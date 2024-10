Gestion de Vigo en Nación por deuda de municipios con Enhosa: temen boomerang

Por Bettina Marengo

Alejandra Vigo estuvo en la Casa Rosada para pedirle al vicejefe de Gabinete, Lisandro Catálán, por la deuda en dólares que mantienen algunos municipios cordobeses con el Enhosa, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento que el gobierno de Javier Milei anunció va a disolver. Desde mediados del año pasado hay un proyecto de ley con media sanción de Diputados que condona una parte y refinancia otra de esas deudas tomadas en los años 90 con el BID y nunca pesificadas tras la convertibilidad, y que tienen garantía de cobro vía coparticipación.

El proyecto es del ex diputado cordobés del Frente de Todos Eduardo Fernández y salió en su momento con apoyo del cordobesismo. Luego, en Senado, se trabó: según fuentes parlamentarias, al entonces oficialismo nacional, con Cristina Kirchner al frente de cámara alta, no le interesó avanzar. A semanas de que termine el actual período de sesiones ordinarias, si el Senado no retoma la iniciativa, perderá estado parlamentario. No parece haber voluntad política de La Libertad Avanza para darle curso. Las fuentes mencionadas ligadas al oficialismo nacional indicaron que el problema es quién y cómo absorbe la deuda ante la desaparición del organismo. Según el proyecto con media sanción, la deuda total de los cordobeses es de 55.742.125 dólares, entre capital e intereses, a julio del año pasado. Vigo apeló a la vía política con Catalán, en el marco de las buenas relaciones del gobernador Martín Llaryora con el gobierno nacional.

Son varias las provincias con intendencias endeudadas en dólares, pero Córdoba es una de las más afectadas, con municipios como Cosquín, Río Tercero, Huinca Renancó, Monte Maíz, San Basilio y Villa General Belgrano, entre otros, y cooperativas de servicios de Villa Nueva y Almafuerte. Para Catalán, en el posteo de Twitter donde contó la reunión con la senadora Vigo, en la charla se trató “la agenda legislativa de Córdoba”. De la reunión participaron también el secretario de Provincias y Municipios de la Nación, Javier Milano, y el administrador de ENOHSA, Bartolomé Heredia, uno de los cordobeses que el schiarettismo ubicó en el gobierno de Javier Milei. También estuvo Carlos Espíndola, el jefe del bloque Provincias Unidas donde está Vigo. Algunos de los intendentes ya recibieron cartas documento de intimación so advertencia de ejecutar la coparticipación, un procedimiento que sería vía coparticipación a la provincia. El problema es serio, admiten en el Panal. “Son cifras siderales en dólares”, manifestaron. La preocupación del oficialismo cordobés es que el descuento de la coparticipación sería sobre lo que recibe la Provincia de la Nación para que aquella aplique el recorte al municipio. “Lo que pasaría es que la Provincia tendría que salir a socorrer a los municipios ejecutados porque se fundirían”, profetizó otra fuente. Además de salvaguardar ingresos federales, Vigo apuesta a cotizar el gesto para con las comunidades y los caciques territoriales que recibirían el alivio, si se concreta.

Según supo este diario, es la segunda vez que Vigo plantea el tema a Catalán. Hasta lo que se sabe, el segundo de Guillermo Francos prometió ocuparse del tema, que básicamente debe tomar el Senado, donde el proyecto no se ha movido. Unión por la Patria, que tiene la mayoría en la cámara alta, no muestra interés. Según afirmaron en Córdoba, porque no hay comunidades de ese signo político comprometidos. Algunos intendentes cordobeses expresaron su decisión de hablar con el senador Luis Juez.

Además de las deudas añejas, hay otro motivo de negociación entre la Nación y la Provincia, que son las obras de agua y cloacas financiadas en los últimos cuatro años por Enohsa. Esto fue parte de lo que se habló sobre obra pública entre Llaryora y Francos, en su momento. En Córdoba son aproximadamente un centenar, cuyo futuro es una incógnita desde el retiro del estado nacional del financiamiento y la disolución del ente. También de eso habló Vigo como parte de la “agenda Córdoba” que mencionó Catalán en la reunión del martes.

En ese marco, a pedido de lo que queda de Enhosa, los municipios están rescindiendo contratos con las empresas constructoras que estaban realizando las obras en sus localidades, con la idea de que la Provincia se haga cargo de ellas, fundamentalmente las que están en el 70% de ejecución. “Recordemos que son obras esenciales de agua y cloacas”, resaltó un jefe comunal que quedó a mitad de camino con una obra. Para la administración LLaryora no está tan claro que el gobierno provincial se vaya a hacer cargo automáticamente de que le abandone Enhosa. El tema lo tiene en manos la Secretaría de Coordinación de Infraestructura que conduce Gustavo Brandan, que pone como requisito que los papeles entre la Nación y los municipios estén al día y en orden como paso previo a tomar las obras. Primero que ordenen y luego se analiza si seguimos adelante, es el mensaje. Toda una posibilidad de premios y castigos en los territorios, a meses de elecciones de medio término y de cara al 2027, cuando el oficialismo va a querer, con lo que tiene, cortar la mayor cantidad de cintas posible.