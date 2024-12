Enroque Corto

¿Un lilito menemista?

El informante libertario compartió con el periodista un nuevo post de Gregorio Hernández Maqueda en sus redes.

Informante: ¿Vio esto?

Periodista: A ver… Ahora sí. Claro… un nuevo coqueteo del lilito con los libertarios. ¿Le sorprende?

I.: No, no me sorprende su intención de acercarse a Milei. Eso ya está bastante claro. Lo que sí me parece novedoso es que, paso a paso, va logrando su cometido. Ya no son más las fotos robadas en un acto, ahora aparece en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados.

P.: Tiene razón, es un avance no menor…

I.: Otra curiosidad es que el posteo se da justo cuando Lilita y Milei se están cruzando en las redes sociales por el tema de Ficha Limpia…

P.: Sigue teniendo razón… La duda que tengo yo es si esta reunión habrá sido auspiciada por Bornoroni o si Gregorio encontró un canal alternativo para llegar a Menem, que siempre se muestra muy cercano con el titular del bloque libertario.

I.: Esa es otra buena pregunta. Se lo averiguo.

Maxi Camusso, ideólogo del Tour de la Libertad

Periodista: Se rumorea que Maxi Camusso se está preparando para una movida importante. ¿Es cierto?

Informante Liberal: Así es. Pronto va a empezar a mostrarse más, no solo en el sur de Córdoba, sino también en todo el interior provincial y en la capital.

Periodista: Recuérdame, ¿Maxi Camusso es el de Laboulaye?

Informante Liberal: Exacto, fue el único liberal que alcanzó el 25% de los votos en una cabecera departamental. En las últimas elecciones a intendente estableció al movimiento liberal como segunda fuerza, desplazando al tercer lugar al partido cordobés. Algo único en la provincia.

Periodista: ¿Eso tiene que ver con el Tour de la Libertad?

Informante Liberal: Sin dudas. Camusso es el cerebro detrás de esta gira. Quiere llevar la antorcha de la libertad a toda la provincia y aprovechar para fortalecer su figura de cara a las elecciones de 2025.

Periodista: ¿Esto significa que ya está en campaña?

Informante Liberal: Falta mucho para el 2025, pero el Tour de la Libertad es su plataforma inicial para mostrarse como un referente liberal fuerte y con posibilidades de ser el referente máximo del interior de Córdoba.

Periodista: manténgame al tanto de las novedades

El bloque UCR en el Concejo por cobros indebidos de Sadaic

Los que estuvieron atentos a lo que sucedió con cobros indebidos de Sadaic y Aadi-Capif a salones de fiestas en Córdoba fueron los concejales del radicalismo.

Informante Radical: Una locura como los muchachos de Sadaic siguen en la misma…

Periodista: ¿Qué pasó?

IR: Y, siguen con cobros indebidos, que no deberían existir más. Parece que han desconocido el nuevo marco jurídico establecido por el Decreto Presidencial Nº 765/2024, vigente desde el pasado 29 de agosto, que no pueden cobrar más y ellos siguen con las prácticas de cobro improcedentes. En el decreto dice clarito: “se redefine el concepto de ‘eventos de ejecución pública’, excluyendo del pago de derechos intelectuales a aquellos realizados en ámbitos privados con acceso restringido, como casamientos, cumpleaños, fiestas de egresados y otros eventos similares. Asimismo, exceptúa de estos tributos a hoteles y centros de salud respecto a los televisores en habitaciones privadas”.

P: Ajá.

IR: Sí, y también alertamos sobre el accionar de cobradores de SADAIC y AADI-CAPIF que, en desconocimiento del nuevo marco legal, están estableciendo cobros indebidos a los organizadores de eventos privados, generando confusión e incertidumbre entre los afectados.

P: ¿Y qué hicieron?

IR: Presentamos una solicitud formal al Municipio para que, a través de las secretarías correspondientes, se dé amplia difusión al Decreto Presidencial N.º 765/2024. Esta acción busca garantizar su correcta aplicación y asegurar que los organizadores de eventos privados, entre ellos los salones de fiesta, sean exceptuados del pago de estas tasas, en cumplimiento de la normativa nacional. Esperamos respuestas.

Llaryora mandó mensaje a Pullaro y Bullrich

El gobernador Martín Llaryora se solidarizó con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante la difusión de un vídeo en el que una presunta banda narco les amenaza. Lo hizo con un mensaje en la red X.

Informante: No dejó pasar mucho tiempo Llaryora, teniendo una relación tan directa con Bullrich y con Pullaro.

Alfil: Y además, nunca se sabe si esas bandas narcos no se mueven de provincia...

Informante: La boca se te haga un lado le dirá el ministro Quinteros. "Los acompañamos en esta batalla titánica que vienen dando contra los narcos en Rosario. Todos debemos estar unidos y reafirmar nuestro compromiso de luchar contra este flagelo que destruye sociedades", dijo el gobernador en su mensaje de Twitter. Y agregó: "Con firmeza y trabajo articulado de nuestras fuerzas de seguridad, el narcotráfico no podrá avanzar".

Mesa Ecuménica en Villa María

A instancia de la Provincia, quedó conformada en la ciudad de Villa María la Mesa Ecuménica integrada por representantes de distintos credos. El objetivo, crear un ámbito de diálogo y abordaje de las distintas problemáticas sociales.

Periodista: ¿De qué se trata?

Informante: En tiempos como los que corren, esta Mesa es muy necesaria y será muy útil, ya lo verá. Pensar en un diálogo ecuménico donde estén representadas las distintas religiones es muy auspicioso.

P.: ¿Quiénes lo integran?

I.: En el primer encuentro de Villa María estuvieron el pastor de la Iglesia Evangélica, Norman Zandrino; el cura de la Diócesis de Villa María, Diego Zandrino; el referente evangélico, Luis Pérez Seggiaro; la titular de Cáritas, Gilda Ibal; el titular de la comunidad judía, Pablo Gornitz; y el pastor Juan Carlos García. Todo eso fue organizado por el director de Vinculación Interreligiosa del Gobierno, Miguel Sponer.