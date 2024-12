Por Gabriel Marclé y Julieta Fernandez

Una vecinalista entre leones

Tras el acto de La Libertad Avanza en el CECIS, el periodista recibía el mensaje de un informante.

Informante: ¿Sabe a quién me crucé en el CECIS con los libertarios?

Periodista: ¿A quién?

I: ¡A Graciela Correa! La presidenta de la vecinal Jardín Norte estaba entre el público presente.

P: Mire usted. ¿En calidad de qué?

I: Dicen que fue como representante del vecinalismo, para escuchar a la gente del presidente. No me sorprende la verdad…

P: ¿Por qué?

I: Porque todos los dirigentes barriales tienen un termómetro que les dice que la gente está conforme con la gestión del presidente. Pregunte a quién le pregunte, van a coincidir.

P: ¿Entonces?

I: Que yo creo que a Correa no le hace ningún daño mostrarse entre los leones.

P: Ella estuvo siempre muy cerca del PRO de Patricia Bullrich, ¿sigue ahí?

I: Yo creería que sí.

P: Entonces, tiene lógica…

I: Claro, pero no se olvide cómo se comportó en la campaña municipal. Primero andaba reunida con Adriana Nazario, después dijo que iba a ser candidata a intendente ella con un espacio nuevo y después andaba a los abrazos con Guillermo De Rivas. No sé…puede salir para cualquier lado Graciela.

P: Yo tengo entendido que en las elecciones de medio término siempre la sondean. De hecho, ¿no estuvo en una lista?

I: Creo que sí. Muy suplente, pero siempre con lugar. Capaz le dan una chance los libertarios, aunque creo que eso es incompatible con la amistad que tiene con De Rivas y la Municipalidad. Sé que Graciela tiene grandes ambiciones…







Temporada de hordas

El periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo municipal sobre los preparativos para la temporada de verano y la reaparición de las llamadas “hordas de motos”.

Periodista: Che, me llegó que hubo muchas quejas este fin de semana. ¿Volvieron las hordas?

Informante: Otra vez sopa. Veníamos bien, pero se nota que está llegando el veranito. Hubo gente muy movilizada en la Muni este fin de semana. Mientras estaban trabajando para que salga todo bien con el nuevo Código de Espectáculos Públicos y los menores de 18 en los boliches por la fiesta del último día de quinto, sonaban los teléfonos en la Policía porque se escuchó mucho movimiento de motos en pleno centro.

P: ¿En qué zona fue? A mí me contaron de Jaime Gil, cerca del shopping.

I: Claro. La ex terminal le decimos los viejos a esa parte. Dicen que estaban revisando cámaras para ver si eran casos aislados o si estaban en formación de horda. Se escuchói ruido de motores, escape libre, gritos…

P: ¿Y concluyeron algo?

I: Que van a tener que hacer más controles porque se viene la época donde más gente saldrá a la calle. Vacaciones, plazas llenas y motos, una constante. El tema es que creyeron estar preparados para hacerle frente…

P: ¿No lo están?

I: Se verá cuando empiece la temporada fuerte. Por ahora, le digo que va a hacer falta mucho más que un par de agentes de las Guardias. Están temerarios los pibes en moto y nadie quiere que pase algo feo. Quedaron todos muy asustados después de lo que ocurrió el año pasado con los intentos de saqueo.

P: En medio de temporada de elecciones. Fue de terror.

I: Han hecho operativos, generado legislaciones para prohibir el escape libre y metieron hasta a la Justicia en esto, pero siempre te sorprenden. Lo más leve sería que molesten a la gente con los ruidos, pero la gente no se siente segura mientras anden estos grupitos. Hoy por hoy, gran parte del pedido por seguridad se atribuye a las hordas.

UDQ: Aprobado

El informante del oficialismo llegaba a la cronista para comentarle sobre la “exitosa prueba piloto” del nuevo Código de Espectáculos Públicos y las propuestas para los jóvenes de 16 y 17 años.

Informante oficialista: Entre el UDQ, UPD y todas las siglas por ahi me confundo pero casi seguro que lo del otro día fue el “UDQ”. Último día de quinto. Un éxito.

Periodista: Pensaría que lo dice porque usted forma parte de la gestión pero veo que hay gente de la oposición que también lo ha valorado bien. Aunque me consta que en comisión había salido el tema de las propuestas y los precios y que podían pensarse en alternativas más “accesibles”.

I O: Es que eso lo plantearon también el otro día en el informe de secretarios. Más allá de eso, los concejales acordaron en que tuvo un buen impacto esta primera noche. Las flores fueron para el “Migue” Alonso, coordinador de Juventud. Recordemos que hace muy pocos días se había aprobado el nuevo código de Espectáculos.

P: Claro, hace menos de dos semanas. Supongo que después se irá aplicando para todos los locales bailables, independientemente de la fecha.

I O: Es la idea. Que este marco normativo permita, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y las autorizaciones correspondientes, que los pibes puedan asistir a los boliches y no que haya “funciones especiales” solo para ellos. Más allá del tema de si era accesible para todos o no, participó mucha gente y creo que para tratarse de una prueba piloto fue algo muy bueno. Esa misma noche se clausuró una fiesta clandestina. La idea es que eso vaya quedando atrás.

GUDI, presentado oficialmente

El informante del ámbito universitario llegaba a la cronista con un comentario sobre la presentación oficial del GUDI (Gremio Universitario de Docentes e Investigadores de Río Cuarto) que tuvo lugar en el marco de una charla denominada “Universidad y rol gremial en tiempos de crisis”. “El gremio docente universitario ya está dividido, a nivel nacional existen varias federaciones pero en Río Cuarto todavía no”, señaló Carolina Sturniolo, titular del GUDI en diálogo con el programa Así son las cosas.

Informante: Hubo una actividad del GUDI el jueves, ¿vio?

Periodista: Menos mal que me lo recuerda. Hace unos meses ya se los veía en las marchas o distintas acciones en defensa de la Universidad.

I: Claro. Pero en ese momento no salieron a hablar a los medios. Era una época bastante jodida, con la segunda marcha federal y nadie quería salir en ese momento a blanquear una “ruptura” en la comunidad docente cuando lo que estaba en juego era algo más fuerte como la Ley de Financiamiento Universitario. Aún así, si mal no recuerdo, ¿no había salido un comunicado de AGD sobre el gremio emergente?

P: Sí. No recuerdo con exactitud lo que decía pero evidenciaba que las diferencias con los docentes que armaron el GUDI no habían sido planteadas puertas adentro de AGD y muchos eran afiliados o incluso parte de la comisión. Dio la impresión de que a algunos los tomó bastante por sorpresa esta nueva agrupación sindical.

I: Bueno, me atrevo a decir que esas heridas no cerraron todavía. Quizás AGD ya no tenga más nada para decir pero no les ha sentado bien lo de este gremio paralelo. El otro día escuchaba a Carolina Sturniolo diciendo que respetan la trayectoria de AGD pero que quieren construir de otra manera y bueno, están en su derecho. Así como también se puede entender la reacción de AGD en su momento.