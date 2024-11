Por Felipe Osman

La salida de Diana Mondino del Ministerio de Relaciones Internacionales, que el presidente resolvió sin ningún cuidado de las formas, es ahora abordada por su asesor estrella, Santiago Caputo, que buscara pulir las aristas del estruendoso apartamiento.

Mientas Milei se reafirma en su decisión, y apunta en entrevistas que el equívoco alineamiento asumido en la Asamblea de Naciones Unidas “no sólo le costó el puesto a la Canciller Mondino, sino que (…) todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados”, Caputo idea una vía de escape para que la economista no termine en la Cámara de Diputados, adonde pertenece.

Mondino encabezó la lista de Diputados de La Libertad Avanza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si no surge un nuevo destino en el cual pueda volcar sus habilidades como diplomática, debe aterrizar en la Cámara Baja, donde puede alterar el delicado equilibrio del bloque oficialista.

La ex titular del Banco Roela no podría ser una diputada más. En el concierto del bloque libertario, Mondino sobresale no solo por su pertenencia al establishment, sino también por haber cultivado un alto perfil en las redes sociales y por haber estado con Milei desde sus comienzos.

Cuando el libertario visitó Córdoba para presentar su plan-motosierra, lo hizo en Studio Theater, en frente a la casa central del Banco Roela, y con su financiación.

No es sencillo imaginar a Mondino subordinada a Gabriel Bornoroni en el bloque libertario que, además, ya ha sufrido más de una fractura en su breve historia. Primero, con la salida de los diputados del MID, cuando Oscar Zago fue apartado de la Presidencia del Bloque, tras la caída de la primera redacción de la Ley Ómnibus, y terminó haciendo rancho aparte. Y luego con la salida de Lourdes Arrieta, tras sus resonantes denuncias de violencia de género contra compañeros de bancada en el marco del escándalo por la visita de diputados libertarios a represores que purgan condena en el penal de Ezeiza.

Además, la llegada de Mondino a Diputados no sólo podría alterar el equilibrio en el bloque, sino también en un distrito electoral clave para La Libertad Avanza: Córdoba.

Karina Milei y Martín Menem han ungido a un único delegado local. Bornoroni no sólo detenta la presidencia del bloque, sino que también es el presidente de La Libertad Avanza Córdoba y, por ende, el único armador orgánicamente validado por la secretaria general de la Presidencia.

Es cierto que no es el único dirigente que arma para Milei. De hecho, Verónica Sikora tiene una agenda más intensa en la Capital. Pero aun así, la decisión de la conducción nacional, de momento, es jugar con Bornoroni, y despejar del tablero a dirigentes con un peso específico capaz de desalinear su armado. Léase, Mondino.

Esto empuja a los estrategas de la Casa Rosada a desplegar un arte propia de “la casta”: contener. Es importante que los heridos no terminen empujados a condicionar la interna o cruzarse de bando. Y más allá de que por lo alto se los denoste, por lo bajo hay que mantenerlos cerca.

Al oficialismo, lejos de sobrarle bancas, ni siquiera cuenta con las necesarias para sostener sus vetos, y cada vez que se encuentra con una encerrona en Diputados debe apelar al respaldo del PRO, a los radicales “con peluca” y a los díscolos del PJ. Es, debe admitirse, una tarea que ha aprendido a manejar con destreza. Pero aún así, la expectativa es crecer en representación parlamentaria. No drenar bancas.