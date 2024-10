Por Gabriel Silva

El radicalismo en Diputados vivió 24 horas de fricción absoluta entre la noche del martes y el último tramo de un miércoles caliente. Porque la unidad consesuada en el encuentro de anteanoche había quedado pendiendo de un hilo y ayer estalló el bloque a raíz de la reunión que en Casa Rosada mantuvieron algunos parlamentarios de la UCR. Entre ellos, el jefe del bloque Rodrigo de Loredo.

El líder de la bancada, los también cordobeses Soledad Carrizo y Luis Picat, además de la mendocina Pamela Verasay, acudieron a una reunión legislativa en Casa de Gobierno convocada por el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem. Encuentro del que también participaron legisladores del PRO y de La Libertad Avanza.

Sin embargo, antes y después de ese cónclave hubo fuertes cruces, gritos en la reunión del bloque ayer y un fallido intento del mendocino Julio Cobos por tratar de lograr la paz y desactivar la reunión de sus correligionarios con los libertarios. “Sabes que es imposible. Hace semanas que estamos con esto y ellos siguen avanzando todos los días con algo”, lo cortaron en seco desde el entorno de De Loredo.

El final estaba cantado. Más aún cuando la bonaerense Danya Tavela le gritó “zorra” a Verasay y todo se empezó a crispar por demás en una de las oficinas del Congreso.

“Ya estaba todo roto. No hay vuelta atrás. El tema que ellos (por los de Facundo Manes) ahora no se ponen de acuerdo ni con el nombre del bloque, como así tampoco con quién lo va a presidir. Todo es un quilombo”, dijo una fuente a Alfil que reveló que hasta anoche no se había oficializado la ruptura con la nota correspondiente.

Entre el neurocirujano y el presidente de la UCR Nacional, Martín Lousteau, terminaron con lo que habían empezado hace unos meses y le dieron el tiro de gracia a la bancada unificada y comandada por De Loredo. Se llevaron una docena de legisladores: Manuel Aguirre (Corrientes), Marcela Antola (Entre Ríos), Fernando Carbajal (Formosa), Carla Carrizo (Caba), Mariela Coletta (Caba), Marcela Coli (La Pampa), Melina Giorgi (Santa Fe), Pablo Juliano (Buenos Aires), Juan Carlos Polini (Chaco), Jorge Rizotti (Jujuy) y Tavela, además del propio Manes.

Las dudas anoche pasaban por el nombre y las autoridades, porque para presidir había una disputa entre Carla Carrizo y Carbajal. Más allá de ello, la jugada demostró cómo algunos gobernadores decidieron descalzar a De Loredo.

Es decir, quienes lo habían sostenido como los mandatarios de Jujuy, Chaco y Santa Fe habilitaron que se ponga una ficha en el nuevo armado. Algo que, hasta hace algunas semanas, era improbable escudándose en la necesidad de gobernar y mantener una buena relación con la Nación.

Pero todo se aceleró con la reunión de ayer en la Rosada y al margen de que el propio De Loredo defendió desde sus redes el encuentro y dijo “logramos asegurar que el financiamiento para la educación, la ciencia y la técnica no se suspenda el próximo año”, algo que no estaba en el Presupuesto, lo cierto es que puertas adentro no cayó bien.

Y hacia afuera tampoco. De hecho, uno de los que salió a cruzar con dureza al cordobés fue el integrante de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. “Rodrigo, es hora de que termines con la farsa, el transfuguismo, el circo y la mentira política. No engañen a la sociedad para justificar sus actos de cinismo, que distorsionan la representación política que los ciudadanos nos confiaron”, le disparó en redes Ferraro.

Los cercanos a De Loredo ratificaron que, ante una convocatoria del Gobierno nacional, hay que ir. “No se puede no asistir, de lo contrario te quedas haciendo una oposición kirchnerizada que es la que van a terminar haciendo ellos”, señaló una fuente. Que, además reconoció que en la reunión con los funcionarios nacionales se habló de la privatización de Aerolíneas Argentinas y de la democratización de los sindicatos.

Lo que resta ahora es saber si, al margen del lógico impacto en el Congreso, habrá un correlato local dentro del radicalismo y algunas terminales entre correligionarios cordobeses y el eje Lousteau-Manes. Todo parece indicar que sí.