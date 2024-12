La mano de Skrillex

J.C. Maraddón



A comienzos de la pasada década, nada hacía pensar que la música electrónica fuese a frenar su constante ascenso, impulsado por los nuevos prodigios tecnológicos que proveían de herramientas sorprendentes a los creadores, entre cuyas habilidades se contaban las de producir canciones y desempeñarse como deejays. Los festivales del género, como Creamfields o Tomorrowland, mostraban una convocatoria fuera de serie y los referentes de esa corriente musical eran invitados incluso a integrar la grilla de eventos que en su origen habían sido exclusivos del rock, pero que se plegaban a las tendencias de moda para cautivar a los fanáticos más jóvenes.

Fue en ese entonces que el panorama electro se vio sacudido por la aparición de una figura descollante, a la que se le otorgó una visibilidad plena, porque se consideraba su aporte como uno de los más innovadores, al punto que se llegó a sostener que su obra señalaba hacia el futuro como ninguna otra. El estadounidense Skrillex adquirió un prestigio inmediato como cultor del dubstep, al que le impuso un toque personal que lo distinguía del resto y lo encumbraba entre las estrellas de esa raza de DJs que alimentaba el fanatismo de sus adoradores desde altas tarimas montadas sobre los escenarios.

Con su EP “Scary Monsters and Nice Sprites” de 2012 se hizo acreedor a varias nominaciones a los premios Grammy del año siguiente y su nombre trepó en la popularidad de ese público que deseaba quemar sus energías bailando y que encontraba en Skrillex alguien que sabía cómo satisfacer esa necesidad. En la potencia de sus interpretaciones, no era difícil encontrar rastros de su pasado como integrante de una banda hardcore: había allí un desprecio por las sutilezas y un evidente propósito de shockear a la audiencia, llevándola al éxtasis a través de la generación de climas que derivaban en una explosión irresistible.

En el pico de su fama se lanzó como productor de otros artistas y a la vez formó un dúo llamado Jack Ü junto a su colega Diplo, abriendo así otra veta que los llevó a colaborar con Justin Bieber y grabar el tema “Where Are Ü Now”, que constituyó un hit rotundo allá por el año 2015. Fue entonces que, de a poco, el trap comenzó a adueñarse de la escena internacional, al mismo tiempo que Skrillex se dedicaba de lleno a producir para Fifth Harmony, Camila Cabello, Jennifer Lopez, The Weeknd y Mariah Carey.

En ese mismo rol llama la atención hallarlo en un reciente lanzamiento de la dominicana Tokischa y la argentina Nathy Peluso, que se titula “De Maravisha” y que apunta a ser una de las canciones que más se van a escuchar a lo largo del verano. En este 2024, Nathy Peluso ha consolidado una ascendente carrera con su segundo álbum, “Grasa”, en tanto que Tokischa es ya una conocida representante del reguetón y el dancehall, después de un lustro de trayectoria musical en la que se destacan colaboraciones con Rosalía, J Balvin y Madonna, para la que grabó en 2022 una reversión de “Hung Up”.

Un video rodado en Nueva York bajo la dirección de Olivia de Camps, está disponible desde el jueves pasado en Youtube y permite apreciar el desenfado de ambas cantantes y su manera de asumir un empoderamiento desde el mensaje y la danza. En cuanto a la música, que pasa de un comienzo más percusivo y rapeado hasta un reguetón de estribillo contagioso, no se puede negar que la mano de Skrillex anda por ahí detrás haciendo de las suyas, adaptado a los tiempos que corren, en los que las preferencias se inclinan hacia los denominados géneros urbanos.