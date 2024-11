Por Bettina Marengo

Con gestos efusivos para con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y en general, para el gobierno de Javier Milei, el gobernador Martín Llaryora encabezó la inauguración de la dependencia "Embalse Río Tercero" de Prefectura Naval Argentina, en la localidad de Embalse, para el cual “Pato” viajó a la provincia, junto a su secretaria de Seguridad, la cordobesa Alejandra Monteoliva. Fue condición necesaria para llegar al acto de ayer la ley de Seguridad Náutica que se aprobó con escandalete hace apenas cinco días en la Legislatura: todo el combo funciona para Llaryora como un avance en seguridad para Córdoba, mancomunada con Nación. Una problemática que lidera las demandas sociales en cualquier encuesta.

Desde el pedido de aplausos a la funcionaria, a varias menciones sobre lo aceitadas que están las relaciones Nación-Provincia en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, al agradecimiento por el endurecimiento a las penas por provocar incendios forestales, el mandatario provincial no dejó de dar señales de cercanía y simpatía para con la ministra, marcando diferencias con el desplante del senador Luis Juez, el amigo cordobés de Milei que no asistió al evento de ayer, como se cuenta nota aparte.

Bullrich viajó en helicóptero a Embalse y allí la recibió el gobernador, la vicegobernadora Myrian Prunoto, las autoridades de Prefectura Naval, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, el intendente local Mario Rivarola, los diputados Gabriel Bornoroni, jefe del bloque La Libertad Avanza, la bullrichista Laura Rodriguez Machado y la senadora Carmen Alvarez Rivero, “contenida” por Bullrich, dicen cerca de la ministra, donde se mostraron gratamente sorprendidos por la presencia de la radical Gabriela Brower de Koning, enviada por Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero y presidente de la UCR provincial critico a Milei. “No fue porque no iba a tener lugar especial” en el escenario, susurran. Machado, Alvarez Rivero y Bornoroni también hablaron. El marco político del acto fue amplio, con asistencia de legisladores provinciales, funcionarios e intendentes de localidades con lagos y lagunas sobre los cuales actuará Prefectura.

“Ministra, sabe que Córdoba le da las dos manos”, sostuvo el jefe del Panal, quien en conferencia de prensa resaltó que el cordobesismo apoyaría en Diputados la agenda libertaria de baja de la edad de imputabilidad. Eso todavía está verde, pero este martes se trata en comisión el proyecto de “juicio en ausencia” de Bullrich, que tendría el apoyo de los llaryoristas/schiarettistas (Alejandra Vigo tiene proyecto similar en Senado) y está en carpeta la Ley Blas, otra modificación al Código Penal sobre alteración de escenas del crimen cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, que impulsa Brower de Koning, lo que da contexto a su presencia ayer en Embalse.

El sanfrancisqueño consume encuestas y si exageró gestos es porque asume que Bullrich es una de las funcionarias con mejor imagen en la provincia y la cercanía con ella refuerza la narrativa anti K del cordobesismo. De hecho, insistió con que la sintonía con Nación es de ahora, de este gobierno. El juego es pegarse a Milei en lo discursivo y en ciertos ámbitos de lo ideológico que garpan fuerte, y diferenciarse en la gestión. O sea, mostrar gestión con diferencial pero festejando tuits como el de Ramiro Marra, el legislador porteño que destacó que “de la mano de Elon Musk”, Llaryora dotó de conectividad Starlink a 800 escuelas rurales”. Con esa fórmula, aseguran en el Panal que Llaryora subió en octubre en las encuestas y que la expectativa es mantener la curva. Lo que salga del Presupuesto nacional marcará en parte ese camino.

Del lado de Bullrich se atajan. Aseguran que solo se trata de un “vínculo institucional” con el sanfrancisqueño y que no hay que ver al ministro Quinteros, prima facie el más ganancioso de la puesta, como el preferido de la funcionaria PRO más cercana a Milei, ni nada por el estilo. Es que el bullrichismo no quiere dar lugar a confusiones. Buscará poner a propios en las listas parlamentarias de los libertarios para las elecciones de medio término, sobre las cuales Karina Milei ya dijo que no habrá alianzas con otros partidos sino acuerdos ideológicos. Patricia pechará y Macri no está negociando lugares, dicen los bullrichistas, y ponen arriba en la lista a Rodriguez Machado, a quien se le vence el mandato en 2025. Pero ayer hubo otros llamadores. La titular de Seguridad tuvo gestos notorios para con la cordobesa Monteoliva, aunque algunos los vinculan a que la exministra de seguridad cordobesa le demostró a “Pato” que tiene todavía contactos y relaciones en su provincia natal, jefes policiales incluidos, y que cuando viene a la docta consigue que se le abran puertas. Todo suma. El viernes baja nuevamente Karina Milei a esta ciudad a armar para las elecciones y la apuesta del momento es quien tiene licencia para entrar Studio Theatre, donde será la reunión de La Libertad Avanza. Da la impresión que Bullrich y los suyos en Córdoba tienen ganas de que los inviten, si de hecho se sienten casi libertarios con otro cuero, como diría don Ata. Con límites: hacen cruces de sal para que los Milei no elijan al ultraconservador Agustin Laje, presidente del think tank libertario El Faro, como cabeza de lista en Córdoba.