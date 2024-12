Por Carolina Biedermann

Oscar Agost Carreño, presidente del PRO Córdoba, presentó las fechas para que haya elecciones internas en del partido.

Con esta acción despertó la disputa de los distintos referentes locales, quienes aguardaban calmos la resolución de los organismos nacionales partidarios, luego del trabajo que se encontraba realizando Darío Nieto, hombre de confianza de Mauricio Macri, designado para relevar en un informe, el trabajo de Agost Carreño.

El diputado nacional publicó este lunes en “X”: “Como presidente del PRO Córdoba, firmé hoy la convocatoria a elecciones internas para renovar todas nuestras autoridades partidarias. Este proceso se llevará a cabo el próximo 22 de febrero de 2025, en cumplimiento de nuestra carta orgánica y con el objetivo de garantizar la participación democrática de los 18.000 afiliados cordobeses”.

La decisión de Agos Carreño, cayó mal a una gran porción de la dirigencia del partido amarillo. Esta medida fue tomada en el marco del relevamiento solicitado por el fundador del partido. Orden que se comandó luego de exponer al diputado nacional en un almuerzo de la Bolsa de Comercio, cuando el ex presidente le dijo: “lamento mucho que el presidente de nuestro partido vote sistemáticamente en contra de lo que vota su partido. Es algo extraño que tenemos que resolver en algún momento porque no puede ser presidente de nuestro partido alguien que no comulga con nuestras ideas”.

Ante esta expresión, Agost Carreño no se mostró aludido y siguió adelante en funciones. Actualmente preside el partido y además es el apoderado del sello en la provincia.

El descontento por parte de la dirigencia cordobesa del PRO, aceleró la batalla en contra del diputado nacional. “El reloj le empieza a correr en contra a Agost y está dando un manotazo de ahogado para perpetuarse en el cargo”, remarcó un dirigente de antaño.

Por su parte Soher El Sukaría, concejala de la ciudad de Córdoba en uso de licencia, avanzó por las vías legal. En el organigrama partidario, El Sukaría es la vicepresidenta, y expresó haberse enterado por las redes sociales sobre la decisión que había tomado el diputado nacional.

En su conjunto, los integrantes de los distintos organismos partidarios denuncian que no se llevaron a cabo los procesos para avanzar con la contienda electoral.

Este lunes a la noche, la concejala hizo una presentación partidaria y en la jornada del martes avanzó por la vía judicial. El reclamo elevado a la Justicia Federal Electoral apunta a que la decisión de designar fecha para las elecciones corresponde a funciones de los órganos partidarios y no al presidente del Pro. Además cataloga la resolución como arbitraria, y solicitando se deje sin efecto.

Los afiliados no se quedarán de brazos cruzados, remarcó un dirigente importante del partido fundado por Macri.

Denuncian que el doble cargo de Agost Carreño, y la eliminación de la sede partidaria, complica la situación para lograr una competencia en igualdad de condiciones.

Resulta que la dirección partidaria está fijada en el estudio privado del actual presidente del partido, lo cual dificulta la posibilidad de nuevas afiliaciones, remarcan. “imagínate que llevamos una nueva ficha de afiliación. Debemos entregársela a Agost. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que la afiliaicon se va a afectuar?”, exclamó.

Los afiliados, y enfocan la mirada a los del departamento Colón, habrían elevado la queja a la dirigencia nacional del partido. El pedido está enfocado en acelerar el proceso de intervención en Córdoba y evitar la perpetuidad del diputado.