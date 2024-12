Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

EMOS: Se reanudó el diálogo

La periodista recibía un mensaje del informante en la tarde de ayer. Allí confirmaba el cese del conflicto entre el sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias y el presidente del EMOS, Juan José Oses.

Informante: El gremio comunicó que se reanudó el diálogo con Oses. Ya van a detallar bien los consensos alcanzados pero fueron clave las asambleas y persistir en los reclamos. Claro, también se comenta que el presidente del ente puede haber recibido algún que otro tirón de orejas del Ejecutivo. Como sea, las soluciones están encaminadas.

Periodista: Si dijo eso del tirón de orejas es por algo…

I: ¿Acaso no es lo esperable? No ha pasado inadvertido lo de esta semana. Lo del intento de prohibición de la asamblea no gustó para nada. Sindicatos muy cercanos a este gobierno se enojaron muchísimo. En fin, me cuentan que incluso convocó a reunión del directorio para la semana que viene. Algo que la oposición también venía reclamando firme porque creo que no hubo más de dos desde que inició la gestión.

P: Estaba todo muy caldeado, así que imagino que alguna mediación del Ejecutivo hubo.

I: Seguro. Y le puedo dar fe que el tema no es sólo con Oses. De hecho, alguien muy mencionado por estos días fue su asesor, Alberto Cuervo, por algunas decisiones tomadas por él o que tendrían su aval. Hay que esperar a que se conozca el detalle de los acuerdos alcanzados. Por ahora, parece que se calmaron las aguas.

Jovita, escándalo en puerta

La insistencia de un informante alertaba al periodista.

Periodista: Tengo varias llamadas perdidas suyas. Supongo que debe ser una emergencia…

Informante: ¡Hay lío en Jovita! Me cuenta un amigo de aquellos pagos que el Ministerio Público Fiscal allanó la Municipalidad. Está movilizado el pueblo…

P: ¿Allanamiento? Eso es fuerte.

I: No es común. Me cuentan que hubo una denuncia del peronismo contra la gestión del radical Javier Riberi. Lo que dicen es que fue por delitos contra la administración pública, pero yo consulté recién y me dijeron algo más…

P: ¡Cuente!

I: Tome con pinzas esto, pero cuentan que la Justicia investiga un pago de honorarios y compras de un plan de obras pública. Hasta ahí tengo…

P: ¿Quiénes radicaron la denuncia?

I: Concejales de la oposición. Gerardo González, que fue candidato a intendente de Hacemos Unidos el año pasado. Pero también aparecieron Sandra Roggero y Rolando Noe, concejal y tribuno de cuentas de la oposición peronista. Les tomaron la denuncia en el juzgado de Huinca Renancó.

P: Necesito saber cuál fue el hecho concreto…

I: Yo también. En la Municipalidad no habla nadie para evitar alguna metida de pata. Y me dijeron que los denunciantes iban a dar una conferencia de prensa a la noche (al cierre de esta edición, todavía no se había desarrollado). Hay escándalo. Eso seguro. La Justicia no te allana porque sí…

P: ¿Esto tendrá algún impacto político inmediato?

I: Dependerá de lo que determine la Justicia, me parece. El intendente de Jovita es radical, pero estaba haciendo buenas migas con el Gobierno provincial. Veremos qué pasa después de esto, si alguien le soltó la mano o si es alguna movida política del pueblo. Pero seguro dará qué hablar este tema…

Moyetta sigue como presidente de la SRRC

El periodista consultaba con su informante ruralista para conocer detalles de una nueva asamblea de comisión directiva en la Sociedad Rural de Río Cuarto.

Periodista: ¿Puede ser que se reunió la CD de la Rural? Me pasaron el dato.

Informante: Así es. Se hizo la asamblea para renovar autoridades. Heraldo Moyetta fue confirmado nuevamente como presidente de la entidad.

P: ¿Segundo mandato?

I: Claro. La costumbre es que el presidente dirija la Rural por dos términos y después se renueva. Cada ciclo dura dos años, así que Heraldo seguirá hasta 2026. Es casi un trámite, aunque hay otros cambios en la comisión directiva.

P: ¿Caras nuevas?

I: Caras de siempre, pero en cargos nuevos. Ernesto Monchietti ya no será vicepresidente y lo reemplazará Alejandro Tonello, hermano del ex presidente David Tonello. Antes era secretario y ahora pasa a ese lugar Marisa Grella. Mariela Grassi también es novedad, asumiendo como tesorera.

P: ¿Cambios light?

I: Si. No hacen realmente diferencia para la estructura de la Rural. La línea que siguen es la misma que sostienen desde hace varios años. Cambian los nombres, quedan las ideas.

P: Hablando de ideas, ¿se viene algún balance del año de Javier Milei como presidente?

I: Creo que eso se iba a debatir en la asamblea, pero no tuve novedades del tema. Seguramente sale algún comunicado de la presidencia, para inaugurar este ciclo. Aunque sospecho que no serán duros con Javier Milei.

Presupuesto y el rechazo opositor

La cronista dialogaba con el trabajador del Concejo Deliberante en la previa al tratamiento del Presupuesto 2025 en segunda lectura.

Periodista: Mucha suerte y mucho café para usted. Se les vienen jornadas largas con los informes anuales, el presupuesto, el tema de Uber.

Trabajador Concejo: Ya preparándonos psicológicamente (risas). Le puedo chusmear algo que ya se veía venir: el presupuesto no va a tener el acompañamiento del bloque Primero Río Cuarto ni la bancada La Fuerza del Imperio del Sur. Da la impresión de que no se lograron las modificaciones necesarias para acompañar, más allá de que hubo varias reuniones de comisión y se valora que el Concejo se haya tomado su tiempo para estudiar la propuesta.

P: No nombró al bloque libertario. ¿Acompañarán?

T C: No han dicho cuál será su postura pero han repetido varias veces que “un libertario acompaña solo si se baja el gasto en forma contundente y la presión fiscal”. En campaña dijeron que Río Cuarto era viable si se bajaba el gasto en un 50% y la presión fiscal en un 30%. Bueno, por lo que los propios concejales opositores vienen planteando, la cosa no pinta ir en esa dirección. Quizás sí se reduzca el gasto en algunos aspectos pero no se puede hablar de menor presión fiscal cuando se escuchan términos como “impuestazo. Hablando de Roma, el concejal juecista, Pablo “Kily” Benítez ha estado haciendo una serie de videos muy graciosos sobre el “aumentazo”. ¿Los vio?

P: El último que vi mencionaba hasta a la China Suárez (risas).

I: Bueno, prepárese para ver el último con el “Kily” en modo Rocky Balboa (risas).