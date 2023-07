Por Francisco Lopez Giorcelli



El pasado 23 de julio se llevaron a cabo los comicios municipales en la Ciudad de Córdoba. Era la apuesta fuerte del peronismo y el radicalismo después de la contienda provincial que dió como ganador al peronista cordobés Martin Llaryora.



La jornada estuvo marcada por dos frases que quedarán para la historia de nuestra provincia, Llaryora y “los pituquitos” por un lado y De Loredo con una invitación trunca a toda la cúpula de JxC. Pero más allá de estos momentos hubo un actor importante en esta elección, la militancia de las juventudes.



Si bien las elecciones se deciden por detalles, hay uno que siempre está y es el detalle más importante, la militancia. Allí el peronismo sacó a relucir su aparato militante que se apoya fuertemente en la universidad y los barrios populares donde hay una gran construcción con las juventudes. Este fue, quizás, uno de los puntos fuertes de la campaña de Passerini que terminó venciendo por un poco más de 7 puntos a Rodrigo De Loredo.



Seguramente no esperaban la diferencia tan abultada a la hora de definir los comicios, pero en el tramo final de la campaña se pudo ver el despliegue de las distintas agrupaciones juveniles que se pusieron una campaña al hombro y salieron a contarle a cada vecino como se vota, donde, cuando y que iban a votar el pasado domingo. Una lógica que suele verse en una elección universitaria donde las agrupaciones acercan propuestas, acciones y orientaciones a la hora de ir a elegir representantes estudiantiles.



En este sentido, gran parte del frente universitario “La Fuerza Estudiantil” se lo vió en las calles, plazas y barrios acercando las propuestas Daniel Passerini, con quien compartieron dos encuentros previos a las elecciones en distintos puntos de la ciudad, donde fueron convocados los y las jóvenes de la Ciudad para poder contar propuestas y acercar proyectos para las realidades que viven las juventudes cordobesas.



Previamente, hace unos meses, habían tenido un encuentro Daniel Passerini y representantes de La Fuerza, cerca de las elecciones universitarias donde pudieron compartir las distintas acciones que las agrupaciones llevaron a cabo durante la primer parte del año y que, además, funcionó como una suerte de arenga de los de afuera para darle más impulso a un frente nuevo, coordinado en parte por un hombre de la casa peronista, Enzo Cravero (Bio Cba).



Desde ese momento hasta los encuentros previos a las elecciones, que terminó ganando el actual viceintendente de la Ciudad, la relación de este sector de la militancia con Passerini fue creciendo y consolidándose como una opción clara para agarrar el mando del Palacio 6 de Julio. No solo dentro de la militancia, de hecho fue creciendo por fuera de la misma gracias al trabajo constante de las agrupaciones que trasladaron su accionar hacia afuera de la Universidad, aprovechando el receso invernal lo que les dió la posibilidad de poner sus aparatos a trabajar con fuerza.



Del otro lado de la vereda, no se vió este gran despliegue de militancia en campaña. Probablemente por una decisión política de elegir otra estrategia a la hora de llevar propuestas que no terminaban de llegar claramente a la ciudadanía. El atril en los barrios no terminó causando el efecto esperado, si bien De Loredo en un principio se posicionaba como el favorito y Passerini como alguien que venía de afuera, esto se fue dando vuelta con el tiempo.



Obvio que no fue casualidad, mucho tuvo que ver las distintas estrategias adoptadas, es que el radicalismo decidió apoyarse mucho en las encuestas, tanto el pasado domingo como hace un mes en las elecciones a Gobernador. Una apuesta que salió mal y seguramente traerá reproches para dentro de las estructuras radicales, también para una juventud radical que entre tendencias y divisiones no logró coordinar la militancia para llevar sus propuestas a las y los vecinos.



En este sentido, seguramente con números bajo la lupa, la juventud del radicalismo y Franja Morada decidieron no invitar al candidato a distintas actividades y presentaciones públicas. El mejor ejemplo fue que De Loredo no estuvo presente hace unas semanas cuando se llevó a cabo el congreso de la Federación Universitaria de Córdoba donde el radicalismo se quedó con la presidencia. Se podría entender que fue más tenue el apoyo de este sector de la militancia universitaria.



Lo que parecía ser una victoria cantada del candidato al cual Franja Morada mostraba más expectativas, terminó siendo una gran derrota. Dejando un saldo agridulce para el radicalismo de Córdoba Capital quien sólo se queda con representaciones dentro de la UNC y la presidencia de la Federación Universitaria de Córdoba. Esto no es poco pero se vió truncada la posibilidad de trasladar esa “ola de cambio” hacia afuera de Ciudad Universitaria.



Si bien las campañas fueron con distintas estrategias, mientras un candidato no lograba romper su techo electoral, el otro no paraba de crecer y terminó quedándose con las elecciones. Seguramente hayan ganado o perdido por méritos propios y otros detalles de la política pero la militancia de las juventudes, tanto de un lado como del otro, fue esencial y pone en valor la participación política de este sector de la sociedad que se ve cada vez más complejizado por el contexto de crisis que atraviesa el país.



Falta volver del receso invernal y en la UNC estas distintas agrupaciones se preparan para llevara a cabo un segundo semestre atravesado por las elecciones nacionales y una posible segunda Asamblea Universitaria (algo que sería histórico) los platos fuertes del segundo semestre en términos políticos, más allá de los distintos sucesos que pueden ocurrir en el dia a dia que son menos