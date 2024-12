Por Bettina Marengo



El llaryorismo duerme tranquilo pero con un ojo abierto porque entiende que tiene los votos en la Legislatura para aprobar el pliego de la candidata del gobernador al Tribunal Superior de Justicia, Jessica Valentini, pero al mismo tiempo advierte que en política todo puede pasar y más cuando en la UCR, dicen, quieren ser más opositores que Luis Juez. El senador fue el primero en anunciar que no acompañará la propuesta e instó a los radicales a “no tomar sopa del mismo plato” que el gobierno provincial.

La mayoría que pide la Constitución de Córdoba para tan alto cargo en el TSJ es liviana: la mitad más uno de los votos emitidos en la sesión. O sea que las abstenciones y las ausencias computan a favor del oficialismo, en este caso. El paquete judicial que incluye un cargo titular y un adjunto en el Ministerio Público de la Defensa ya no está calzado como supuso el gobierno hace una semana cuando exhibió su jugada de pizarrón con una radical para el alto cuerpo, pero Hacemos Unidos por Córdoba cuenta con la asombrosa facilidad que da la Constitución. Eso aliviana la mala noticia que dio la UCR el lunes, cuando el diputado Rodrigo de Loredo, el presidente partidario Marcos Ferrer, y los plumas del bloque anunciaron que rechazarán en la Unicameral la designación de la exDefensora del Pueblo y funcionaria municipal. El motivo esgrimido fue la falta de antecedentes y de pergaminos judiciales de una abogada sin referentes visibles en el centenario partido. “Es una cuestión de género, si fuera varón no objetarían ni hablarían de falta de idoneidad”, salió a cruzar la oficialista Julieta Rinaldi, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales. Un intento de cambiar el foco de lo que fue un reacomodamiento opositor frente al tal vez excesivo optimismo del oficialismo, que ideó un viernes 27 intenso pero victorioso con los pliegos, Ficha Limpia y el proyecto de protocolo para menores no punibles en conflicto con la ley penal y ahora se prepara para la guerra verbal.

Más allá de la mayoría legal que se requiere en la Legislatura para los pliegos de Valentini, una votación exigua le quitaría respaldo político a nueva vocal del TSJ, como admitió la propia Rinaldi, y al gobernador lo privaría de la posibilidad de mostrar un sano fruto del “modelo cordobés”, donde el PJ no solo incluye extrapartidarios en listas legislativas y en su gabinete, sino también en altos cargos de la Justicia provincial. Aunque en este caso, la afiliación radical de la candidata haya fortalecido menos la empatía partidaria que el rechazo a un rótulo que en el centenario partido muchos aseguran no le cabe por su cercanía al oficialismo.

Hacemos Unidos mira a los bloques cercanos como el del libertario Agustín Spaccesi y el tripartito del PRO, a los armados unipersonales como la radical Graciela Bisotto y la casi oficialista Karina Bruno, espera ausencias y abstenciones estratégicas y apuesta a un voto partido en la UCR.

Los llaryoristas que salieron a buscar el mejor triunfo posible en la sesión del 27 de diciembre miran el antecedente del apoyo radical al Presupuesto 2025 que este jueves se aprobará en segunda lectura y creen que, efectivamente, el bloque que conduce Matías Gvozdenovich, puede repartir los votos. Miran a los legisladores-intendentes, aquellos que más peso ejercieron para acompañar la ley de leyes porque de esos fondos dependen obras y transferencias a sus gobiernos locales. “Ese tributo ya se pagó”, deslizó uno que estuvo al tanto de toda la movida Valentini. Lo cierto es que la conferencia de prensa del lunes fue precedida por una reunión previa en la cual ya estaba “todo acordado”, y ésta a su vez, por “60 mensajes de whatsapp” matinales entre los referentes. Eso no quiere decir unidad hasta que sangre.

Fuera del bloque oficial de la UCR, las miradas apuntan al bloque amigable Construyendo Córdoba que integran Dante Rossi y Sebastián Peralta, que no fueron invitados a la reunión del lunes con los correligionarios. Aseguran que no harán nada para facilitarle las cosas al bloque que conduce Miguel Siciliano y que esperarán que el oficialismo junte los votos por su cuenta, o no, para abstenerse o ausentarse. Bisotto se enteró de la postura de su partido por la radio, y parece que en la UCR nadie se molestó en hablar con ella.

En el PRO, tras una reunión de dos horas que mantuvieron Tamis, Salas y Botta, resolvieron que ahora hay que votar el Presupuesto y luego pensar en Valentini. “Estamos más cerca del no que del sí”, afirmaron. Se verá.

En cambio, el gobierno sabe que el cristinista Federico Alessandri, Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, el ex lilito Gregorio Hernandez Maqueda, y Luciana Echevarría, del Frente de Izquierda, difícilmente cambiarán de posición. La rosca para asegurar una votación que no va a ser holgada, no será con ellos.