermo Galíndez, quien era inspector de tránsito municipal durante esos días de furia, lo que le permitió circular por la ciudad y documentar con su cámara los rastros que dejó la revuelta. Se exhiben seis fotografías de esa cobertura en caliente, que muestran restos de los enfrentamientos entre policías, estudiantes y obreros, de autos incendiados, vidrios rotos ante el avance de los manifestantes que tomaron las calles 56 años atrás, en una acción que se ha vuelto leyenda.

Alta en el Cielo

Los jóvenes solistas del Coro del Seminario de Canto del Teatro del Libertador, presentan en la sala de Vélez Sarsfield 365, Alta en el cielo, un concierto con obras de los compositores argentinos Carlos Guastavino, Carlos López Buchardo, Felipe Boero y Héctor Panizza. Actúan asimismo las pianistas Susana Ferreyra y Laura Mangalavite, con dirección de Matías Saccone. A las 20