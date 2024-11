Por Bettina Marengo

El cordobesismo tuvo un nuevo gesto con el gobierno de Javier Milei y los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora o a su antecesor Juan Schiaretti no dieron quórum para la sesión especial pedida por los bloques de Unión por la Patria y Encuentro Federal, entre otros, en la que se intentó derogar el DNU 846 que habilita al ministro de Economía Luis Caputo a canjear deuda sin pasar por el Congreso, un instrumento clave para el esquema macro y financiero del libertario en el año electoral que se avecina.

Con Llaryora en Buenos Aires para el coloquio de la UIA, la posición de Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Juan Brugge, con la única excepción de Natalia de la Sota, que sí bajó al recinto, no causó sorpresa entre los sectores dialoguistas. Sin Presupuesto ni paritaria con los gobernadores, ayer a la mañana muchos observaron que la Casa Rosada estaba negociando individualmente recursos con algunos mandatarios afines, con el objetivo de frustrar una sesión que muchos consideraron a priori más un intento de presión al libertario que un objetivo político. Con la cámara baja ya vacía, se conoció una carta de los mandatarios de Juntos por el Cambio reclamando al oficialismo nacional el tratamiento del Presupuesto, promesa que la Rosada había hecho (y no cumplió) para bajar el primer intento opositor de tirar abajo el famoso DNU.

En ese marco, las versiones indicaron ayer que el Panal habría recibido la promesa de Caputo de un acuerdo por los fondos mensuales para cubrir el déficit o parte de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. El llaryorismo asegura que no le molest que Caputo tenga esa facultad, que además ven necesaria para las propias renegociaciones de deuda provincial contempladas en el presupuesto provincial que hoy se trata en la Legislatura en primera lectura.

Lo cierto es que las transferencias de Nación la Caja se cortaron con la asunción de Milei y Cordoba las necesita si quiere sobrevivir al reclamo que delante de Guillermo Acosta, el ministro de Economía de Llaryora, hizo el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, en una charla reciente en la Bolsa de Comercio, en relación a que las provincias y los gobiernos locales tienen que ajustar y reducir la presión tributaria para ponerse a tono al nuevo esquema ortodoxo.

El guiño llaryorista a la Rosada pareció más claro con las declaraciones de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados y hombre de Karina Milei, quien afirmó en el marco de su paso por esta ciudad, el viernes pasado, que “Córdoba es un ejemplo de provincia” y que Llaryora “hace una gestión razonable”, desmintiendo a los opositores Luis Juez y Rodrigo de Loredo que machacan con la mala administración de la provincia y el excesivo gasto en estructura política. Además, Menem marcó sin eufemismo que la Nación colaboró en la obtención del fondo saudí para el acueducto Paraná-Córdoba, tan caro al cordobesismo.

El senador y el diputado no sólo no fueron invitados al acto libertario de lanzamiento del partido La Libertad Avanza, sino que además fueron considerados indirectamente “intrusos” de cara al armado electoral del “León”. Música para los oídos del sanfrancisqueño, que ante los suyos se muestra preocupado por el futuro de su gestión en el marco del ajuste que reclama Milei y que le pone velas a que no haya acuerdo libertario-juecista en 2025 ni menos en 2027. Habrá que ver. Por ahora la certeza es que el jefe de LLA no considera mal al cordobesista, y que Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos le tienen estima. Nada mal, pero como se dijo arriba, la plata es clave.

El sostenimiento del DNU 846 no fue la única buena noticia para Milei ayer en Diputados. También fracasó, como era esperable porque al no tener dictamen aprobado necesitaba dos tercios, el proyecto de la UCR línea De Loredo para sancionar la “reforma sindical”, que se ser aprobada ponía en riesgo la paz que logró la Rosada con la CGT dialoguista, que acaba de cancelar la posibilidad de un paro general.

En el DNU “Caputo”, la oposición quedó a nueve votos de los 129 necesarios para el quórum. Además de los cordobesistas, no bajaron los oficialistas, como es lógico, ni el PRO ni los diputados de la UCR y de otros espacios que responden a gobernadores. En Encuentro Federal De la Sota no jugó sola. De su bancada estuvieron el presidente del bloque, Miguel Angel Pichetto, Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot, tres impulsores de la derogación de lo que originalmente formó parte del Presupuesto 2025, como artículo 54. Massot, al momento de usar la palabra durante la sesión en minoría que habilitó Martín Menem a las 15.31,reprochó fuertemente al oficialismo nacional no haber estado discutiendo el Presupuesto tal como se comprometió el diputado José Luis Espert en el cronograma inicial.

Con la orden dada de no jugar en contra en Diputados, Llaryora se diferenció en lo discursivo con Milei, como viene haciendo. En el encuentro anual de la Unión Industrial (UIA) que se realizó en CABA, el mandatario ponderó la importancia de la industria en todos los rubros, marcando una posición diferente de Milei, que no asistió a la actividad, enojado por reclamos del sector por la apertura de las importaciones. “Parar la inversión en infraestructura de la Argentina es parar el crecimiento país. Y en Córdoba no estamos dispuestos a parar la infraestructura de la Argentina”, destacó Llaryora, habló de una “apertura no boba” de la economía e insistió con un reclamo que a esta altura es una tradición que no molesta: “Sufrimos las malditas retenciones. Más de 30.000 millones de dólares. Imaginen lo que sería nuestra provincia si existieran”.