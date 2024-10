Javier Milei hizo la suya en la Fundación Mediterránea. Dio señales de apenas cordialidad institucional para con el gobernador Martín Llaryora, recibió apoyo de los empresarios locales tras un discurso destinado sólo a lo monetario, y se mostró cercano con el senador Luis Juez, uno de los que jugó para que la visita presidencial se haga. Del lado de los cancelables puso a los radicales sin peluca, a los que punzó con el calificativo de “golpista” a Raúl Alfonsin, y sin nombrarla, a la vicepresidenta Victoria Villarruel por su visita a Isabel Perón.

El presidente estuvo ayer en Córdoba para participar del evento por el 47 aniversario de la Mediterránea, think tank que durante la campaña electoral se mostró, Carlos Melconian mediante, más cerca de Patricia Bullrich que de él, y que ayer hizo una señal acorde a los nuevos tiempos: su presidenta, María Pía Astori, reivindicó al expresidente Carlos Menem. Astori había sacado del placard a Domingo Cavallo, el padre de la Convertibilidad e hijo dilecto de la Mediterránea, pero no a Menem. Milei lo hizo.

El libertario encabezó el acto realizado en el Centro de Convenciones Córdoba, donde habló durante ochenta minutos de economía monetaria, en un speech por momentos críptico y aburrido, y básicamente ensimismado. En concreto, dijo que la inflación real está actualmente entre 10 y el 25 por ciento anual, que el fin del cepo está más cerca pero que se tienen que dar algunas condiciones, que no cambiará su política de déficit cero para las elecciones del año próximo y que “si sale bien”, lo que su gobierno hizo será una revolución a nivel mundial.

No tomó ninguno de los ejes que Llaryora le dejó en bandeja y que claramente quería expresar cuando usó la palabra brevemente antes del presidente. El gobernador hizo una defensa del modelo público-privado que encarna el proyecto político cordobesista, pidió un país donde “entremos todos” y reclamó la baja de las “malditas retenciones” a las exportaciones y la sanción de la nueva ley de biocombustibles. “En Córdoba hace décadas que tenemos equilibrio en las cuentas. ¿Cómo no apoyarlo?”, deslizó. Milei aún no estaba en la sala y cuando entró para hablar, después de largos minutos de pausa y con la luz baja, sólo hizo mención a que jugaba de local en la ciudad. “Hola a todos”, arrancó con su habitual entonación. Lo precedieron en pisar el escenario su hermana Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, el vocero presidencial Manuel Adorni y el diputado nacional Gabriel Bornoroni. “Imagino que en pocos lugares juego tan de local como acá”, se ufanó el jefe de Estado, y consiguió la primera ovación de los empresarios, funcionarios, dirigentes y barra militante presente.

Con el sanfrancisqueño el clima arrancó circunstancial. El mandatario lo fue a buscar al aeropuerto. Charla respetuosa, protocolar, Institucional, señalaron desde el Panal. Luego se manejaron en dos camionetas separadas para llegar al Centro de Convenciones. Seguramente no es ajeno al clima el hecho de que los diputados nacionales de Encuentro Federal, donde están los que responden al gobernador y a su antecesor, Juan Schiaretti, estén trabajando con otros bloques dialoguistas sin peluca y también con Unión por la Patria un proyecto para cambiar el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para darle más poder al Congreso para derogarlos. “Nos dicen golpistas, quiero creer que somos patriotas”, deslizó una fuente de ese lado.

Los gestos del jefe de la Rosada fueron para Juez, que estaba sentado en primera fila y recibió pulgares para arriba desde el estrado. Al finalizar, fue uno de los primeros a quien saludó. En esta tercera visita, el senador funcionó inicialmente como intermediario entre la Mediterránea y el presidente: “Mira que es la Champions League”, lo entusiasmó para que acepte. Luego vino un largo trayecto de acuerdos entre la entidad empresarial y la Presidencia donde el tema seguridad fue central: no se había visto nunca en Córdoba semejante despliegue de efectivos y medidas de seguridad para recibir a un presidente, que incluyó escaneos de carteras al estilo aeropuerto.

Estuvieron todos, o casi todos. El oficialismo provincial con medio gabinete (al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se lo vio cerca de la zona de “camarines”), la vice Myrian Prunotto, legisladores, concejales. De la UCR, mucha presencia. Rodrigo de Loredo, Mario Negri, que salieron enojados por la alusión a Alfonsin en el aniversario 41 del triunfo de Alfonsin frente a Luder en 1983, en el retorno democrático. Lista extensa. Ausente Juan Schiaretti, que estaba invitado. Y las presencias de Andrés Fassi, el CEO de Talleres, y de Esteban Avilés, el intendente de Carlos Paz, ambos vistos como posibles nombres para listas libertarias.