Presupuesto nacional: la LLA suspendió la reunión de comisión y hay tiempo de descuento

Hace varios días que se ve venir la posibilidad de que el oficialismo nacional prorrogue por segunda vez el presupuesto 2023 -que es el que rige ahora- y ayer en Diputados suspendió la reunión de la comisión ya que no está dispuesto a aceptar cambios en el proyecto elaborado por el ministro Luis Caputo y su equipo. “Seguiremos negociando”, dijo José Luis Espert, presidente de esa comisión y agregó “que quede claro, la voluntad de esta comisión y del Poder Ejecutivo de la Nación encabezado por el presidente Javier Milei es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener presupuesto 2025. Si en las próximas semanas hubiera avances en este sentido, el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento”.

“Tras dos meses de intenso trabajo en el seno de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, hemos recibido siete funcionarios del Poder Ejecutivo de distintas áreas con más de 30 horas de reuniones de trabajo. Sin embargo, todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero”, sostuvo.

“A un año que los argentinos eligiéramos a Javier Milei como presidente para cambiar el rumbo de la Argentina, no tenemos dudas que todo lo que se está construyendo, el país que todos soñamos está cada vez más cerca y este es el camino. El déficit cero no se negocia, con déficit cero todo, sin déficit cero nada”, planteó.

La estrategia que viene desplegando el oficialismo es apurar con los tiempos a los gobernadores aliados y a los legisladores dialoguista en ambas cámaras para que accedan a aprobar, sin cambios, el texto. Si el Poder Ejecutivo no prorroga las sesiones ordinarias o bien convoca a sesiones extraordinarias en diciembre, el 30 de este mes se termina el plazo.

Los mandatarios del PRO sostienen que esta vez Mauricio Macri “habilitó” que si no se atienden sus pedidos no acompañarán con el presupuesto. La semana pasada a reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), convocada de “urgencia” y en la que participó el cordobés Martín Llaryora por Zoom terminó sin nada concreto.

En el encuentro insistieron con la pérdida de recursos que registraron este año y con que Nación se queda con una porción mayor de los no coparticipables. Hace meses que incluso los que vienen acompañando a la Rosada advierten que no están dispuestos a seguir si no les reintegran lo que les corresponde por ley.

En ese reclamo figuran las transferencias a las 13 cajas de jubilaciones no transferidas y el pago de las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017. Esos dos puntos tienen fundamento legal y, en el caso del primero, incluso presentaciones en la Corte Suprema de Justicia. Córdoba se presentó en ese ámbito durante la gestión de Juan Schiaretti. Con Milei no se transfirió nada por este concepto.

En el caso de Córdoba, la iniciativa de presupuesto provincial 2025 estima que el Tesoro deberá aportar unos $184.000 millones de rentas generales para sostener la Caja de Jubilaciones. El resto se cubre con el aporte extra de los estatales que alcanzará los $437.000 millones incluyendo los fondos solidarios. Por leyes específicas de Nación se suman $81.000 millones. El gasto previsional será de $1,744 billones y la “contribuciones de la seguridad social” (aporte extra de estatales) cubre el 75% de ese gasto.

En un documento cuyo borrador circula hace unos días se agregaron los pedidos por la coparticipación del impuesto a los combustibles; la distribución equitativa del remanente Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y uno vinculado a una reforma instrumentada por los libertarios: reducir los aportes que iban a la exAfip ya que la estructura que la reemplaza es más chica. Los gobernadores de los otros partidos también coinciden con ese pedido.

El ministro Luis Caputo le bajó el pulgar a todo el paquete. Quiere, además, que el régimen para saldar las deudas de la Nación con las provincias se incluya en el presupuesto.