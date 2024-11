Las góndolas no son para medir

Por Javier Boher

Ayer se conoció el dato de inflación del mes de octubre y se confirmó el pronóstico del gobierno, ubicándose en 2,7%. Los alimentos tuvieron el menor aumento, que fue del 1,2%. Algo de la tolerancia al gobierno se Milei hay que explicarlo por ese lado.

La gestión del superministro Sergio Massa dejó al país al borde de una hiperinflación, con el aumento de precios como la principal preocupación al momento de votar por presidente. El cambio de gobierno fue un cimbronazo para la gente, que se debió enfrentar a unos primeros tres meses de mileiato con un fuerte reacomodo del precio de los alimentos. A partir de allí eso se estabilizó, con subas muy inferiores a la del resto de los sectores. Si, había que ajustar los consumos domésticos, pero al menos era más fácil saber cuánto iba a costar comer cada día.

Aunque todos los precios subían en todos los rubros (con algunos subiendo muy de golpe en momentos puntuales), la tendencia siempre fue marcando un descenso, que puso un horizonte de esperanza a gente que tenía -o que todavía tiene- un recuerdo muy fresco de la economía del cuarto kirchnerismo.

Aunque ahora algunos fingen sufrir de lagunas mentales y aseguran no entender por qué el kirchnerismo no hizo esto que parece tan sencillo, muchos otros no se olvidan de lo que fue toda la estrategia del kirchnerismo para contener los precios. Con toda la evidencia empírica en contra, ellos insistieron con prácticas que generaron las condiciones para que gane alguien que “apenas” propuso ordenar la economía. “Qué fácil”, dicen los que le pedían el Estado que financie obras de teatro, penes de madera, ferias de productores agroecológicos, subsidios a las empresas de servicios públicos, medios de transporte estatales y millones de planes sociales. Seguro que ambas cosas no están relacionadas.

A lo largo de los cuatro kirchnerismos se vio una tendencia creciente a:

-intimidar públicamente a las empresas y sus directivos (por ejemplo, Shell y Aranguren)

-prohibir las exportaciones de alimentos para aumentar la oferta interna y hacer caer los precios (casos carne, trigo y leche en tiempos de Moreno y de Massa)

-aumentar las retenciones al campo para bajar el precio interno, recaudando para subsidiar otros sectores y evitar que suban los precios (que igualmente se convertía en inflación porque se emitían esos pesos)

-enviar empleados de AFIP, sindicalistas, funcionarios y militantes a ver si se aplicaba la Ley de Góndolas (¿Quién podría olvidar a los ex ministros Elizabeth Gómez Alcorta y Nicolás Trotta, cinta métrica y planilla en mano, midiendo la altura de las góndolas?)

-bloqueando supermercados o almacenes con los gremios para presionar a que bajen los precios (caso sindicalistas camisa negra tomando el centro de distribución de Coto)

-acuerdos de precios y salarios que establecían un piso para la inflación, definiendo de antemano cuánto iba a subir cada mes (caso de programas tipo “precios cuidados” y “precios justos”)

El kirchnerismo se valió de toda esa homeopatía económica -que quisieron hacer pasar por heterodoxia- para bajar la inflación, pero el resultado fue exactamente el opuesto. Macri les había dejado el ajuste hecho, del que solo tenían que cuidar el rumbo, pero decidieron volver todo para atrás en menos de dos años. Ahora resulta que lo del gobierno de Milei era muy fácil de hacer y que ellos lo podrían haber hecho antes y mejor. Imposible. Para eso deberían dejar de creer en soluciones mágicas y abrazar las toneladas de evidencia empírica que les regala el mundo. Ahora les toca sufrir porque no hay nadie pidiéndoles que salgan a medir góndolas.