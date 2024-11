Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Los taxistas combaten con proyecto propio

El informante le comentaba al periodista sobre un episodio que tuvo lugar ayer por la mañana en la zona del Polideportivo n°2.

Informante: Recién hubo una movida de taxistas en el Polideportivo de la López Cobo. Había pocos, pero hacían ruido. Parece que están preparando algo en oposición a la regulación que presentó la Municipalidad para habilitar a los Uber.

Periodista: ¿Algo como qué? ¿Un proyecto?

I: Justamente. Decían que iban a ir en Caravana hasta el Concejo Deliberante para presentar una iniciativa en contraposición a la que diseñó el Ejecutivo. Este grupo de taxistas considera que el proyecto de la Muni no los representa ni los protege frente al auge de los Uber.

P: ¿Sabe en qué consiste el proyecto?

I: Al parecer, lo elaboraron con un abogado de Córdoba y, más que proponer acciones, buscan medidas proteccionistas porque, según ellos, la propuesta de la Municipalidad afecta al 90 por ciento de los choferes. En resumen, creen que las limitaciones apuntan todas contra taxis y remises, pero que liberaliza todo para que funcionen los Uber. Por ejemplo, con la cantidad de coches que se pueden registrar para esa tarea. En el caso de las apps, la regulación de la Muni no pondría un límite como el que sí tienen los taxis y remises con las licencias.

P: Imagino que empieza otro capítulo de este tema. Y el Gobierno parecía tener encaminada la cuestión…

I: Creo que esta movida no asusta al Ejecutivo. Si hubiera sido más grande, puede ser. Pero así, no creo. El Gobierno encima dice tener un apoyo mayoritario del sector. De hecho, los remiseros habían prometido participar de la movida de ayer y al final pegaron el faltazo.

¿Torpeza en el EMOS?

El periodista recibía el mensaje de su informante, siempre atento a las situaciones que suceden en el Ente Municipal de Obras Sanitarias.

Informante: Me acaban de contar una que, de ser cierta, demuestra el grado de desorden que hay en el EMOS. Es que no puedo creer que haya tanta torpeza.

Periodista: ¿Qué se cuenta?

I: Va a tener que chequearlo, pero esto es de buena fuente. Resulta que hay trabajadores que expresaron su descontento porque no van a cobrar el aumento de este mes, ese que va pegado a la inflación. ¿Sabe por qué?

P: ¿Por qué?

I: Supuestamente la nueva dirección está habituándose a los tiempos de la administración pública y a veces se les pasan algunas cuestiones. Si no son sobreprecios, es el confundir acuerdo de palabra con acta oficial. Según la versión esta que me cuentan, desde el EMOS mandaron tarde los papeles del acuerdo salarial a Recursos Humanos, donde habrían liquidado los sueldos sin la cifra de aumento. Creo que en estos días cobraban, así que el malestar fue notorio.

P: Voy a preguntar por ahí. ¿Está seguro de que fue así?

I: Es la versión que tengo. Después, decían que capaz fue porque están esperando a hacer un acuerdo mejor. La verdad es que lo dudo, porque parece que no están bien las cosas entre el Sindicato y la dirección. Y eso puede ser un problema. Es una olla a presión el EMOS.

P: ¿En serio?

I: Es lo que cuentan. Desde que Juan José Osés asumió la dirección, las cosas están raras. El nuevo jefe se está cruzando con más problemas de los que creía, los heredados y los adquiridos. Hay tensión, pero no será un problema mientras no llegue al Ejecutivo. Todavía hay confianza en esta dirección…

P: ¿Todavía? Hace menos de cinco meses que asumieron.

I: En el EMOS, eso es un montón de tiempo (risas).

Primeras observaciones al Código de Espectáculos

La periodista se encontraba con el informante del Concejo Deliberante para dialogar sobre la reunión de la comisión de Gobierno en la que se analizó la propuesta para el nuevo Código de Espectáculos Públicos. En dicho expediente se contempla, además, la regulación de la noche riocuartense para que adolescentes de 16 y 17 años puedan asistir a los locales bailables.

Informante: Intenso fin de año en el Concejo…

Periodista: Como debiera ser, ¿o no?

I: Sin dudas. Al presupuesto se suman los informes anuales que se vienen en estos días y proyectos muy importantes como el marco regulatorio de taxis, remises y plataformas. Si se quiere llegar bien con todo, habrá que dormir hasta en el Concejo. Dicho sea de paso, ya empezaron a escucharse críticas al nuevo código de Espectáculos Públicos. La semana pasada, cuando lo presentaron, dijeron que estaban dispuestos a escuchar a las otras fuerzas. Veremos qué aportes se toman.

P: ¿En la comisión? ¿Qué críticas?

I: La oposición dice que hay muchas cuestiones incluidas dentro de la categoría “depende”. Cuando hay normativas que quedan muy sujetas a interpretación, eso siempre trae problemas. Obvio, hay que seguir estudiándolo en profundidad. Si le soy sincero, fue un proyecto muy bien comunicado en su momento pero resta afinar varias cuestiones cuando se piensa en la aplicabilidad.

UNRC: Los tiempos de la Asamblea

La periodista dialogaba con el informante del ámbito universitario sobre lo que dejó la primera sesión de la Asamblea Universitaria.

Periodista: Se continúa sesionando en dos semanas más o menos, ¿no?

Informante: Se llegó a ese acuerdo pero hay varios compañeros que no creen que haya tiempo suficiente para profundizar en el trabajo de las distintas comisiones. Son cuatro y se tienen que reunir en estos días, con exámenes finales y compromisos académicos de por medio, para tratar de llegar con informes y todo lo necesario para el 11 de diciembre. Ahora bien, suponiendo que se llega con eso, ¿bastará con una sola jornada más para trabajar con profundidad sobre lo que planteen las cuatro comisiones? Sobre todo en el eje presupuestario, que es el que más preocupa y que inevitablemente atraviesa a todas las comisiones: grado y posgrado, investigación, extensión. Va a estar difícil.

P: De todos modos, se especulaba con que se podría retomar a inicios del año que viene. Sobre todo por la altura del año en la que tuvo lugar la primera sesión

I: Es casi seguro que va a pasar eso. Si bien la postergación de esta asamblea tuvo sus razones, creo que se terminó estirando demasiado. El año que viene nos va a agarrar con el problema en la mesa. Pero bueno, solo eso le puedo decir por ahora. Después, si le interesa, hay unas fotos de la asamblea que están buenas porque muestran cómo votaron algunos asambleistas. No todo lo que se aprobó ayer, que se centró en el reglamento interno, fue por unanimidad.

P: Me comentaron algo de eso. La moción para cederle la palabra a quienes no sean asambleístas. No todos estaban de acuerdo.

I: Eso mismo. Fíjese bien en las fotos. Hubo un par de decanos que no levantaron la mano…