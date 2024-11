Enroque Corto

Una voz en el teléfono

El informante radical estaba apesadumbrado, el tono en la voz lo reflejaba y hasta se animaba a confiar que la confusión era grande. Al menos eso quedó de la charla con el periodista en la húmeda tarde de jueves.

Periodista: ¿Usted se siente bien?

Informante Radical: ¿Quiere que le mienta o que le diga la verdad?

P: Me extraña, sabe que en este vínculo nos manejamos con la verdad.

IR: Sí, tiene razón. Lo que pasa es que no la terminamos de ver y la cosa está complicada para nosotros. En serio, le digo.

P: Lo estoy viendo.

IR: ¡Es que algunos no lo quieren entender! A ver, se la simplifico, si estos muchachos libertarios bloquean la Paso nos vamos a tener que poner a hacer buñuelos hasta el 2027.

P: No se aflija tanto…

IR: Y lo que me molesta es que el nuestro, que usted sabe quien es, parece no entender. Le voy a contar algo que ocurrió hace algunas semanas. Casi confidencial.

P: Epa…

IR: Dicen que días atrás, cuando Luisito (Juez) tiró la famosa frase de que le había sacado 8 kilómetros a Rodrigo, alguien del Panal mandó el video al campamento nuestro.

P: Mmm…

IR: Y que atrás del videíto había un mensaje para empezar a apurar la cosa. Qué se yo, cosas que se dicen. Le mando un abrazo.

¿Hay dictamen o no?

Luego de anunciar la caída del dictamen del proyecto de “reforma sindical” por la falta de un voto, la UCR de Rodrigo de Loredo volvió sobre sus pasos.

Alfil: Ahora los diputados Tetaz y De Loredo consideran válido el dictamen de la comisión de Legislación del trabajo?

Informante: Todo es medio confuso pero si.

Alfil: Y pidieron una sesión con ese dictamen que el martes anunciaron no tenían?

Informante: Supongo que la idea es probar, si pasa pasa. Y ahí obligarán a los cordobeses de Llaryora a definirse. Espere y vera que se pone picante.

Enojo por el faltazo en medio de una visita ilustre

La charla se produjo hace unos días en un bar de zona norte. Ahí, limonada de por medio, había dos personas que comentaban algo que había ocurrido en la Agencia Córdoba Deportes. Lo que no se percataron fue que el periodista estaba cerca y pescó algo del diálogo.

Preocupado 1: La verdad es inentendible. Y eso que ya existieron advertencias.

Preocupado 2: Bueno, pero parece que el hombre no entra en razones.

P1: A ver… te la hago simple. Llega el tipo que le dio el nombre al estadio, llega ¡Mario Alberto Kempes! Y resulta que vos, que ocupas el mayor cargo del deporte a nivel provincial, ¡no estás!

P2: Sí… (mirada fija en la limonada)

P1: Decí que ‘el Matador’ es una fiera, un crack… como un duque recorrió el estadio, se sacó unas fotos, se mostró con los pibes. No le faltó hacer nada, un señor ¡vos lo viste!

P2: Noo, más vale. Un ídolo, un caballero el tipo. Bueno, a lo mejor pega una semana completa en el trabajo de acá. Qué se yo.

P1: Espero. Pagá vos.

Rossi a la Justicia por la Caja de Jubilaciones

El legislador Dante Rossi estuvo de recorrida por Buenos Aires y se presentó en la Corte Suprema de Justicia para reclamar los fondos que adeuda Anses a la Caja de Jubilaciones.

Informante Radical: ‘El Colorado’ anduvo por los despachos de la Justicia.

Periodista: ¿Complicado con alguna causa? ¡Lo único que falta!

IR: ¡No, hombre! Se presentó en la Corte Suprema de Justicia a exigir los fondos que Anses le adeuda a la Provincia por la Caja de Jubilaciones.

P: Mire usted.

IR: Desde la asunción de Milei, la Nación no ha enviado un solo peso a Córdoba, incumpliendo el compromiso obligatorio con las 13 jurisdicciones que mantuvieron su Caja de Jubilaciones. ¡18 mil millones de pesos por mes! Esa es la cifra que Córdoba debió recibir durante 2024, mientras que el déficit proyectado para 2025 alcanza los 38 mil millones mensuales.

P: Un numerito.

IR: Qué le parece. Ah, antes de que me olvide, a lo mejor ve una foto de Rossi con un top de Buenos Aires. No diga que no le avise.

Casado por el proyecto Ficha Limpia

El que salió con todo a rediscutir el proyecto de Ficha Limpia fue el concejal del oficialismo Diego Casado. Por eso, el informante del Concejo Deliberante llamó al periodista.

Informante Concejo: ¿Vio el video de Diego Casado?

Periodista: No, pero no asuste. Las últimas presentaciones de Casado fueron bravas.

IC: No, esta fue con un mensaje a la política que reclama Ficha Limpia.

P: ¿Y qué dice?

IC: Lo subió a sus redes. “Desde el PRO y otras fuerzas políticas impulsan la Ley de Ficha Limpia, una norma que considero defectuosa, contradictoria e inconstitucional”, arranca Dieguito.

P: Ajá.

IC: Y sigue… dice que el proyecto choca con la Constitución Nacional y sostiene “en 2021, cuando este debate comenzó a surgir, presenté un proyecto de ordenanza denominado Transparencia y Coherencia Política, un enfoque que hoy vuelvo a impulsar, actualizando los contrapuntos necesarios”.

P: ¿Sigue?

IC: Claro, y preste atención a esto: “existen políticos que no se encuentran bajo ninguna imputación o condena que tienen mansiones o se dan la gran vida que no pueden justificar. La coherencia va por ese lado más allá de que una persona no posea condena alguna o pese alguna imputación en su contra”. Así que veremos.