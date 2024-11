Enroque Corto

Llaryora modo Canciller

El informante llamó al periodista para contarle sobre la actividad central del gobernador este miércoles.

Informante: Estimado, tengo novedades.

Periodista: A ver.

I.: Mire, el gobernador se reunió este miércoles con embajadores de la Unión Europea en el Palacio Ferreyra, en el marco de una misión diplomática que incluyó, además, a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

P.: A la fresca… Región Centro for export...

I.: Así es. La Región Centro esta llamada a ser una socia estratégica para la Unión Europea, por eso el gobernador mantuvo esta reunión. El encuentro se realizó en el marco de una misión diplomática que incluye una nutrida agenda de la comitiva en nuestra provincia, en Santa Fe y Entre Ríos. Una oportunidad de vinculación que reconoce a la Región Centro como motor de desarrollo productivo, industrial y tecnológico de Argentina.

P.: ¿Quiénes estuvieron?

I.: Anote. Estuvo el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, y sus pares de Austria, Andreas Melan; Bulgaria, Stoyan Mihaylov; República Checa, Jarmila Povejsilová; Eslovaquia, Rastislav Hindicky; Finlandia, Nicola Lindertz; Grecia, Efstathios Paizis Paradellis; Irlanda, Gerard Mc Coy; Bélgica, Karl Dahene; y Rumania, Dan Petre. Además de la primera Consejera de la Embajada de Alemania, Patricia Alvarez-Plata.

P.: ¿Y por la provincia?

I.: Además del gobernador estuvo el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el intendente Daniel Passerini; el Secretario de Integración Regional, Carlos Massei; y los presidentes de las agencias Pro Córdoba y Córdoba Cultura. De esta manera, la Unión Europea pone en manifiesto la importancia de Córdoba como socia estratégica y busca estrechar lazos con la Región Centro de cara a posibles oportunidades en materia de agronegocios, infraestructura, innovación sostenible y educación.

Siciliano de gira por Río Cuarto

El jefe del bloque del oficialismo en la Unicameral, Miguel Siciliano, sigue de gira por el interior provincial. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante PJ: ¿Está por ahí?

Periodista: Por supuesto.

IPJ: Bueno, como sé que los miércoles está complicado lo molesto rápido.

P: ¿Qué cuenta?

IPJ: Acá, nos tocó Río Cuarto, antes Río Seco… a otros les cayó Estados Unidos. Se ve que no nacimos con suerte.

P: Bueno, no se queje.

IPJ: Al contrario. Nos gusta. Anduvo por el sur el hombre ahora.

P: ¿De quién habla? Usted trabaja mucho.

IPJ: Es cierto, pero me refiero a Siciliano. Tocó Río Cuarto, buen encuentro con el intendente Guillermo de Rivas, con Juan Manuel Llamosas. Mucho trabajo. También estuvo el ministro Fabián López. Todo en el marco de la apertura del Primer Simposio de Biogas.

P: Muy bien.

IPJ: Después participó de la celebración del 129° aniversario de Las Higueras invitado por el intendente Gian Lucchesi. Allí se inauguró el nuevo Centro de Monitoreo y la Guardia Urbana, que ahora cuenta con un móvil 0km para mejorar la seguridad de la comunidad.

P: Bueno… viene largo el tema parece.

IPJ: Disculpe, me envalentoné. Pero era para recordarle que el hombre está activo, para que no se olvide de eso. Le mando un abrazo.

¿Celos a Maratea?

El gobernador Martin Llaryora visitará hoy la Federación de Bomberos en la localidad de San Roque. Reconocimiento, entrega de subsidios a los “héroes” nacionales, y ¿una respuesta solapada a la colecta del influencer Santiago Maratea?

Periodista: (risas) Qué tiene que ver Maratea en todo esto…

Informante: ¿Recuerda que el instagramer en medio de los incendios que azotaban media provincia hizo una colecta para los bomberos de la Cumbre? Junto algo así como 100 millones de pesos en dos horas…

P.: Sí, me acuerdo.

I.: Bueno, parece que en El Panal eso no cayó muy bien. No por el pibe, diez puntos Santi, pero la realidad es que la Provincia en lo que va del año lleva invirtiendo más de 10 mil millones de pesos para los Bomberos y eso no se dijo en aquel momento. Entonces ahora, cada entrega de aportes se realizará con un poco más de visibilidad como para que los cordobeses en general sepan que el Gobierno no desatiende ni el tema ni al sector.

P.: A bueno…

I.: Y sí. Por eso está previsto que en la visita de hoy del gobernador que estará acompañado del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, se hará un reconocimiento a los 41 bomberos especializados que participaron en las tareas de rescate en Villa Gesell. Pero también entregarán un subsidio de 800 millones de pesos.

Enojo por los veedores en las elecciones de Estados Unidos

El radical de la Capital llamó furioso al periodista por las elecciones en los Estados Unidos.

Radical: ¿Terminó?

Periodista: ¿Qué cosa?

R: La elección en los Estados Unidos hombre, ¡qué va a ser!

P: Bueno, no se enoje. Sí, ganó Trump.

R: Eso no importa, el tema es que espero que vuelvan los “veedores”. Mire como le hago así las manitos con la comilla: “veedores”.

P: Jajaja no me haga reír.

R: Es que sí. Resulta que había actividad en el Congreso y un grupo de diputados, dentro de los que están los cordobeses Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Laura Rodríguez Machado se fueron de “veedores”. Me imagino la preocupación en Estados Unidos para que vayan nuestros diputados a ver la elección. Dios mío.

P: No se enoje.

R: Imagino que están pegando la vuelta. Dicen que fueron invitados por una organización, mucho tuvieron que pagarse ellos, pero allá están de turismo y no hay agenda formal. Tampoco son “veedores” se llama acompañamiento electoral y solo fueron a conocer un par de centros de votación. Ahora les entró la desesperación y están viendo cómo los medios dejan de hablar de esto. Lo dejo.

Parlasur en Córdoba

La semana que viene habrá una sesión del Parlasur en la Legislatura de Córdoba, en la previa a una etapa en la cual se sesionará semanalmente como en los viejos tiempos.Informante: El lunes 11 será la III sesión especial y XCVII sesión ordinaria del Parlasur y será en la Unicameral de la provincia de Córdoba.

Alfil: ¿Estará la vicegobernadora Prunotto?

Informante: Si, pero el dato es que habrá delegaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil. Está previsto que empiecen a las 8,30 horas.