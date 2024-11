Seis de cada 10 argentinos perciben que no pueden cubrir sus necesidades

El 63,8% de las personas encuestadas por una institución privada señaló que los ingresos percibidos durante el último año no fueron suficientes para satisfacer sus necesidades. No obstante, existe una percepción positiva del apoyo social para afrontar el contexto económico, con un 54% de los encuestados satisfechos con la ayuda que reciben de sus redes cercanas.

Los resultados son del Observatorio de Tendencias de Insight 21 que analizó el nivel de prosperidad que perciben las y los argentinos. Esta investigación profundiza la percepción de la ciudadanía sobre las condiciones que tiene para prosperar en la vida y cuál es el estado actual de las mismas. Las desigualdades económicas y de género, junto con el bienestar deteriorado entre la población mayor, indican que el progreso no es uniforme ni accesible para todos. Además, se destaca la desconfianza en las instituciones y, particularmente, en la justicia.

"Los resultados de este informe reflejan una realidad compleja en Argentina. Si bien observamos una percepción positiva en el apoyo que reciben los argentinos de su red social en tiempos difíciles, así como en la visión sobre la calidad del gobierno, la preocupación por la estabilidad económica y la justicia sigue siendo predominante. Este tipo de mediciones permite abordar estos desafíos con iniciativas basadas en evidencia que promuevan la equidad y fortalezcan las instituciones", destacó Florencia Rubiolo, directora de Insight 21.

El estudio se llevó a cabo a través de una encuesta en distintas ciudades del país que midió, además del bienestar y satisfacción con la vida, otros cinco indicadores clave propuestos por el Human Flourish Program de la Universidad de Harvard: apoyo social, bienestar laboral, estabilidad económica, calidad de gobierno, y justicia y equidad.

Casi el 51% de los argentinos muestra una percepción positiva en relación a variables laborales, pudiendo relajarse después de un día de trabajo y sintiéndose involucrado con el trabajo que realizan contra un 49,1% que reporta una percepción negativa. El 54% de los argentinos se siente satisfecho con el apoyo y la ayuda que recibe de familiares, amigos y de su círculo inmediato para afrontar la crisis económica.

En general los argentinos tienen una percepción más favorable que desfavorable sobre su vida, si bien la diferencia entre los quienes tienen una visión positiva vs. negativa es menor comparada con los demás indicadores analizados. En concreto, el 56.6% de los argentinos se siente conforme con cómo ha sido su vida. No obstante, es de destacar que el 55% de los argentinos siente que no ha podido concretar algunas metas importantes en su vida.

En cuanto a la calidad de gobierno, más de la mitad de los encuestados (51,6%) posee una visión positiva sobre la misma. Por otro lado, con respecto al poder judicial, se registró una opinión mayormente negativa: un 56,8% considera que no se combate adecuadamente la corrupción y un 53,1% expresa desconfianza en el sistema judicial.

La prosperidad según variables socio-demográficas indica los hombres poseen una percepción más positiva que las mujeres sobre su estabilidad económica y material (53,6% versus 46,4%) y sobre la calidad de gobierno (53,7% frente a 46,3%), pero una percepción más negativa que las mujeres (55,5% contra 44,5%) sobre la ayuda y el apoyo que reciben de su red social.

Con respecto a las edades de las personas encuestadas, el segmento más joven (18-30) y las personas entre 31 y 40 años poseen en general una valoración más positiva del gobierno, perciben una mayor estabilidad económica y material, tienen una visión más favorable sobre la justicia, se sienten más satisfechos con su vida y con su red social. En cambio, los grupos de mayor edad (51-60, y más de 60 años) poseen una percepción más desfavorable en estos factores.

A partir de este relevamiento, los hallazgos revelan áreas críticas que limitan la prosperidad en la Argentina. Este tipo de investigaciones son una herramienta fundamental para garantizar un acceso igualitario a las condiciones que favorecen la prosperidad de forma transversal a toda la sociedad, así como para la toma de decisiones y estrategias que prioricen la equidad, la inclusión y el bienestar intergeneracional.