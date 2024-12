Iosa, variable de ajuste en la tregua Llaryora-Avilés

Por Yanina Soria

A casi un año de la gestión provincial, el Partido Cordobés de Martín Llaryora anotó su primer eyectado del esquema transversal de gobierno: Emilio Iosa dejó su cargo en el Ministerio de Ambiente de Córdoba.

El médico sanitariasta, ex candidato a intendente de Carlos Paz por el frente opositor a Esteban Avilés, renunció como director de la Cuenca del dique San Roque en medio de un duro (y viejo) enfrentamiento con el actual intendente de esa ciudad.

Anticipó su renuncia la semana pasada en un video que difundió por sus redes sociales. “Ya viniste a Carlos Paz a conocer la cola de la novia, mirá, acá vomitó la novia…”, arranca diciendo mientras muestra con su teléfono celular de fondo el estado del lago San Roque justo frente a la Municipalidad de esa ciudad.

“El capricho de un pituquito no puede poner en riesgo el agua de Córdoba ni la economía de Punilla...Hoy, pongo a disposición del señor gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, mi renuncia como director de cuencas del dique San Roque. Como cordobés y carlospacense, considero que no hay nada más importante y prioritario hoy en nuestra provincia, que el abordaje urgente de los afloramientos cianobacterianos del dique San Roque en Villa Carlos Paz y en todo el embalse”, dice en otro tramo del video.

Luego, efectivamente, puso su cargo a disposición de Llaryora y el mandatario se lo aceptó.

Según se pude escuchar y ver en ese video, el blanco de todas las críticas es el intendente Avilés, aunque no lo mencione con nombre y apellido. Iosa sugiere de algún modo que, si se corre del medio, el jefe comunal podría achicar diferencias con la Provincia y avanzar de una vez por todas en el saneamiento del lago, que pone como prioridad absoluta.

Sucede que, justamente, como esa era una de sus responsabilidades al frente de la gestión ambiental recayeron sobre él cuestionamientos de quienes consideran que, en realidad, debería haberse quedado en Ambiente para trabajar desde adentro en pos de ese objetivo.

Desde el Panal aclararon que lo hizo de manera inconsulta y no cayó bien en un oficialismo provincial que todo el tiempo buscó bajarle el tono a los cuestionamientos recibidos por parte de Avilés.

Pues, es conocido que el nombramiento de Iosa por parte de Llaryora en febrero de este año irritó a Avilés quien, desde entonces, se levantó como férreo opositor a la Provincia acusando al gobernador de hacer cordobesismo K. Disparó contra el mandatario no sólo por el estado del lago, sino también por temas de educación, transporte, salud y seguridad.

En ese enfrentamiento, el sanitarista que llegó al Gobierno de la mano de Liliana Montero (hoy ministra de Desarrollo Humano) en el marco del Partido Cordobés, terminó siendo la variable de ajuste de un acuerdo reciente de “alto el fuego” entre la Provincia y el intendente de Carlos Paz.

Así lo dejó trascender él mismo en sus respuestas a los comentarios que recibió por su posteo en sus redes sociales. “Desde afuera no se ve todo el panorama que se ve desde adentro. Mi intención es poder solucionar un conflicto político entre el municipio hacia la Provincia por mi nombramiento, que si no se soluciona, no va a buen puerto porque este problema es tan grande que debemos trabajar en conjunto…”, responde a uno de los cuestionamientos. Y luego aclara: “Estoy diciendo que el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, no ha parado de poner trabas al saneamiento y necesitamos que esa situación pare para hacer un protocolo de actuación conjunta”.

Según pudo saber Alfil, en el marco de las últimas inauguraciones de obras provinciales en la Perla de Punilla presentadas por el propio mandatario a comienzos de noviembre, se tejió a nivel de las más altas esferas un pacto de no agresión que habría incluido correr del cargo a Iosa como director de Cuencas del Lago San Roque, aunque la intención del Gobierno no era que renunciara. Supuestamente, se le iba a ofrecer otro lugar en el esquema.

¿Por qué al cordobesismo le interesa acercar los tantos con Avilés? Porque se trata de uno los intendentes más taquilleros en las urnas que, hasta el año pasado, jugó como aliado de Hacemos Unidos por Córdoba. Sólo basta recordar que, en Carlos Paz, la quinta ciudad más grande la provincia, Luis Juez le sacó casi 11 puntos a Llaryora en las elecciones provinciales y también una ventaja amplia a nivel departamental. Punilla fue y sigue siendo un terreno electoralmente complejo para el peronismo.