Libertad de prensa, escuelas y asimetrías de poder

Por Javier Boher

[email protected]

Cuando vi la noticia me pareció que debía dedicarle algunas líneas, especialmente después de lo que fue el conflicto por la reforma constitucional en Jujuy. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó que en la nueva Carta Magna que se empieza a debatir en su provincia se debe incorporar una posibilidad de regular los medios de comunicación para favorecer la gobernanza.

A esta altura ese parece ser el sueño de todos los políticos argentinos, incluso de los que hablan de libertad, federalismo, democracia o cualquier otra idea que les sirva para esconder sus verdaderas intenciones autoritarias. No es la primera vez que Quintela la emprende contra los medios, a los que acusó más de una vez de “intoxicar” a la gente, como si existiera algo así como una pureza noticiosa o política. Mentes cortas paren políticas autoritarias.

Ya hace meses había dicho que es importante que los periodistas se autolimiten a la hora de hablar contra el gobierno legítimamente electo por los ciudadanos, una forma de censura autoimpuesta que de alguna manera habría de beneficiar al conjunto de la población incluso cuando las acciones del gobierno fuesen contrarias a la misma. Es tan absurdo que hasta me cuesta creerlo cuando lo leo.

El gobernador planteó la necesidad de crear una red de medios del interior para balancear el peso de los medios nacionales que transmiten desde Buenos Aires, algo que en tiempos de internet se puede hacer perfectamente bien, como demuestra la circulación de publicaciones de medios digitales de algunas provincias.

Lo que molesta a Quintela es que se critique su gestión o su forma e hacer política, no que los medios sean nacionales. De hecho, una búsqueda rápida en la página de un medio hiperoficialista que transmite por la televisión de aire demuestra que a Quintela lo han mencionado ocho veces más que al gobernador correntino, el radical Gustavo Valdés, o casi el doble que a Juan Schiaretti, tan en el interior como el riojano.

Lo que le molesta a los dirigentes políticos del interior es que a alguien le interese asomarse a lo que hacen en sus provincias. Quizás si los medios nacionales se preocuparan más por lo que pasa en esos lugares -y menos por el paro de los metrodelegados o el estado de las bicisendas (que cualquier cordobés llama ciclovías)- esos gobernadores no tendrían tantos medios adictos trabajando a su disposición para tapar casos como los homicidios ocurridos durante la cuarentena o el escabroso caso de Cecilia Strzyzowski, que puso en aprietos al gobernador de Chaco pero parece haber caído en el olvido de todos a menos de dos meses de haber empezado todo.

Los políticos saben muy bien la importancia que tienen los medios de comunicación, por eso hacen todo lo posible por cooptarlos. Hay provincias en las que no se pueden esbozar críticas de ningún tipo, porque la dependencia financiera -si se pudo saltar- es cambiada por violencia física o intimidación.

Esta reflexión encadena perfectamente bien con una situación que me tocó vivir. Antenoche mi señora me pidió -previa promesa que tuve que hacerle a mi hija de diez años de que no iría a hablar a la escuela- que le dé algún consejo a la pequeña para que le responda a la maestra la próxima vez que ésta vuelva a hacer una referencia a “Cristina presidenta” poniendo los dos dedos en V como la que había hecho esa tarde.

Es imposible enseñarle argumentos políticos a una criatura de esa edad para que le pueda responder a un adulto, así que el primer consejo fue que no le diga nada, algo que me dolió profundamente. Le expliqué qué es la política, que a mí me gusta, que trabajo de eso y que no es algo que ellos tengan que tener en mente porque todavía son muy chicos.

Le dije que si siente que debe decir algo le diga que al papá le encanta la política y que se ofreció a ir a hablar con ella sobre el tema las veces que quiera, porque ellos son demasiado chicos para estar metiéndolos en eso. No se anima a contestar porque entiende que hay una asimetría y tiene miedo de perder la bandera -por la que se viene esforzando desde el año pasado- si responde de una manera que a la maestra no le guste.

Le dije dos cosas: los malos triunfan cuando los buenos callan (parafraseando la célebre frase de Edmund Burke) y que si hay un hombre encarcelado injustamente, el único lugar para un hombre justo es la cárcel (una frase de Thoreau que representa un ideal de justicia que antepone lo correcto a lo conveniente). No le dije que la bandera es menos importante que las acciones que te hacen merecerla, pero más o menos se entiende.

Estas dos historias se tocan en el mismo punto, la asimetría del poder. Los débiles están desprotegidos ante los fuertes si no tienen quienes puedan ayudarlos a alzar la voz. Los periodistas que escribimos, hablamos u opinamos en los medios de comunicación no le hacemos decir a la gente cosas que no quiere, sino que la ayudamos a que se escuchen las cosas que ellos quieren decir.

El Estado y los gobiernos son para los ciudadanos una autoridad similar a la de la maestra o la de la directora en la escuela; los alumnos y los ciudadanos necesitan otras garantías -además de las escritas, que muchas veces son avasalladas- para que se pueda velar por sus derechos, porque la desproporción de recursos al servicio de unos y otros es abismal.

Siempre los que están en la posición de poder van a tratar de retenerlo y expandirlo. Todas esas veces hay que evitarlo.