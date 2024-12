Por Julieta Fernández

“Si estuvimos casi 5 horas para debatir el reglamento de la asamblea, es difícil pensar que se podrá profundizar en los informes de las distintas comisiones en un solo plenario”, manifestó Santiago Lovera, asambleísta y consejero superior docente, luego de la primera sesión de la Asamblea Universitaria que tuvo lugar hace dos semanas. No obstante, la asamblea concluyó en su segunda jornada, tras casi 7 horas de debate y las respectivas exposiciones de las comisiones.

El pasado 27 de noviembre se crearon cuatro comisiones que, el día de ayer, presentaron sus respectivos informes: Grado, Posgrado y Bienestar; Ciencia, Técnica e Innovación; Presupuesto e Infraestructura; y Extensión, Vinculación y Transferencia. En diálogo con Alfil, Lovera señaló que hubo informes que los asambleístas no llegaron a leer en la previa a la asamblea, ya que algunos fueron concluidos minutos antes del inicio de la sesión. “Se podría haber hecho un mejor trabajo pero ya estaba definido que la asamblea concluiría en su segunda jornada”, aseguró. No obstante, el docente remarcó que no hubo grandes diferencias entre los asambleístas durante la mayor parte de la sesión.

Los decanos de las facultades presidieron las distintas comisiones y trazaron un análisis de la situación del 2024 y su proyección de cara al 2025, con un presupuesto que, en el “mejor de los casos” no alcanzaría a cubrir la mitad de lo previsto con el CIN para el funcionamiento de las universidades nacionales.

El decano de la facultad de Ciencias Humanas, Cristian Santos, presidió la comisión de Presupuesto e Infraestructura y planteó que “nos enfrentamos a una política de desfinanciamiento. No es lo mismo que enfrentarnos a una situación en la que va a faltar plata. El desfinanciamiento hace alusión a una política que tiene como objetivo, de manera deliberada, ahogar presupuestariamente”. Además, Santos remarcó que la caída de los salarios docentes y no docentes es de las más bajas en el sector público y que a eso se suma el nivel en el que se encuentran las becas estudiantiles (algunas entregadas por la UNRC con presupuesto de la propia institución y no a través de programas nacionales).

La preocupación trazada por Santos apuntó al proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional que contempla una partida para las UUNN que estaría lejos de garantizar salarios dignos, becas y mucho menos planes de infraestructura o mantenimiento en el campus universitario. Además, reflexionó en torno a un escenario que sería aún más crítico: la posibilidad de que no salga la Ley de Presupuesto y se deba funcionar con las partidas asignadas para este año (que ya implicaban un retraso considerable en relación a los niveles inflacionarios).

Más allá de algunas observaciones de asambleístas que lamentaron que no se haya podido profundizar en el debate, el rectorado destacó la realización de esta asamblea que hacía más de seis años que no se llevaba adelante. La vicerrectora, Nora Bianconi, resaltó que se llevó a cabo un importante trabajo en las cuatro comisiones y que se comenzará a trabajar en la redacción del documento final, el cual detallará las conclusiones de la jornada.

“Si tuviera que calificar este año con una palabra sería ‘incertidumbre’. Esa palabra también define en cierta medida la política del gobierno nacional respecto del sistema público universitario. Es preocupante y da cuenta de una situación crítica. Cuando se tiene una previsión presupuestaria se puede planificar y avanzar hacia una propuesta de gobierno, de tránsito dentro de la vida universitaria. No es éste el caso”, señaló Bianconi a Radio Universidad.